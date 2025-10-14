R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È d e l t u t t o i n a c c e t t a b i l e c h e l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i u n ’ a z i e n d a p u b b l i c a i n s u l t i u n s e n a t o r e c h e g l i c h i e d e c o n t o d e i s o l d i c h e v e n g o n o s c a r i c a t e s u l l e b o l l e t t e . C a t t a n e o h a i l d o v e r e d i s c u s a r s i e i l G o v e r n o d i i n t e r v e n i r e e r i s p o n d e r e n e l m e r i t o a l l e o b i e z i o n i s o l l e v a t e d a C a l e n d a s u l l ’ o p e r a t o d i E n e l d i s t r i b u z i o n e c h e h a a u m e n t a t o i c o s t i d o p o a v e r r i c e v u t o i l r i n n o v o s e n z a g a r a d e l l a c o n c e s s i o n e " . C o s ì M a t t e o R i c h e t t i d i A z i o n e .