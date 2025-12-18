R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A r r e s t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a d e m e n z a f r o n t o t e m p o r a l e c o n m u t a z i o n i d e l g e n e G r n . E ' l ' o b i e t t i v o d i A v i a d o B i o , a z i e n d a p i o n i e r i s t i c a n e l c a m p o d e l l a t e r a p i a g e n i c a , d e d i c a t a a l l o s v i l u p p o e a l l a f o r n i t u r a d i f a r m a c i p o t e n z i a l m e n t e r i v o l u z i o n a r i p e r l e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e , c h e h a a n n u n c i a t o o g g i l ' a v v i o i n I t a l i a d e l l a s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a d i f a s e 1 - 2 A s p i r e - F t d . L a s p e r i m e n t a z i o n e v a l u t a A v b - 1 0 1 , u n a t e r a p i a g e n i c a s p e r i m e n t a l e , n e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a d e m e n z a f r o n t o t e m p o r a l e ( F t d ) c o n m u t a z i o n i d e l g e n e G r n ( F t d - G r n ) . L ' I s t i t u t o n e u r o l o g i c o C a r l o B e s t a d i M i l a n o è l ' u n i c o c e n t r o i t a l i a n o c h e p a r t e c i p a a l l o s t u d i o . L a F t d è u n a f o r m a d e v a s t a n t e d i d e m e n z a a e s o r d i o p r e c o c e c h e v a r i a d a i n d i v i d u o a i n d i v i d u o , i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a . E ' l a c a u s a p i ù c o m u n e d i d e m e n z a n e i s o g g e t t i d i e t à i n f e r i o r e a i 6 5 a n n i . I s i n t o m i p o s s o n o i n c l u d e r e c a m b i a m e n t i n e l l a p e r s o n a l i t à o c o m p o r t a m e n t i i n s o l i t i , p e r d i t a p r o g r e s s i v a d e l l i n g u a g g i o , p e r d i t a d e l l e f u n z i o n i e s e c u t i v e e d e l l e c a p a c i t à c o g n i t i v e , a p a t i a e m o b i l i t à r i d o t t a . L e p e r s o n e a f f e t t e d a F t d c h e p r e s e n t a n o m u t a z i o n i d e l g e n e G r n , r e s p o n s a b i l e d e l l a m a l a t t i a , p r o d u c o n o u n a q u a n t i t à r i d o t t a d e l l a p r o t e i n a p r o g r a n u l i n a . A b b - 1 0 1 è u n a t e r a p i a s p e r i m e n t a l e s o m m i n i s t r a t a u n a s o l a v o l t a , p r o g e t t a t a p e r f o r n i r e u n a c o p i a f u n z i o n a l e d e l g e n e G r n d i r e t t a m e n t e a l c e r v e l l o e r i p r i s t i n a r e c o s ì i l i v e l l i d i p r o g r a n u l i n a . S e q u e s t o m e c c a n i s m o d ' a z i o n e s i r i v e l e r à e f f e t t i v o , i l t r a t t a m e n t o p o t r e b b e c o n t r a s t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a n e i p a z i e n t i a f f e t t i d a F t d - G r n . " S i a m o o r g o g l i o s i - d i c h i a r a D a v i d C o o p e r , C h i e f M e d i c a l O f f i c e r d i A v i a d o B i o - d e i s i g n i f i c a t i v i p r o g r e s s i c o m p i u t i n e l l ' a v a n z a m e n t o d e l l a p a r t e d e d i c a t a a l l ' a u m e n t o d e l d o s a g g i o " d e l t r a t t a m e n t o " n e l l a s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a A s p i r e - F t d a l i v e l l o g l o b a l e , e s i a m o l i e t i d i c o l l a b o r a r e c o n l ' I s t i t u t o n e u r o l o g i c o C a r l o B e s t a p e r p o r t a r e q u e s t a i m p o r t a n t e r i c e r c a s u l l a t e r a p i a g e n i c a F t d - G r n a i p a z i e n t i i t a l i a n i a f f e t t i d a F t d . L a m i s s i o n e d i A v i a d o B i o è q u e l l a d i t r a s f o r m a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a d e v a s t a n t i m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e e n o n v e d i a m o l ' o r a d i c o n d i v i d e r e g l i a g g i o r n a m e n t i c l i n i c i m a n m a n o c h e c o n t i n u i a m o a p o r t a r e a v a n t i q u e s t o p r o g r a m m a f o n d a m e n t a l e " . " S i a m o l i e t i d i p a r t e c i p a r e a q u e s t a s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a i n q u a l i t à d i c e n t r o l e a d e r n e l P a e s e n e l l a r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e , a t t i v a m e n t e c o i n v o l t o n e l p r o m u o v e r e s c o p e r t e s i g n i f i c a t i v e s u l l e