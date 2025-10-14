R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E n e l C a t t a n e o m i h a d a t o d e l ' l a z z a r o n e ' p e r a v e r r i c o r d a t o c h e E n e l d i s t r i b u z i o n e f a p a g a r e a i c i t t a d i n i d e i c o s t i e s o r b i t a n t i - c h e s i t r a d u c o n o i n u n E b i t l i v e l l o H e r m e s - s u i q u a l i i l m a n a g e m e n t p e r c e p i s c e a n c h e u n l a u t o b o n u s . C o n t i n u e r e m o a b a t t e r c i p e r d i m i n u i r e i c o s t i i m p r o p r i i n b o l l e t t a e m e t t e r e a g a r a l e c o n c e s s i o n i i d r o e l e t t r i c h e . C a t t a n e o s e n e f a c c i a u n a r a g i o n e e i m p a r i l ’ e d u c a z i o n e " . L o s c r i v e C a r l o C a l e n d a s u i s o c i a l .