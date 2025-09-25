C o p e n a g h e n , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a e r o p o r t o d a n e s e d i A a l b o r g è s t a t o c h i u s o a c a u s a d e l l a p r e s e n z a d i d r o n i n e l s u o s p a z i o a e r e o . L o h a d i c h i a r a t o l a p o l i z i a n a z i o n a l e d a n e s e , r i f e r e n d o c h e i d r o n i h a n n o s e g u i t o u n o s c h e m a s i m i l e a q u e l l i c h e a v e v a n o b l o c c a t o i v o l i a l l ' a e r o p o r t o d i C o p e n a g h e n p e r q u a t t r o o r e q u a l c h e g i o r n o p r i m a . A n c h e l e f o r z e a r m a t e d e l p a e s e s o n o s t a t e c o l p i t e , p o i c h é l ' a e r o p o r t o d i A a l b o r g è u t i l i z z a t o c o m e b a s e m i l i t a r e , h a a g g i u n t o . M a r t e d ì l a D a n i m a r c a h a d i c h i a r a t o c h e l ' i n c i d e n t e a l l ' a e r o p o r t o d i C o p e n a g h e n è s t a t o l ' a t t a c c o p i ù g r a v e m a i a v v e n u t o c o n t r o l e s u e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e l o h a c o l l e g a t o a u n a s e r i e d i p r e s u n t e i n c u r s i o n i d i d r o n i r u s s i e a d a l t r i d i s o r d i n i i n t u t t a E u r o p a . L u n e d ì s e r a l e a u t o r i t à n o r v e g e s i h a n n o c h i u s o l o s p a z i o a e r e o d e l l ' a e r o p o r t o d i O s l o p e r t r e o r e d o p o l ' a v v i s t a m e n t o d i u n d r o n e . L a p o l i z i a d e l l o J u t l a n d s e t t e n t r i o n a l e h a r i f e r i t o a i g i o r n a l i s t i c h e " p i ù d i u n d r o n e " è s t a t o a v v i s t a t o n e i p r e s s i d e l l ' a e r o p o r t o d i A a l b o r g e v o l a v a n o c o n l e l u c i a c c e s e . S e c o n d o l a p o l i z i a , i d r o n i s o n o s t a t i a v v i s t a t i p e r l a p r i m a v o l t a i n t o r n o a l l e 2 1 , 4 4 o r a l o c a l e d i i e r i e s o n o r i m a s t i n e l l o s p a z i o a e r e o f i n o a 5 m i n u t i d o p o l a m e z z a n o t t e d i o g g i . L a p o l i z i a h a d i c h i a r a t o d i n o n e s s e r e i n g r a d o d i s p e c i f i c a r e i l t i p o d i d r o n i n é s e f o s s e r o g l i s t e s s i c h e h a n n o s o r v o l a t o l ' a e r o p o r t o d i C o p e n a g h e n l u n e d ì . " È t r o p p o p r e s t o p e r d i r e q u a l e s i a l ' o b i e t t i v o d e i d r o n i e c h i l i a b b i a f a t t i v o l a r e " , h a a f f e r m a t o u n f u n z i o n a r i o d i p o l i z i a .