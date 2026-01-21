R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E l l y S c h l e i n , G i u s e p p e C o n t e c o n N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i h a n n o a p p e n a f i n i t o d i c h i e d e r e , u n i t a r i a m e n t e , a G i o r g i a M e l o n i d i d e c l i n a r e l ' i n v i t o a d e n t r a r e n e l B o a r d o f P e a c e . " N o a l l ' O n u a p a g a m e n t o d i D o n a l d T r u m p " . L a f o t o d i g r u p p o i n p i a z z a M o n t e c i t o r i o è a n c o r a c a l d a q u a n d o i n u n a l t r o P a r l a m e n t o , q u e l l o e u r o p e o d i S t r a s b u r g o , s i c o n s u m a l a s p a c c a t u r a s u l l ' a c c o r d o U e - M e r c o s u r . P e r 1 0 v o t i è p a s s a t a l a r i c h i e s t a d e l g r u p p o L e f t d i r i n v i o d e l l ' a c c o r d o a l l a C o r t e d i G i u s t i z i a . S i d i v i d o n o l e o p p o s i z i o n i , m a a n c h e i l c e n t r o d e s t r a . V o t a n o a f a v o r e i p a r l a m e n t a r i d i A v s e M 5 S ( c h e f a n n o p a r t e d i L e f t ) e s i u n i s c o n o q u e l l i d e l l a L e g a . V o t a n o c o n t r o g l i e u r o d e p u t a t i d e l P d e d i F d i e F o r z a I t a l i a . " U n a s c e l t a m i o p e c h e m i n a l a c r e d i b i l i t à d e l l ' E u r o p a i n u n a f a s e d e l i c a t i s s i m a d a l p u n t o d i v i s t a g e o p o l i t i c o " , c o m m e n t a i l r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l P d , A n t o n i o M i s i a n i . G i o r g i o G o r i a n a l i z z a i t a b u l a t i v i a s o c i a l : " S e s i f a e c c e z i o n e p e r l ' e s t r e m a d e s t r a e l ' e s t r e m a s i n i s t r a - L e g a , 5 S t e l l e e A v s c o m p r e s i - , c h e i n o g n i m o d o h a n n o c e r c a t o d i a f f o s s a r e l ' a c c o r d o , i l v o t o d e l P a r l a m e n t o U e c h e h a c o n g e l a t o i l M e r c o s u r è l e g g i b i l e p e r ' g e o g r a f i e n a z i o n a l i ' , e n o n p e r s c h i e r a m e n t i p o l i t i c i . F r a n c e s i , p o l a c c h i , r u m e n i , g r e c i , c r o a t i , b e l g i f r a n c o f o n i : d e p u t a t i c h e h a n n o p e n s a t o a i r i s p e t t i v i e l e t t o r a t i l o c a l i , a i t r a t t o r i s o t t o c a s a , a n z i c h é a g l i i n t e r e s s i e u r o p e i . I l r i s u l t a t o è u n c l a m o r o s o a u t o g o l . A u t o l e s i o n i s m o p u r o , T r u m p s e l a r i d e " . A v s l a p e n s a i n u n a l t r o m o d o . " R i c o r r i a m o a l l a C o r t e p e r d i f e n d e r e l e r e g o l e e l ' a u t o n o m i a d e l l ' U n i o n e . È u n a r i s p o s t a c h i a r a a u n a c c o r d o c h e r i s c h i a d i i n d e b o l i r e g l i s t a n d a r d s o c i a l i , a m b i e n t a l i e s a n i t a r i " , d i c o n o g l i e u r o d e p u t a t i d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a . M e n t r e i 5 S t e l l e e v i d e n z i a n o l e d i v i s i o n i i n t e r n e a l l a m a g g i o r a n z a . P e r S t e f a n o P a t u a n e l l i l ' a c c o r d o è s t a t o " b o c c i a t o p e r l e s p a c c a t u r e i n t e r n e a l l a m a g g i o r a n z a : a l P a r l a m e n t o e u r o p e o s o n o m a n c a t i d i e c i v o t i , o t t o d e i q u a l i d e l l a L e