R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a L e g a f e s t e g g i a p e r i d a z i d i T r u m p e l o t t a c o n t r o g l i a c c o r d i c o m m e r c i a l i d e l M e r c o s u r . R a g a z z i , n o n s c h e r z i a m o : s i t r a t t a d e l p a r t i t o c h e e s p r i m e v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a d e l G o v e r n o M e l o n i . M a d a v v e r o C o n f i n d u s t r i a , i l N o r d , g l i i m p r e n d i t o r i c o n t i n u a n o a t a c e r e ? ” C o s ì i l s e n a t o r e M a t t e o R e n z i , l e a d e r d i I t a l i a v i v a , s u X . “ M a i v i s t o - a g g i u n g e - u n a p p i a t t i m e n t o d e l l e c a t e g o r i e c o s ì i m b a r a z z a n t e . C r o l l a l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e e g l i i m p r e n d i t o r i f a n n o l a s t a n d i n g o v a t i o n a c h i l i m a s s a c r a . C o n t e n t i l o r o , s c o n t e n t i t u t t i … ” .