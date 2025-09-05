( A d n k r o n o s ) - E c o v a c s , l e a d e r n e l s e t t o r e d e l l a r o b o t i c a d i s e r v i z i o , s i p r e s e n t a a I f a 2 0 2 5 n o n s o l o p e r l a n c i a r e n u o v i p r o d o t t i , m a p e r d e l i n e a r e u n a v i s i o n e p i ù a m p i a e s t r a t e g i c a d e l f u t u r o d e l l a s m a r t h o m e . L ' a z i e n d a c o n s o l i d a l a s u a l e a d e r s h i p n e l m e r c a t o m u l t i - c a t e g o r i a , p o n e n d o l ' a c c e n t o s u u n ' i n n o v a z i o n e c h e n a s c e d a l l e r e a l i e s i g e n z e d e i c o n s u m a t o r i e s u u n a p p r o c c i o p r o a t t i v o a l l a t e c n o l o g i a . D a v i d C h e n g Q i a n , V i c e p r e s i d e n t e d i E c o v a c s G r o u p , h a i l l u s t r a t o l a f i l o s o f i a d e l G r u p p o , c h e v a o l t r e i l s e m p l i c e l a n c i o d i d i s p o s i t i v i . " G u i d a t i d a l l a n o s t r a m i s s i o n e ‘ R o b o t i c s f o r A l l ’ , c o n t i n u i a m o a l a n c i a r e t e c n o l o g i e e p r o d o t t i c h e m i g l i o r a n o r e a l m e n t e l a v i t a d e l l e p e r s o n e " , h a d i c h i a r a t o . " C r e d i a m o c h e l e s m a r t h o m e d e l f u t u r o d e b b a n o o f f r i r e s e r v i z i p r o a t t i v i , c o n u n a t e c n o l o g i a ‘ i n v i s i b i l e ’ . G r a z i e a l l a n o s t r a s o l i d a s u p p l y c h a i n , c o n t i n u e r e m o a s v i l u p p a r e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e p e r g a r a n t i r e c h e ‘ C i ò c h e s o l o E c o v a c s p u ò f a r e ’ s i t r a d u c a i n v a l o r e r e a l e e d u r a t u r o p e r i n o s t r i c l i e n t i . " L a s t r a t e g i a d i E c o v a c s s i m a n i f e s t a a t t r a v e r s o d u e d i r e t t r i c i p r i n c i p a l i : l ' e s p a n s i o n e i n n u o v e c a t e g o r i e d i r o b o t d i s e r v i z i o e l a c r e a z i o n e d i p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e . T r a l e p r i n c i p a l i n o v i t à , l ' a z i e n d a h a p r e s e n t a t o U l t r a m a r i n e , i l s u o p r i m o r o b o t p u l i t o r e p e r p i s c i n e , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a s u a a m b i z i o n e d i d o m i n a r e i l m e r c a t o d e l l a r o b o t i c a m u l t i - s c e n a r i o . A r a f f o r z a r e q u e s t a v i s i o n e , è s t a t a a n n u n c i a t a u n a c o l l a b o r a z i o n e s t r a t e g i c a c o n B S H p e r s v i l u p p a r e u n r o b o t a s p i r a p o l v e r e e l a v a p a v i m e n t i i n t e g r a t o , u n ' i n i z i a t i v a c h e m i r a a d e f i n i r e u n a c a t e g o r i a c o m p l e t a m e n t e n u o v a n e l s e t t o r e . P a r a l l e l a m e n t e , l ' a z i e n d a c o n t i n u a a i n v e s t i r e m a s s i c c i a m e n t e n e l l a r i c e r c a e n e l l o s v i l u p p o , c o n u n b u d g e t d i c i r c a 1 2 3 m i l i o n i d i d o l l a r i n e l 2 0 2 4 , e n e l l a p r o p r i a f i l i e r a p r o d u t t i v a , c o n u n n u o v o s t a b i l i m e n t o i n c o s t r u z i o n e d a 2 7 , 8 m i l i o n i d i d o l l a r i . Q u e s t a s o l i d a b a s e d i p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e e t e c n o l o g i c a p e r m e t t e a E c o v a c s d i s o s t e n e r e l a c r e s c i t a n o n s o l o d e l s u o p r o d o t t o d i p u n t a , i l D e e b o t , m a a n c h e d i a l t r i s u c c e s s i g l o b a l i c o m e i l r o b o t l a v a v e t r i W i n b o t e i l t a g l i a e r b a G o a t , c h e n e l 2 0 2 4 h a n n o v i s t o u n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a . I l D e e b o t X 1 1 , p r e s e n t a t o a I F A , i n c a r n a p e r f e t t a m e n t e l a v i s i o n e a z i e n d a l e d i u n a t e c n o l o g i a a l s e r v i z i o d e l l ' u o m o . L e s u e i n n o v a z i o n i , c o m e l a t e c n o l o g i a P o w e r B o o s t c h e g a r a n t i s c e u n a p u l i z i a i n i n t e r r o t t a e i l g e s t o r e d o m e s t i c o A g e n t Y i k o c o n i n t e g r a z i o n e L l m , n o n s i l i m i t a n o a m i g l i o r a r e l e p e r f o r m a n c e , m a p u n t a n o a u n ' a u t o n o m i a e a u n ' i n t e l l i g e n z a d i l i v e l l o s u p e r i o r e . Q u e s t o i m p e g n o p e r l a q u a l i t à e l a s i c u r e z z a è s t a t o r i c o n o s c i u t o d a p r e s t i g i o s e c e r t i f i c a z i o n i , c o m e l a " D i a m o n d " L e v e l l o T S e c u r i t y V e r i f i c a t i o n d i U L S o l u t i o n s e l e c e r t i f i c a z i o n i T ü v R h e i n l a n d p e r D e e b o t e G o a t , a g a r a n z i a d e l l a p r o t e z i o n e d e i d a t i d e g l i u t e n t i .