R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a r i g e n e r a z i o n e e n e r g e t i c a d e g l i e d i f i c i e l a r i q u a l i f i c a z i o n e e d i l i z i a r a p p r e s e n t a n o u n a l e v a s t r u t t u r a l e f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a , l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e i l b e n e s s e r e s o c i a l e . L a r e c e n t e a n a l i s i d e l c e n t r o s t u d i d e l l a F o n d a z i o n e G e o m e t r i I t a l i a n i - p r e s e n t a t a d u r a n t e i l c o n v e g n o ' S v i l u p p o e c o n o m i c o e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : t r a c a m b i o d i r o t t a e s t r a t e g i e i n e v o l u z i o n e ' , o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o n s i g l i o N a z i o n a l e G e o m e t r i e G e o m e t r i L a u r e a t i e C a s s a G e o m e t r i – e b a s a t a s u d u e m e t o d o l o g i e r i g o r o s e e c o m p l e m e n t a r i , e v i d e n z i a c o m e l o S t a t o p o s s a c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e q u e s t i p r o c e s s i c o n u n c o s t o r e l a t i v a m e n t e c o n t e n u t o , m e n o d i 2 m i l i a r d i a n n u i , e c h e p r o d u c e e f f e t t i m o l t i p l i c a t o r i s i g n i f i c a t i v i s u l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e . L o s t u d i o h a a d o t t a t o l a m e t o d o l o g i a d e l l a F o n d a z i o n e N a z i o n a l e d e i C o m m e r c i a l i s t i , c h e a n a l i z z a l ’ i m p a t t o c o m p l e t o d e l l ’ i n v e s t i m e n t o , e i l m o d e l l o a n a l i t i c o A n c e , b a s a t o s u u n ’ a n a l i s i d e t t a g l i a t a d e i c o s t i e d e i r i c a v i f i s c a l i e c o n t r i b u t i v i . E n t r a m b e l e m e t o d o l o g i e c o n c o r d a n o s u u n q u a d r o p o s i t i v o : c o n u n a s p e s a m e d i a a n n u a d i c i r c a 1 4 m i l i a r d i d i e u r o p e r b o n u s f i s c a l i , l o S t a t o o t t i e n e r i t o r n i s i g n i f i c a t i v i c h e r i d u c o n o i l c o s t o n e t t o d e l l ' i n t e r v e n t o a m e n o d i 2 m i l i a r d i a n n u i . L a s i m u l a z i o n e s t i m a : u n v a l o r e a g g i u n t o e c o n o m i c o c h e s u p e r a i 1 6 m i l i a r d i d i e u r o ( m e t o d o l o g i a F o n d a z i o n e C o m m e r c i a l i s t i ) ; U n s a l d o f i s c a l e n e t t o p o s i t i v o p e r l o S t a t o c o m p r e s o t r a 3 2 0 m i l i o n i e 1 , 2 m i l i a r d i d i e u r o ( m o d e l l o a n a l i t i c o A n c e ) , a s e c o n d a c h e s i c o n s i d e r i n o s o l o g l i e f f e t t i d i r e t t i o s i i n c l u d a n o a n c h e g l i e f f e t t i i n d o t t i ; I l g e t t i t o f i s c a l e e c o n t r i b u t i v o c o m p l e s s i v o d e r i v a d a i m p o s t e d i r e t t e , I v a , c o n t r i b u t i p r e v i d e n z i a l i , e s i a c c o m p a g n a a u n a f o r t e a t t i v a z i o n e d i s a l a r i e c o n s u m i i n t e r n i . U n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e e v i d e n z i a t o n e l l o s t u d i o r i g u a r d a l ’ i m p o r t a n z a d e i m o l t i p l i c a t o r i e c o n o m i c i , c h e m i s u r a n o l ’ e f f e t t o m o l t i p l i c a t i v o d e g l i i n v e s t i m e n t i i n e d i l i z i a s u l l ’ i n t e r a e c o n o m i a n a z i o n a l e . N e l c a s o s p e c i f i c o d e i b o n u s e d i l i z i , o g n i e u r o i n v e s t i t o n e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e e d i l i z i a e n e l l a r i g e n e r a z i o n e e n e r g e t i c a d e g l i e d i f i c i g e n e r a u n a r i c a d u t a d i c i r c a 3 , 3 e u r o c o m p l e s s i v i . Q u e s t o e f f e t t o d e r i v a d a l l a s o m m a d i i m p a t t i d i r e t t i s u i c a n t i e r i , i n d i r e t t i s u l l e i m p r e s e f o r n i t r i c i e i n d o t t i d a i c o n s u m i d e l l e f a m i g l i e e d e i l a v o r a t o r i c o i n v o l t i . L ’ a d o z i o n e d i q u e s t i i n c e n t i v i n o n s i l i m i t a q u i n d i a s o s t e n e r e i l s e t t o r e e d i l i z i o , m a s i t r a d u c e i n u n i m p o r t a n t e s t i m o l o p e r l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a , c o n c o n s e g u e n t i a u m e n t i d i v a l o r e a g g i u n t o , o c c u p a z i o n e e g e t t i t o f i s c a l e c h e s u p e r a n o i n m o l t i c a s i i l c o s t o d i r e t t o p e r l o S t a t o . I l m o d e l l o a n