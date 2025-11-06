R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n p r o g e t t o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e i n n o v a t i v o c h e t r a s f o r m a i l c a l o r e d e i d a t a c e n t e r i n e n e r g i a p e r i l t e l e r i s c a l d a m e n t o u r b a n o . È q u e l l o p r e s e n t a t o d a A 2 A A m b i e n t e , p r e m i a t o a E c o m o n d o 2 0 2 5 d a l l a F o n d a z i o n e p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e . “ A b b i a m o m e r i t a t o q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o - h a d i c h i a r a t o F u l v i o R o n c a r i , r e s p o n s a b i l e d e l l a B u s i n e s s U n i t A m b i e n t e d i A 2 A A m b i e n t e - p e r u n p r o g e t t o c h e r e c u p e r a i l c a l o r e g e n e r a t o d a i s e r v e r d e i d a t a c e n t e r e l o t r a s f e r i s c e a u n ’ a c q u a s u p e r d i s t i l l a t a f i n o a 6 5 g r a d i , c h e v i e n e p o i i m m e s s a n e l l a r e t e d i t e l e r i s c a l d a m e n t o . C o n t r i b u i a m o c o s ì a r i s c a l d a r e c i r c a 5 . 0 0 0 a b i t a n t i e a r i s p a r m i a r e 3 . 5 0 0 t o n n e l l a t e d i C O 2 o g n i a n n o ” . R o n c a r i h a a g g i u n t o c h e “ l ’ I t a l i a è t r a i m i g l i o r i P a e s i e u r o p e i p e r i l r i c i c l o d e i r i f i u t i , g r a z i e a n c h e a l l a s u a s t o r i c a s c a r s i t à d i m a t e r i e p r i m e , m a r e s t a a n c o r a s t r a d a d a f a r e s u l l o s m a l t i m e n t o d e l l ’ i n d i f f e r e n z i a t o , s o p r a t t u t t o a l C e n t r o e S u d , p e r r a g g i u n g e r e l a p i e n a s o s t e n i b i l i t à d e l c i c l o d e i r i f i u t i ” .