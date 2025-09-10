R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L o r e n z o G u e r i n i , M a r i a n n a M a d i a e L i a Q u a r t a p e l l e h a n n o v o t a t o c o n t r o l e m o z i o n i s u l l e s p e s e m i l i t a r i p r e s e n t a t e a l l a C a m e r a d a A v s e M 5 S . O g g i n e l l ' a s s e m b l e a d e l g r u p p o d e m , l a p r e s i d e n t e C h i a r a B r a g a a v e v a p r o p o s t o l ' a s t e n s i o n e : " P r o p o n g o d i v o t a r e l a n o s t r a m o z i o n e c h e e s p r i m e l a p o s i z i o n e d e l P d e a s t e n e r c i s u l l e a l t r e c h e e s p r i m o n o p o s i z i o n i d i c o m p a t i b i l i t à , d i c o n t r a r i e t à e c r i t i c a a l 5 % e d e l l a n e c e s s i t à d i u n a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a . C o n t r a r i i n v e c e a l l a m o z i o n e d i A z i o n e c h e r i c a l c a l e p o s i z i o n i d e l l a m a g g i o r a n z a a d e r e n d o t o t a l m e n t e a l l ' a u m e n t o d e l l a s p e s a m i l i t a r e f i n o a l 5 % " . S u l l a m o z i o n e d i A z i o n e , Q u a r t a p e l l e n o n h a p a r t e c i p a t o a l v o t o .