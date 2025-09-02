M i l a n o , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " U n p a d r e p r o f e s s i o n a l e c h e h a v i s t o i n m e d e l l e c a p a c i t à i n c r e d i b i l i d i s c o v a r e l e n o t i z i e e p o r t a r e i m m a g i n i b e l l e , m i d o v e v a e d u c a r e a l l a t e l e v i s i o n e d i u n a l t o l i v e l l o , a l i v e l l o n a z i o n a l e . I o v e n i v o d a l l a p r o v i n c i a , a v e v o f a t t o N a z i o n e , i l R e s t o d e l C a r l i n o , G i o r n o , p o i n e l S e c o l o X I X a G e n o v a , e r o g i à c r o n i s t a d i n e r a g i u d i z i a r i a , p e r ò a v e v o l a v o r a t o s o l o i n t e l e v i s i o n i p r i v a t e . P e r l a v o r a r e p e r u n t e l e g i o r n a l e n a z i o n a l e d o v e v o c o n i u g a r e b e n e l e r i p r e s e , c o m e v o l e v a l u i , q u i n d i m i i n s e g n ò t u t t o , m a i o f e c i i n f r e t t a , e r o u n a s p u g n a " . C o s ì i l g i o r n a l i s t a P a o l o B r o s i o , c o n l u i a l T g 4 , r i c o r d a a l l ' A d n k r o n o s i l s u o ' m e n t o r e ' E m i l i o F e d e - m o r t o o g g i a 9 4 a n n i - e i l r a p p o r t o c h e l o l e g a v a a l g i o r n a l i s t a a p p e n a s c o m p a r s o . " M i a f f e z i o n a i t a n t o a l u i e l u i a m e , i o m i e r o s e p a r a t o , l u i c a p i v a p e r c h é a n c h e l u i v i v e v a s e m p r e q u e s t o r a p p o r t o p a r t i c o l a r e c o n s u a m o g l i e : n o n s i è m a i d i s t a c c a t o , p e r ò e r a u n p o ' t o r m e n t a t o p e r c h é e r a u n ' a n i m a i r r e q u i e t a " , r a c c o n t a B r o s i o . " P e r ò è s t a t o u n g r a n d e g i o r n a l i s t a s u l l a n o t i z i a , s u q u e l l o e r a u n f e n o m e n o " , d i c e . " I n p i ù a v e v a l a c a p a c i t à d i c o m m e n t a r e l e i m m a g i n i , d i f a r g i r a r e l e i m m a g i n i p e r c h é a v e v a f a t t o l ' i n v i a t o , e r a p a r t i t o d a z e r o d a l l a G a z z e t t a d e l P o p o l o a T o r i n o , f a c e v a l a f a m e : q u i n d i è p a r t i t o d a z e r o , è a r r i v a t o a i l i v e l l i p i ù a l t i e d e r a u n u o m o d i u n ' i n t u i z i o n e , d i u n ' i n t e l l i g e n z a g i o r n a l i s t i c a s u l l a n o t i z i a e c c e z i o n a l e " , d i c e a n c o r a . " I l c a r a t t e r e e r a t r e m e n d o " , p r o s e g u e . " Q u a n d o h o l a s c i a t o E m i l i o F e d e p e r a n d a r e a ' Q u e l l i d e l c a l c i o ' - a v e v o s e m p r e f a t t o l a n e r a m a m i p i a c e v a a n c h e l o s p o r t , l o s p e t t a c o l o , i l c o s t u m e - l u i m i t i r ò l a m a c c h i n a d a s c r i v e r e , p r e n d e n d o i n t e s t a l a p o v e r a B r u n e l l a , l a s e g r e t a r i a c h e d i c e ' s c a p p a , s c a p p a c h e t i t i r a l a m a c c h i n a ' , r a c c o n t a c o n i l s o r r i s o . " C ' e r a n o t a n t i d i q u e g l i e p i s o d i c h e n o n h a i i d e a , p o i l u i s i a c c o r g e v a s u b i t o s e f a c e v o t a r d i , c h e e r a u s c i t o l a s e r a t a r d i c o n l e r a g a z z e p e r c h é l o v e d e v a d a l l a m e s s a i n o n d a c h e a v e v o l e o c c h i a i e , a l l o r a i o m i t r u c c a v o p e r n o n f a r v e d e r e l e o c c h i a i e " , r a c c o n t a a n c o r a . " P e r c h é l u i e r a u n p o ' u n m a l a n d r i n o , a n c h e l u i , e q u i n d i m i b e c c a v a s u b i t o " , d i c e . " E r a u n p o ' c o m e u n p a d r e p a d r o n e , c h e p e r ò m i v o l e v a b e n e , e p e r ò m i c a z z i a v a a n c h e " , d i c e . " L u i c a z z i a v a t u t t i , n o n s o l o m e , p e r ò s i c c o m e i o a n d a v o i n o n d a p i ù d i t u t t i , v e n i v o c a z z i a t o " , d i c e . " G l i i n s e g n a m e n t i d i F e d e h a n n o p r o d o t t o f r u t t i c h e n o n f i n i s c o n o p i ù , o g g i E m i l i o F e d e è v o l a t o i n c i e l o . I o c o m e u o m o d i f e d e , c r i s t i a n o , c a t t o l i c o , t i d i c o c h e è u n m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e , p e r ò a l c o n t e m p o , s o c h e l u i s a r e b b e c o n t e n t o s e s a p e s s e c h e g l i d i c o q u e s t e c o s e a d e s s o e l o s e n t i r à s i c u r a m e n t e c h e g l i d i c o q u e s t e c o s e " , d i c e . " P e r c h é c ' è u n l e g a m e t r a n o i i n d i s s o l u b i l e , p r o f e s s i o n a l e , u m a n o e a n c h e f a m i l i a r e " , c o n c l u d e .