g a " . I n s i s t o n o i p a r l a m e n t a r i M 5 S i n A g r i c o l t u r a : " U n a c c o r d o d a n n o s o p e r l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a e d e u r o p e a v i e n e f a t t o s a l t a r e n o n d a u n a s c e l t a p o l i t i c a c o e r e n t e , m a d a u n a g u e r r a i n t e r n a a l g o v e r n o i t a l i a n o , c o n l a L e g a c h e — f o r t e d e i s u o i o t t o e u r o d e p u t a t i — m a n d a a l l ’ a r i a u n a l i n e a s u c u i M e l o n i e V o n d e r L e y e n a v e v a n o i n v e s t i t o t u t t o i l p r o p r i o c a p i t a l e p o l i t i c o " . M e n t r e i n E u r o p a c i s i d i v i d e , a R o m a i l e a d e r d i P d , M 5 S e A v s h a n n o i n c o n t r a t o i n s i e m e s t a m a t t i n a i l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l a L i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i . U n ' o c c a s i o n e p e r t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e s u G a z a e t o r n a r e a r i b a d i r e l a r i c h i e s t a d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . M a a n c h e p e r l a n c i a r e u n a l e r t a l l a p r e m i e r M e l o n i c h e s e m b r a o r i e n t a t a a l n o , m a a n c o r a n o n h a c h i a r i t o u f f i c i a l m e n t e s e i n t e n d e p o r t a r e o m e n o l ' I t a l i a n e l B o a r d T r u m p . Q u e l l a p r o p o s t a , d i c e S c h l e i n , è " i n a c c e t t a b i l e . L ' I t a l i a n o n p u ò p a r t e c i p a r e a q u e s t o t e n t a t i v o d i s m a n t e l l a r e l e s e d i m u l t i l a t e r a l i . T r u m p c o n q u e s t a p r o p o s t a v o r r e b b e s m a n t e l l a r e d e f i n i t i v a m e n t e l e N a z i o n i U n i t e e c r e a r e u n a O n u a l t e r n a t i v a a p a g a m e n t o . N o i c r e d i a m o i n v e c e c h e p e r c o s t r u i r e l a p a c e s e r v a i l p i e n o c o i n v o l g i m e n t o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e s i a u n e l e m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e " . E p o i C o n t e : " A u s p i c h i a m o c h e l ' I t a l i a n o n e n t r i n e l B o a r d o f P e a c e . N o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i p e r p e n s a r e c h e q u e l l o s i a u n o r g a n i s m o c h e a s s i c u r i i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . P e r A n g e l o B o n e l l i " d i f r o n t e a q u e s t a s p e c u l a z i o n e d i T r u m p l a r i s p o s t a d e v e e s s e r e n o . N o i c i a u g u r i a m o c h e G i o r g i a M e l o n i d i c a n o e v o g l i a m o s a p e r e s e d a r à q u a l c h e d e n a r o a T r u m p p e r q u e s t a o p e r a z i o n e d i s p e c u l a z i o n e i m m o b i l i a r e " . A g g i u n g e F r a t o i a n n i : " O g g i p i ù c h e m a i o c c o r r e e v i t a r e c h e s i s p e n g a n o l e l u c i , c h e c a l i i l s i l e n z i o s u l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e d i f r o n t e a l l o s c a n d a l o , a l l o s c e m p i o c h e è s o t t o i n o s t r i o c c h i i n q u e s t o m o m e n t o , i l c o s i d d e t t o B o a r d o f P e a c e , i l t e n t a t i v o d i c o s t r u i r e u n a O n u p a r a l l e l a c h e v a p e r ò p e r c e n s o i n v e c e c h e s u l l a b a s e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . E ' u n g i g a n t e s c o s c a n d a l o " .