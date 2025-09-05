R o m a , 5 s e t ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o c e r c a n d o d i c o s t r u i r e u n a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a c a p a c e d i g i o c a r s e l a a l l e r e g i o n a l i e d i o f f r i r e p o i u n ’ a l t e r n a t i v a a l l e P o l i t i c h e . M i c a f a c i l e , l o s a p p i a m o . E d è o v v i o c h e a l l e a r s i c o n l a s i n i s t r a p i ù l o n t a n a d a n o i s i g n i f i c a s t a r e i n c o a l i z i o n e c o n p e r s o n e c h e s u m o l t e c o s e l a p e n s a n o d i v e r s a m e n t e d a n o i ( c o s ì c o m e V a n n a c c i e C r o s e t t o l a p e n s a n o d i v e r s a m e n t e s u t u t t o o q u a s i ) : s o n o l e r e g o l e d e l b i p o l a r i s m o p u r t r o p p o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s . " A c h i d i c e : e h , m a c o s ì v i f a t e “ c o n t a m i n a r e ” d a A v s e C i n q u e S t e l l e n o n h o c h e u n a r i s p o s t a d a d a r e . O c ’ è u n a t e n d a r i f o r m i s t a , m e g l i o : u n a c a s a r i f o r m i s t a , c a p a c e d i p o r t a r e a n c h e l e n o s t r e i d e e o l a s i n i s t r a n o n v i n c e r à m a i . E c c o p e r c h é i l n o s t r o c o n t r i b u t o n o n è m a r g i n a l e m a d e c i s i v o . E c c o p e r c h é – l o d i m o s t r a n o G e n o v a e l a L i g u r i a – q u a n d o c i s i a m o , s i v i n c e . Q u a n d o n o n c i s i a m o , s i p e r d e . È m a t e m a t i c a , c e r t o , m a è s o p r a t t u t t o p o l i t i c a " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I V .