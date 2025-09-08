L o n d r a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e W i l l i a m p a r t e c i p e r à a l l a c o m m e m o r a z i o n e p e r l ' a n n i v e r s a r i o d e l l a m o r t e d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I , m e n t r e i l f r a t e l l o H a r r y t o r n a n e l R e g n o U n i t o d a l l a C a l i f o r n i a . I l p r i n c i p e d i G a l l e s s a r à a S u n n i n g d a l e , n e l B e r k s h i r e , p e r r i c o r d a r e l a n o n n a s c o m p a r s a l ' 8 s e t t e m b r e d i t r e a n n i f a . I l d u c a d i S u s s e x p a r t e c i p e r à i n v e c e a g l i a n n u a l i W e l l C h i l d A w a r d s a L o n d r a , i n d e t t i d a l l ' o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a d i c u i è d a t e m p o s o s t e n i t o r e . C o n l ' o c c a s i o n e , p o t r e b b e v e d e r e i l p a d r e , r e C a r l o , a t t u a l m e n t e a B a l m o r a l , n e l l ' A b e r d e e n s h i r e , c h e n o n h a i n a g e n d a i m p e g n i p u b b l i c i p e r q u e s t a s e t t i m a n a . M a n u l l a a l m o m e n t o s e m b r a e s s e r s t a t o d e c i s o . L ' u l t i m o i n c o n t r o d i p e r s o n a t r a H a r r y e C a r l o è a v v e n u t o p i ù d i 1 8 m e s i f a , n e l f e b b r a i o 2 0 2 4 , i n s e g u i t o a l l a d i a g n o s i d i c a n c r o a l r e . I l l o r o i n c o n t r o d u r ò p o c o p i ù d i 3 0 m i n u t i p r i m a c h e i l m o n a r c a p a r t i s s e p e r S a n d r i n g h a m . E n t r a m b i i f r a t e l l i e r a n o i n o l t r e p r e s e n t i a l f u n e r a l e d e l l o z i o , L o r d F e l l o w e s , n e l N o r f o l k , s e m p r e n e l 2 0 2 4 , a n c h e s e s e m b r a c h e n o n s i s i a n o p a r l a t i . D o m a n i W i l l i a m v i s i t e r à u n ' o r g a n i z z a z i o n e g i o v a n i l e a L a m b e t h , n e l s u d d i L o n d r a , m e n t r e H a r r y v i s i t e r à n u o v a m e n t e i l C o m m u n i t y R e c o r d i n g S t u d i o , n e l l a z o n a d i S t A n n ' s , a N o t t i n g h a m . R i c o r d a n d o l a r e g i n a s c o m p a r s a , l ' a u t o r e r e a l e P h i l D a m p i e r h a p a r l a t o c o n i l M i r r o r d e l l ' i n s t a n c a b i l e d e d i z i o n e a l d o v e r e d e l l a s o v r a n a – p o c h i p o s s o n o d i m e n t i c a r e i l s u o s a l u t o a l n e o - n o m i n a t o p r i m o m i n i s t r o L i z T r u s s a B a l m o r a l , a p p e n a d u e g i o r n i p r i m a d e l l a s u a m o r t e – c h e f u u n a c o s t a n t e f o n t e d i r a s s i c u r a z i o n e p e r i b r i t a n n i c i . " P e n s o c h e c i m a n c h i u n s e n s o d i s t a b i l i t à e d i u n i t à " , a f f e r m a D a m p i e r . " U n a c o s a c h e m i v i e n e s u b i t o i n m e n t e d i l e i , d i v e r s a d a l r e , r i g u a r d a l e c e l e b r a z i o n i d e l G i o r n o d e l l a V i t t o r i a i n E u r o p a . Q u a n d o s i t r a t t a d i c o m m e m o r a r e l a S e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e , i l f a t t o c h e l e i e i l P r i n c i p e F i l i p p o f o s s e r o a n c o r a v i v i a l l ' e p o c a – F i l i p p o h a e f f e t t i v a m e n t e c o m b a t t u t o i n g u e r r a e l a R e g i n a e r a n e l l ' A u x i l i a r y T e r r i t o r i a l S e r v i c e – è q u a l c o s a s e m p l i c e m e n t e i n s o s t i t u i b i l e " .