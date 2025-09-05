M i l a n o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M i p i a c e r i p r e n d e r e u n p r i n c i p i o e s s e n z i a l e c h e è s i n t e t i z z a t o n e l l a p a r o l a d e l l ’ a n n o p e r i l 2 0 2 5 d e l l ’ I s t i t u t o d e l l a E n c i c l o p e d i a I t a l i a n a T r e c c a n i : r i s p e t t o " . C o s ì n e l d i s c o r s o d i a p e r t u r a a C e r n o b b i o V a l e r i o D e M o l l i , m a n a g i n g p a r t n e r e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i T h e E u r o p e a n H o u s e – A m b r o s e t t i . " R i s p e t t o s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e i l v a l o r e d e i g i o v a n i e d e l l e l o r o a s p i r a z i o n i , m a a n c h e i l r u o l o d e g l i i n s e g n a n t i , d e l l e f a m i g l i e , d e l l e i m p r e s e e d e l l e i s t i t u z i o n i i n u n p e r c o r s o c o m u n e " , s o t t o l i n e a . " R i s p e t t o è i n f o n d e r e f i d u c i a , o f f r i r e s t r u m e n t i , c r e a r e c o n d i z i o n i d i e q u i t à p e r t u t t i , s e n z a l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o . È l a c h i a v e p e r t r a s f o r m a r e l a d i v e r s i t à d i t a l e n t i e d i p e r c o r s i i n u n a r i s o r s a p e r l a c r e s c i t a c o l l e t t i v a " . S u i g i o v a n i " i l d a t o v e r a m e n t e d r a m m a t i c o r i g u a r d a i N e e t , o v v e r o i g i o v a n i t r a i 1 5 e i 2 9 a n n i “ N o t i n E d u c a t i o n , E m p l o y m e n t o r T r a i n i n g ” . I n I t a l i a , n o n o s t a n t e l a r i d u z i o n e d i c i r c a u n m i l i o n e n e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o , i g i o v a n i N e e t s o n o a n c o r a 1 , 4 m i l i o n i . I l n o s t r o P a e s e r i m a n e i l s e c o n d o p e g g i o r e i n U e p e r i n c i d e n z a , c o n u n t a s s o d e l 1 5 , 2 % , u n v a l o r e n e t t a m e n t e s u p e r i o r e s i a a l l a m e d i a e u r o p e a ( 1 1 % ) s i a a l t a r g e t U e 2 0 3 0 ( 9 % ) " , a f f e r m a . " D i q u e s t i , 4 5 3 m i l a s o n o v o l o n t a r i a m e n t e i n a t t i v i e n o n c e r c a n o l a v o r o : i l 6 9 % s o n o g i o v a n i d o n n e , n e l 4 6 % d e i c a s i s o n o c o n c e n t r a t i n e l M e z z o g i o r n o e n e l 4 2 % c o n b a s s i l i v e l l i d i i s t r u z i o n e " . " N o n v o g l i o n e m m e n o u n i r m i a l l e r i c o r r e n t i e , r e p u t i a m o e c c e s s i v e , c r i t i c h e a l l ’ a z i o n e d e l l ’ U e . L ’ U e p u ò e d e v e e s s e r e u n c o n t i n e n t e n o n s o l o d i g r a n d i v a l o r i d i p a c e e i n c l u s i o n e , m a a n c h e d i t e c n o l o g i a , o p p o r t u n i t à e f u t u r o e d e v e c o n t i n u a r e a d e s s e r l o p e r l e f u t u r e g e n e r a z i o n i " .