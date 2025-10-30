R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n l i n e a t e o r i c a s o n o c o n t r a r i a a l l e p r i m a r i e p e r c h é l o t r o v o u n o s t r u m e n t o c h e d i v i d e p i ù c h e u n i r e " . C o s ì l a s i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " U n c a m p o p r o g r e s s i s t a d e v e e s p r i m e r e u n a l e a d e r s h i p s e n z a c h i e d e r l o a g l i e l e t t o r i . U n a p e r s o n a c h e a f f r o n t a p r i m a r i e i n u n c a m p o l a r g o d e v e f a r e c a m p a g n a c o n t r o g l i a l t r i l e a d e r d i p a r t i t o . I l e a d e r l i d o v r e b b e s c e g l i e r e i l p a r t i t o o l a c o a l i z i o n e . L a l e a d e r s h i p f o r t e u n i s c e l a d e s t r a e t e n d e a d i v i d e r e l a s i n i s t r a " .