L o n d r a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a p r i n c i p e s s a E u g e n i a h a t r a c c i a t o u n a l i n e a n e t t a e i n f l e s s i b i l e n e i c o n f r o n t i d e l p a d r e A n d r e w , i l f r a t e l l o d i r e C a r l o c a d u t o i n d i s g r a z i a . A s s i e m e a l l a s o r e l l a B e a t r i c e , h a i n v i a t o u n f o r t e m e s s a g g i o d i s o l i d a r i e t à a l l a f a m i g l i a r e a l e q u a n d o h a n n o s c e l t o d i t r a s c o r r e r e i l N a t a l e c o n l o r o i n v e c e c h e c o n i g e n i t o r i . T u t t a v i a , l e f i g l i e d i A n d r e a s t a r e b b e r o a d o t t a n d o a p p r o c c i m o l t o d i f f e r e n t i n e l r a p p o r t o c o l p a d r e . E s e m b r a c h e E u g e n i a n o n p a r l i p i ù c o n l ' e x d u c a d i Y o r k . " N o n c ' è a l c u n c o n t a t t o , n i e n t e . È c o m e B r o o k l y n B e c k h a m ( c h e n o n p a r l a p i ù c o n i g e n i t o r i D a v i d e V i c t o r i a B e c k h a m , n d r ) : l o h a c o m p l e t a m e n t e t a g l i a t o f u o r i " , h a d i c h i a r a t o u n a f o n t e a l M a i l o n S u n d a y " B e a t r i c e s t a c e r c a n d o d i m a n t e n e r e u n e q u i l i b r i o t r a i l n o n t a g l i a r e f u o r i s u o p a d r e e i l r i m a n e r e v i c i n a a l l a F a m i g l i a R e a l e " . E u g e n i a , i n v e c e , " n o n s t a c e r c a n d o d i s e g u i r e q u e l l a l i n e a " e s e m p l i c e m e n t e " n o n g l i p a r l a " a f f a t t o . S e m b r a i n o l t r e c h e n o n s i a a n d a t a a t r o v a r e i l p a d r e d u r a n t e l e f e s t e n a t a l i z i e , e l u i è " d e v a s t a t o " d a l l a f r a t t u r a e m e r s a t r a l u i e l a f i g l i a m i n o r e . L e s o r e l l e h a n n o g i à a v u t o a c h e v e d e r e c o n l o s c a n d a l o c h e h a c o i n v o l t o i l p a d r e p e r i l s u o l e g a m e c o n J e f f r e y E p s t e i n , m a n e g l i u l t i m i m e s i s o n o e m e r s i n u o v i r e s o c o n t i e d e t t a g l i . A o t t o b r e A n d r e a è s t a t o p r i v a t o d e i t i t o l i d a r e C a r l o c o n u n a d i c h i a r a z i o n e i n c u i s i a f f e r m a v a c h e " n o n o s t a n t e c o n t i n u i a n e g a r e l e a c c u s e c o n t r o d i l u i " , l e n u o v e m i s u r e e r a n o " r i t e n u t e n e c e s s a r i e " . L ' a p p r o c c i o d i " n e s s u n c o n t a t t o " d e l l a p r i n c i p e s s a E u g e n i a n e i c o n f r o n t i d e l p a d r e è d o v u t o a n c h e a l f a t t o c h e è c o - f o n d a t r i c e d e l l ' A n t i - S l a v e r y C o l l e c t i v e , u n ' o r g a n i z z a z i o n e p e r i d i r i t t i u m a n i c h e s i d e d i c a a l l a p r e v e n z i o n e d e l l a s c h i a v i t ù m o d e r n a e d e l l a t r a t t a d i e s s e r i u m a n i . E d E p s t e i n è m o r t o i n c a r c e r e i n a t t e s a d i p r o c e s s o p e r a c c u s e d i t r a f f i c o s e s s u a l e . E u g e n i a s a r e b b e t u r b a t a d a l f a t t o c h e A n d r e a n o n s i s i a m a i s c u s a t o p u b b l i c a m e n t e c o n l e v i t t i m e d i E p s t e i n . S e b b e n e l a d i c h i a r a z i o n e d i r e C a r l o r i g u a r d o i l f r a t e l l o n o n f a c e s s e i l n o m e e s p l i c i t o d i E p s t e i n , c o n c l u d e v a : " L e L o r o M a e s t à d e s i d e r a n o c h i a r i r e c h e i l o r o p e n s i e r i e l a l o r o m a s s i m a s o l i d a r i e t à s o n o s t a t i , e r i m a r r a n n o , c o n l e v i t t i m e e i s o p r a v v i s s u t i d i q u a l s i a s i f o r m a d i a b u s o " .