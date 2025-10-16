R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C a p i s c o l ' i r r i t a z i o n e d e l l a s i n i s t r a m e s s a d i f r o n t e a l l e t a n t e r e s p o n s a b i l i t à i n c a p o d e l l a r e g i o n e T o s c a n a d e r i v a n t i d a d a t i e d a f a t t i e m e r s i d u r a n t e l e a u d i z i o n i e s o p r a l l u o g h i c h e l a c o m m i s s i o n e d ' i n c h i e s t a s u l r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o s t a c o n d u c e n d o s u l t e r r i t o r i o . A n z i c h é a t t a c c a r e p e r t e n t a r e d i s v i n c o l a r s i d a l m e r i t o d e l l e q u e s t i o n i , l a s i n i s t r a f o r n i s c a i d a t i s u i s o l d i s t a n z i a t i d a l G o v e r n o n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i e r e a l m e n t e i m p i e g a t i i n T o s c a n a p e r l e o p e r e d i m i t i g a z i o n e d e l r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o , s p i e g h i p e r c h é n o n h a f a t t o l e n e c e s s a r i e o p e r e d i p r e v e n z i o n e s u l t e r r i t o r i o , p e r c h é i p i a n i d i p r o t e z i o n e c i v i l e c o m u n a l i n o n e r a n o a g g i o r n a t i e i s i s t e m i d i a l l e r t a n o n h a n n o f u n z i o n a t o , c o m e h a n n o r i f e r i t o a n c h e i t a n t i a u d i t i " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A l i c e B u o n g u e r r i e r i , s e g r e t a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e d ’ i n c h i e s t a s u l R i s c h i o i d r o g e o l o g i c o . " F o r n i s c a i d a t i s u l c o n s u m o s u o l o , c h e i n a l c u n e p r o v i n c e c o m e P r a t o , P i s t o i a e L i v o r n o r i s u l t a m o l t o p i ù a l t o d e l l a m e d i a n a z i o n a l e . C i d i c a a n c o r a i l P d p e r c h é , n o n o s t a n t e l e i m m e d i a t e e i n g e n t i r i s o r s e s t a n z i a t e d a l G o v e r n o p e r g l i a l l u v i o n a t i , c i s o n o a n c o r a t a n t e f a m i g l i e c h e a t t e n d o n o d a d u e a n n i i r i s t o r i e p e r c h é d e g l i 8 2 m i l i o n i s t a n z i a t i p e r l a r i c o s t r u z i o n e p u b b l i c a d e r i v a n t e d a l l a a l l u v i o n e d e l 2 0 2 3 n e s o n o s t a t i s p e s i s o l o 1 1 e d e i 6 0 5 m i l a e u r o r i c h i e s t i p e r l a r i c o s t r u z i o n e p r i v a t a s o n o s t a t i l i q u i d a t i s o l o 1 2 2 m i l a e u r o . L a s i n i s t r a a t t a c c a p e r s f u g g i r e a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à , c o m e h a p r e f e r i t o f a r e i l s i n d a c o d i F i r e n z e c h e n o n s i è p r e s e n t a t o i n a u d i z i o n e d a v a n t i l a c o m m i s s i o n e d ’ i n c h i e s t a s u l R i s c h i o i d r o g e o l o g i c o , m a n c a n d o c o s ì d i r i s p e t t o a l l e i s t i t u z i o n i e a i c i t t a d i n i c h e m e r i t a n o r i s p o s t e e i m p e g n o c o n c r e t o p e r e s s e r e a d e g u a t a m e n t e t u t e l a t i " , c o n c l u d e .