s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e p e r i d i s t u r b i n e u r o l o g i c i - a f f e r m a G i u s e p p e D i F e d e , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à d i N e u r o l o g i a 8 - D e m e n z e e p a t o l o g i e d e g e n e r a t i v e d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e d e l B e s t a , e p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r d e l t r i a l c l i n i c o - L a p r i m a f a s e d e l l o s t u d i o , a t t u a l m e n t e l i m i t a t a a u n n u m e r o r i d o t t o d i p a z i e n t i i n t u t t o i l m o n d o , m i r a e s s e n z i a l m e n t e a t e s t a r e l a s i c u r e z z a d e l t r a t t a m e n t o - c o m e o b i e t t i v o p r i m a r i o - e l a s u a e f f i c a c i a p r e l i m i n a r e n e l c o n t r a s t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a . S e q u e s t i o b i e t t i v i s a r a n n o r a g g i u n t i n e l l a p r i m a f a s e d e l l a s p e r i m e n t a z i o n e , l a t e r a p i a g e n i c a s p e r i m e n t a l e s a r à p r o b a b i l m e n t e e s t e s a a u n n u m e r o e l e v a t o d i i n d i v i d u i a f f e t t i d a F t d - G r n . I n c a s o d i s u c c e s s o , q u e s t o a p p r o c c i o i n n o v a t i v o p o t r e b b e u n g i o r n o p o r t a r e b e n e f i c i a l l e f a m i g l i e c h e c o n v i v o n o c o n l a F t d - G r n , n o n s o l o i n I t a l i a , m a i n t u t t o i l m o n d o " . A v b - 1 0 1 - s p i e g a l a n o t a - v i e n e s o m m i n i s t r a t o c o m e t r a t t a m e n t o u n a t a n t u m u t i l i z z a n d o u n a p r o c e d u r a n e u r o c h i r u r g i c a s t e r e o t a s s i c a m i n i m a m e n t e i n v a s i v a d i r e t t a m e n t e n e l l a p a r t e d e l c e r v e l l o c h i a m a t a t a l a m o . I l t a l a m o è u n c e n t r o n e v r a l g i c o p e r l a c o n n e t t i v i t à n e l c e r v e l l o c o n p r o i e z i o n i d i f f u s e i n t u t t o l ' o r g a n o , c o m p r e s a l a c o r t e c c i a , u n ' a r e a c h i a v e c o l p i t a d a l l a F t d - G r n . L a p r o c e d u r a n e u r o c h i r u r g i c a p e r s o m m i n i s t r a r e A v b - 1 0 1 b y p a s s a l a b a r r i e r a e m a t o - e n c e f a l i c a , l i m i t a n d o l a q u i n d i s o l o a l c e r v e l l o s t e s s o , d o v e è p i ù n e c e s s a r i a . A l l o s t e s s o t e m p o , c i ò r i d u c e p o t e n z i a l m e n t e l a q u a n t i t à d i d o s e r i c h i e s t a e l ' e s p o s i z i o n e s i s t e m i c a i n a l t r e p a r t i d e l c o r p o . " I l D i p a r t i m e n t o d i N e u r o c h i r u r g i a d e l l ' I s t i t u t o B e s t a è s e m p r e s t a t o a l l ' a v a n g u a r d i a n e l l e t e r a p i e e n e l l e t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e - e v i d e n z i a V i n c e n z o L e v i , n e u r o c h i r u r g o f u n z i o n a l e d e l B e s t a e s u b i n v e s t i g a t o r d e l t r i a l c l i n i c o - D a u n p u n t o d i v i s t a c h i r u r g i c o , v a s o t t o l i n e a t o c o m e i l b y p a s s d e l l a b a r r i e r a e m a t o - e n c e f a l i c a p o s s a a u m e n t a r e l a p o s s i b i l i t à d i r i p r i s t i n a r e i l i v e l l i d i p r o g r a n u l i n a i n q u e s t i p a z i e n t i , c o n l ' i n t e n t o d i r a l l e n t a r e o a r r e s t a r e - q u a l o r a t a l e a p p r o c c i o s i r i v e l a s s e r e a l m e n t e e f f i c a c e - l a p r o g r e s s i o n e d e l l a F t d - G r n . I n o l t r e , l ' e s e c u z i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o s o t t o g u i d a R m " , r i s o n a n z a m a g n e t i c a , " m i g l i o r a l a s i c u r e z z a - r i m a r c a l o s p e c i a l i s t a - e f o r n i s c e u n a c o n f e r m a i n t e m p o r e a l e d e l p o s i z i o n a m e n t o d e l l a c a n n u l a e d e l l a c o p e r t u r a d e l l ' i n f u s i o n e . I n q u a l i t à d i u n o d e i c e n t r i l e a d e r a l i v e l l o n a z i o n a l e n e l c a m p o d e l l a n e u r o c h i r u r g i a , s i a m o e n t u s i a s t i d i s o s t e n e r e q u e s t o i m p o r t a n t e s t u d i o d i t e r a p i a g e n i c a n e l l a n o s t r a s t r u t t u r a d o t a t a d i r i s o n a n z a m a g n e t i c a i n t r a o p e r a t o r i a " .