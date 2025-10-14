R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D i v e n t a r e a u t o s u f f i c i e n t i ? N o i i n I t a l i a p r o d u c i a m o t r e v o l t e e m e z z o i l v i n o " c h e v i e n e c o n s u m a t o , " e s s e r e a u t o s u f f i c i e n t i v u o l d i r e c h e o c h i u d i a m o o d i v e n t i a m o t u t t i u b r i a c h i . E ' u n a p r o s p e t t i v a s e n z a s e n s o . N o i d o b b i a m o g u a r d a r e a i g r a n d i m e r c a t i d e l m o n d o . E a n c h e p e r l ' E u r o p a q u e l l a r i c e t t a " o v v e r o q u e l l o d i D o n a l d T r u m p " è f a l l i m e n t a r e . I l 9 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e m o n d i a l e t e n d e r à a c o n c e n t r a r s i i n l u o g h i c h e n o n s o n o n è l ' E u r o p a n è g l i S t a t i U n i t i e c o n q u e s t o 9 0 % d e l m o n d o n o i d o b b i a m o c o l l a b o r a r e , a p r i r c i , c o s t r u i r e l e g a m i p e r c h è i o n o n c r e d o c h e q u e s t i m o n d i v o g l i a n o e s s e r e d e i m o n d i c h i u s i " . L o h a d e t t o M a s s i m o D ' A l e m a i n t e r v e n e n d o a l F o r u m i n t e r n a z i o n a l e d i C o l d i r e t t i . " M i i m p r e s s i o n a c h e i n q u e s t o c l i m a d i n u o v a g u e r r a f r e d d a - e n o n s o l o f r e d d a p e r c h é i n a l c u n i l u o g h i è c a l d a - s i a s s i s t a a u n a s o r t a d i m i l i t a r i z z a z i o n e d e l l ' i n f o r m a z i o n e . I o s o n o s t a t o i n v i t a t o i n C i n a i n s i e m e a d a l t r e p e r s o n a l i t à c o n i g o v e r n i c h e r a p p r e s e n t a n o l ' 8 0 p e r c e n t r o d e l g e n e r e u m a n o . I g o v e r n i e u r o p e i n o n s o n o v e n u t i p e r c h è c ' e r a P u t i n , s a l v e c h e e r a s t a t o r i c e v u t o n e g l i U s a c o n t u t t i g l i o n o r i q u a l c h e s e t t i m a n a p r i m a . . . S e n o i e n t r i a m o n e l l ' o r d i n e d i i s o l a r e l ' 8 0 p e r c e n t o d e l m o n d o , l a v e d o d i f f i c i l e . Q u e l l a n o n è s t a t a s o l o u n a p a r a t a m i l i t a r e , s o n o s u c c e s s e t a n t e c o s e c h e u n g i o r n a l i s m o c u r i o s o a v r e b b e d o v u t o r a c c o n t a r e " . " L a C i n a n o n è l a v a r i a n t e a s i a t i c a d e l l ' U n i o n e S o v i e t i c a m a u n a n a z i o n e d i g r a n d e s t o r i a e c u l t u r a . T u t t a q u e s t a r o b a v a p r e s a m o l t o s u l s e r i o . G r a n d i p a e s i c o m e l ' I t a l i a m a l ' E u r o p a i n g e n e r a l e d e b b o n o n e g o z i a r e , s e n n ò t i f r e g a n o , d i f e n d e r e i p r o p r i i n t e r e s s i m a n e l l o s p i r i t o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e c h e s a r à i n e v i t a b i l e c o n q u e s t ' a l t r a p a r t e d e l m o n d o " .