a l i t i c o A n c e d e t t a g l i a l a c o m p o s i z i o n e d e i c o s t i d e g l i i n t e r v e n t i , c h e i n c l u d e m a t e r i a l i , m a n o d o p e r a , p r o g e t t a z i o n e e o n e r i d i s i c u r e z z a . C i r c a i l 3 4 % d e i c o s t i è d e s t i n a t o a s a l a r i e s t i p e n d i n e t t i , c h e g e n e r a n o u n c o n s i s t e n t e g e t t i t o f i s c a l e e c o n t r i b u t i v o ( I n p s , I n a i l , I r p e f ) s t i m a t o o l t r e i 3 , 3 m i l i a r d i d i e u r o . I l g e t t i t o I v a , o l t r e a e s s e r e g e n e r a t o d i r e t t a m e n t e s u l l e s p e s e p e r i l a v o r i , s i e s t e n d e i n d i r e t t a m e n t e a i c o n s u m i i n d o t t i d a i r e d d i t i , c o n u n ’ i n c i d e n z a s t i m a t a d e l 1 5 , 2 % , a r r i v a n d o a p r o d u r r e u l t e r i o r i c e n t i n a i a d i m i l i o n i i n e n t r a t e p e r l o S t a t o . G l i i n t e r v e n t i c o n a l i q u o t e p i ù e l e v a t e , i p o t i z z a t e a l 5 5 % e 6 5 % p e r l e f a m i g l i e i n p o v e r t à e n e r g e t i c a , c o m p o r t a n o u n c o s t o f i s c a l e a g g i u n t i v o p e r l o S t a t o i n f e r i o r e a i 2 m i l i a r d i d i e u r o a n n u i c o m p l e s s i v i e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e r i s p e t t o a i 1 3 m i l i a r d i s p e s i a l l ’ a v v i o d e l S u p e r b o n u s 1 1 0 % . I n o l t r e , i l g e t t i t o d e r i v a n t e d a g l i i n t e r v e n t i a l 3 6 % p o t r e b b e p a r z i a l m e n t e c o m p e n s a r e l e m i n o r i e n t r a t e d a g l i i n t e r v e n t i m a g g i o r m e n t e a g e v o l a t i d e s t i n a t i a l l e f a m i g l i e v u l n e r a b i l i , c o n t r i b u e n d o a u n b i l a n c i a m e n t o s o s t e n i b i l e n e l b i l a n c i o p u b b l i c o . I n f i n e , l e r i s o r s e e v e n t u a l m e n t e n e c e s s a r i e p e r s o s t e n e r e i n m o d o d e d i c a t o l e f a m i g l i e i n p o v e r t à e n e r g e t i c a p o t r e b b e r o e s s e r e i n t e g r a t e c o n s t r u m e n t i c o m p l e m e n t a r i , c o m e i l s o s t e g n o a l l e c o m u n i t à e n e r g e t i c h e , p e r m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e l ’ e f f i c a c i a c o m p l e s s i v a d e l l e p o l i t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à . N e l q u a d r o d i u n o r i z z o n t e d i p o l i c y s t a b i l e , l o s t u d i o d e l l a C a t e g o r i a d e l i n e a u n i n s i e m e d i s t r a t e g i e o p e r a t i v e c h e p o t r e b b e r o e s s e r e a t t u a t e d a l 2 0 2 5 a l 2 0 3 0 e o l t r e . P r o g r a m m a z i o n e s t a b i l e e p l u r i e n n a l e : g a r a n t i r e u n a c o e r e n z a t e m p o r a l e e n o r m a t i v a , e v i t a n d o i n s t a b i l i t à c h e p o s s o n o g e n e r a r e b o l l e s p e c u l a t i v e c o m e q u e l l e d e l S u p e r b o n u s . S i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o e v e r i f i c h e : a t t u a r e c o n t r o l l i t r a s p a r e n t i e p e r i o d i c i s u i c o s t i , i r i s u l t a t i e n e r g e t i c i e g l i e f f e t t i s o c i a l i , p e r r i d u r r e r i s c h i d i a b u s i . S e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a e a m m i n i s t r a t i v a : s e m p l i f i c a r e i p r o c e s s i d i a c c e s s o a g l i i n c e n t i v i , s p e c i a l m e n t e n e i c o n d o m i n i , e r e n d e r e p i ù a c c e s s i b i l i l e p r o c e d u r e d i c e s s i o n e d e l c r e d i t o . F o c u s s u l l e f a s c e v u l n e r a b i l i : a d o t t a r e m i s u r e d i s o s t e g n o c h e p r e v e d a n o i n c e n t i v i f i s c a l i m i r a t i , s c o n t i i n f a t t u r a , a c c e s s o f a c i l i t a t o a l c r e d i t o e p o l i t i c h e d i a c c o m p a g n a m e n t o . G e s t i o n e t r a s p a r e n t e e c o n d i v i s a : c o i n v o l g e r e p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i e i s t i t u z i o n i c o n m o d e l l i d i c o n t r o l l o c o n d i v i s o , p e r e v i t a r e a b u s i e u s o d i s t o r t o d e l l e r i s o r s e . Q u e s t i a p p r o c c i , c o n d i v i s i e a d o t t a t i i n m o d o c o o r d i n a t o , c o n s e n t i r e b b e r o d i r e a l i z z a r e u n r i n n o v a m e n t o e d i l i z i o , s o s t e n i b i l e e s o c i a l m e n t e e q u o , r i d u c e n d o i r i s c h i d i b o l l e s p e c u l a t i v e .