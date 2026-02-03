R o m a , 2 f e b ( A d n k r o n o s ) - L ' a u l a d e l l a C a m e r a h a b o c c i a t o g l i e m e n d a m e n t i a l D l e l e z i o n i p r e s e n t a t i d a l l e o p p o s i z i o n i p e r c o n s e n t i r e i l v o t o a i f u o r i s e d e a l p r o s s i m o r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . S i a l a c o m m i s s i o n e c h e i l g o v e r n o a v e v a n o e s p r e s s o p a r e r e n e g a t i v o s u t u t t i g l i e m e n d a n t i p r e s e n t a t i d a P d , M 5 s , A v s , I v e A z i o n e . L ' a u l a h a a n c h e b o c c i a t o u n e m e n d a m e n t i d i A v s ( p r i m a f i r m a Z a r a t t i ) c h e c h i e d e v a " a g e v o l a z i o n i p e r g l i s t u d e n t i f u o r i s e d e p e r l ' e s e r c i z i o d e l d i r i t t o d i v o t o " , p e r i v i a g g i i n t r e n o o a l t r i m e z z i p u b b l i c i , a l r e f e r e n d u m e a l l e e l e z i o n i n e l 2 0 2 6 . I g r u p p i d i o p p o s i z i o n i h a n n o p r o t e s t a t o p e r i l n o a i l o r o e m e n d a m e n t i . " N o n c i s o n o m o t i v i t e c n i c i p e r d i r e d i n o a l l a s p e r i m e n t a z i o n e , è g i à a v v e n u t a i n p a s s a t o e h a f u n z i o n a t o . I l p u n t o è l a v o l o n t à p o l i t i c a d e l g o v e r n o : q u e s t o d i r i t t o c h e è s t a t o g i à r i c o n o s c i u t o , o g g i v i e n e i n g i u s t a m e n t e n e g a t o " , h a d e t t o R i c c a r d o M a g i ( + E u ) . " C o n i l g o v e r n o M e l o n i q u e s t o P a e s e i n v e c e d i f a r e p a s s i a v a n t i f a p a s s i i n d i e t r o . R i t o r n i a m o ' B i a n c o , R o s s o e V e r d o n e ' d e l 1 9 8 1 " , h a s p i e g a t o A l f o n s o C o l u c c i ( M 5 s ) . P e r F i l i b e r t o Z a r a t t i ( A v s ) , " c ' è u n b i s o g n o f o r t e d i 5 m l n d i p e r s o n e c h e v i v o n o f u o r i d a l l a l o r o c o m u n i t à p e r l a v o r o , s t u d i o , s a l u t e . D o v r e m m o g a r a n t i r e l o r o i d i r i t t i " ; m e n t r e p e r R a c h e l e S c a r p a ( P d ) , " a m a n c a r e è l a v o l o n t à p o l i t i c a d i f a r v o t a r e 4 , 5 m l n d i p e r s o n e , u n a i n g i u s t i z i a g r a n d e c o m e u n a c a s a . G r a z i e a l l a d e s t r a c h e h a e s c l u s o u n p e z z o d i I t a l i a d a l l a d e m o c r a z i a : v e r g o g n a t e v i " .