R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - P a r t e d a S a n V i t o a l T a g l i a m e n t o i l 2 0 2 6 d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a . D o m a n i p o m e r i g g i o , m e r c o l e d ì 2 1 g e n n a i o 2 0 2 6 , i l p r o m o t o r e d e l l a n u o v a r e t e n a z i o n a l e , A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a h a o r g a n i z z a t o l ’ i n c o n t r o “ C a m b i a i l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , C a m b i a l ’ I t a l i a ” a l l e o r e 1 8 . 3 0 p r e s s o i l t e a t r o “ G i a n G i a c o m o A r r i g o n i ” . A f a r g l i o n o r i d i c a s a , i l s i n d a c o d i S a n V i t o a l T a g l i a m e n t o A l b e r t o B e r n a v a e i l s i n d a c o d i U d i n e , A l b e r t o F e l i c e D e T o n i : m o l t o a t t e s o d u r a n t e l ’ e v e n t o , o l t r e a t a n t i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , l ’ i n t e r v e n t o i n c o l l e g a m e n t o i l s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i , c h e a v e v a p a r t e c i p a t o a n c h e i l 2 0 o t t o b r e a R o m a a l l a n c i o d i P r o g e t t o C i v i c o N a z i o n a l e e d a t o i l p r o p r i o c o n t r i b u t o a n c h e d u r a n t e l a t a p p a d i P a l e r m o . A d a p r i r e i l p o m e r i g g i o - a i n g r e s s o l i b e r o – s a r à l ’ i n t e r v e n t o d i G i a n A n t o n i o S t e l l a , n o t o s c r i t t o r e e g i o r n a l i s t a . “ D o p o l e u l t i m e t a p p e d e l 2 0 2 5 a M o d e n a , P a l e r m o , P o t e n z a e l ’ A q u i l a – d i c h i a r a A l e s s a n d r o O n o r a t o - s i a m o f e l i c i d i p a r t i r e n e l n u o v o a n n o a S a n V i t o a l T a g l i a m e n t o p e r c o n t i n u a r e a s v i l u p p a r e l a n o s t r a r e t e c i v i c a , f o r m a t a d a a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i d i t u t t o i l P a e s e , d a B o l z a n o a C a l t a n i s s e t t a . C ’ è b i s o g n o d i u n a n u o v a f o r z a p o l i t i c a p e r a r r i c c h i r e i l c a m p o d e l c e n t r o s i n i s t r a . C o n p e r s o n e c a p a c i , c r e d i b i l i e c o n c r e t e , c h e n o n h a n n o p e r s o i l r a p p o r t o c o n i c i t t a d i n i e i p r o b l e m i d e l t e r r i t o r i o . I l p o m e r i g g i o a S a n V i t o a l T a g l i a m e n t o , e r i n g r a z i o p e r l a d i s p o n i b i l i t à e l ’ i m p e g n o i l s i n d a c o A l b e r t o B e r n a v a , i l s i n d a c o d i U d i n e D e T o n i e i l s i n d a c o d i N a p o l i M a n f r e d i , è u n m o m e n t o i m p o r t a n t e : a n n u n c e r e m o i l n u o v o c o o r d i n a t o r e d e l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a c h e , e n t r o u n m e s e e m e z z o , a v r à t u t t i i r e f e r e n t i d i o g n i r e g i o n e ” .