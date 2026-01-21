R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a o g g i a R o m a l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ a c c r e d i t a m e n t o o l i m p i c o d e l n u o v o l a b o r a t o r i o a n t i d o p i n g F m s i , l ’ u n i c o i n I t a l i a e u n o d e i t r e n t a a l m o n d o r i c o n o s c i u t i d a l l a W o r l d A n t i - D o p i n g A g e n c y ( W a d a ) . U n t r a g u a r d o d i r i l i e v o i n t e r n a z i o n a l e , c h e c e r t i f i c a n o n s o l o l a p i e n a c o n f o r m i t à a g l i s t a n d a r d W a d a e a l l a n o r m a I S O 1 7 0 2 5 , m a a n c h e l ’ e c c e l l e n z a s c i e n t i f i c a d e l l a b o r a t o r i o r o m a n o n e l l e a t t i v i t à a n a l i t i c h e e n e l l a r i c e r c a c o n t r o l ’ u s o d i s o s t a n z e d o p a n t i . A l l a c o n f e r e n z a h a n n o p a r t e c i p a t o a l c u n e f i g u r e i s t i t u z i o n a l i e s p o r t i v e d e l P a e s e : i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , i l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i A n d r e a A b o d i , i l S e n i o r D i r e c t o r S c i e n c e a n d M e d i c i n e d e l l a W a d a O l i v i e r R a b i n e i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 G i o v a n n i M a l a g ò , i n s i e m e a d a l t r e a u t o r i t à . “ C o m p l i m e n t i p e r q u e s t o i m p o r t a n t e r i s u l t a t o c h e è s t a t o r a g g i u n t o g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i t u t t o i l s i s t e m a . A v e r e u n l a b o r a t o r i o d i e c c e l l e n z a , u n o d e i p o c h i n e l m o n d o , a R o m a , q u a l i f i c a i l n o s t r o p a e s e e p e r m e t t e r à d i a v e r e l a p o s s i b i l i t à d i o s p i t a r e g r a n d i e v e n t i s p o r t i v i e d i f a r c o n o s c e r e a t u t t i l ’ a l t o l i v e l l o s c i e n t i f i c o n e l s e t t o r e s p e c i f i c o d e l l a l o t t a a l d o p i n g . È u n m o d o p e r d i r e l ’ I t a l i a c ’ è , è u n c a m p i o n e d e l l a r i c e r c a d e l s e t t o r e d e l d o p i n g " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . “ P e r m e q u e s t o è a n c h e u n o s t r u m e n t o d a p r e s e n t a r e a l l ' e s t e r o - c o n t i n u a T a j a n i - p e r c h é o g n i q u a l v o l t a a n d i a m o a p a r l a r e i n a l t r i p a e s i p e n s i a m o a q u e l l o c h e p o s s i a m o f a r e e m a i a c i ò c h e p o s s i a m o o f f r i r e ; i n q u e s t o c a s o f o r m a r e g i o v a n i f a c e n d o d e g l i s t a g e q u i . È u n m o d o a n c h e p e r d i v e n t a r e c a p o f i l a i n u n ' a t t i v i t à s c i e n t i f i c a m e d i c a m a a n c h e d i r i c e r c a c h e c i p e r m e t t e d i e s s e r e d e i p r o t a g o n i s t i . P e r u l t i m o , d a c i t t a d i n o d i q u e s t a c i t t à d i c o c h e a v e r s c e l t o q u e s t a s e d e s i g n i f i c a v a l o r i z z a r e u n a p a r t e d i R o m a s u l l a q u a l e n o n s o n o a c c e s i r i f l e t t o r i . S c e g l i e r e u n a p e r i f e r i a r o m a n a p e r m e t t e a u n c e n t r o d i c o s ì a l t a q u a l i t à d i d a r e a t t e n z i o n e a u n a p a r t e d e l l a C a p i t a l e ” , h a c o n c l u s o T a j a n i .