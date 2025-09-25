C o p e n a g h e n , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - G l i a e r o p o r t i n e l l a D a n i m a r c a o c c i d e n t a l e s o n o s t a t i r i a p e r t i d o p o e s s e r e r i m a s t i c h i u s i p e r o r e a c a u s a d e l l ' i n g r e s s o d i d r o n i n o n i d e n t i f i c a t i n e l l o r o s p a z i o a e r e o d u r a n t e l a n o t t e . L ' a e r o p o r t o d i B i l l u n d , i l s e c o n d o p i ù g r a n d e d e l P a e s e , è r i m a s t o c h i u s o p e r u n ' o r a , m e n t r e q u e l l o d i A a l b o r g , u t i l i z z a t o p e r v o l i c o m m e r c i a l i e m i l i t a r i , è r i m a s t o c h i u s o p e r t r e o r e a c a u s a d e l l e i n c u r s i o n i d e i d r o n i a v v e n u t e n e l l a t a r d a s e r a t a d i i e r i , h a d i c h i a r a t o l a p o l i z i a d a n e s e . D r o n i s o n o s t a t i a v v i s t a t i a n c h e n e i p r e s s i d e g l i a e r o p o r t i d i E s b j e r g e S o n d e r b o r g , n o n c h é p r e s s o l a b a s e a e r e a d i S k r y d s t r u p , d o v e s o n o o p e r a t i v i a l c u n i d e i c a c c i a d a n e s i F - 1 6 e F - 3 5 . L a p o l i z i a n a z i o n a l e d a n e s e a f f e r m a c h e i d r o n i h a n n o s e g u i t o u n o s c h e m a s i m i l e a q u e l l i c h e a v e v a n o b l o c c a t o i v o l i a l l ' a e r o p o r t o d i C o p e n a g h e n n e l l a t a r d a s e r a t a d i l u n e d ì e n e l l e p r i m e o r e d i m a r t e d ì . L a p o l i z i a l o d e s c r i v e c o m e i l p i ù g r a v e " a t t a c c o " m a i a v v e n u t o a l l e s u e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e l o c o l l e g a a u n a s e r i e d i p r e s u n t e i n c u r s i o n i d i d r o n i r u s s i e a d a l t r i d i s o r d i n i i n t u t t a E u r o p a . L ' a m b a s c i a t o r e r u s s o i n D a n i m a r c a , V l a d i m i r B a r b i n , n e g a q u a l s i a s i c o i n v o l g i m e n t o d e l s u o P a e s e n e l l ' i n c i d e n t e d i C o p e n a g h e n .