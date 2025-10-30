R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o n o d ' a c c o r d o c o n P r o d i . C r e d o c h e i l c e n t r o s i n i s t r a s a p p i a p a r l a r e a i p r o p r i e l e t t o r i l a d d o v e s i p r e s e n t a u n i t o c o n u n p r o g r a m m a p e r u n a c o a l i z i o n e c h e a b b i a v o g l i a d i s t a r e i n s i e m e e v i n c e r e l e e l e z i o n i . C i v u o l e p e r ò c r e d i b i l i t à . " C o s ì l a s i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " B i s o g n a l a v o r a r c i , m a s o n o a b b a s t a n z a o t t i m i s t a " , c o n c l u d e S a l i s .