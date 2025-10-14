R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 2 0 0 a m m i n i s t r a t o r i c i v i c i d i t u t t a I t a l i a s i r i t r o v e r a n n o l u n e d ì 2 0 o t t o b r e , a l l e 1 7 . 3 0 , a l l ’ h o t e l P a r c o d e i P r i n c i p i a R o m a p e r c o n f r o n t a r s i e c o n t r i b u i r e a l l a c r e a z i o n e d e l l a n u o v a f o r z a p o l i t i c a c i v i c a e r i f o r m i s t a . I l p r o m o t o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a è A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a , c h e d a m e s i s t a g i r a n d o l ’ I t a l i a p e r m e t t e r e i n r e t e l e e s p e r i e n z e c i v i c h e d i o g n i c i t t à e c o m u n e . T r a i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ e v e n t o , S i l v i a S a l i s , s i n d a c a d i G e n o v a ; I s m a e l e L a V a r d e r a , d e p u t a t o d e l l a r e g i o n e s i c i l i a n a , d a p o c h i g i o r n i s o t t o s c o r t a p e r i l s u o c o s t a n t e i m p e g n o n e l c o m b a t t e r e l a m a f i a i n S i c i l i a ; A l b e r t o D e T o n i , s i n d a c o d i U d i n e ; e G a e t a n o M a n f r e d i , s i n d a c o d i N a p o l i e p r e s i d e n t e d e l l ’ A n c i , a c u i s a r a n n o a f f i d a t e l e c o n c l u s i o n i . S u l p a l c o p o i s i a l t e r n e r a n n o t a n t i s s i m e a l t r e t e s t i m o n i a n z e d a t u t t a I t a l i a . D a C a l t a n i s s e t t a a B o l z a n o , d a S a l e r n o a i c o m u n i d e l l ’ E m i l i a R o m a g n a , d a F a b r i a n o a i c o m u n i l a z i a l i c o m e N e t t u n o , F i a n o R o m a n o e V i t e r b o , f i n o a S a n V i t o a l T a g l i a m e n t o e a l l ’ A q u i l a . T e r r i t o r i d i v e r s i , e s i g e n z e s i m i l i . “ E ’ l a t e s t i m o n i a n z a c h e u n a r e t e c i v i c a g i à e s i s t e , n o i l a s t i a m o u n e n d o e s v i l u p p a n d o . L ’ e v e n t o è a p e r t o a t u t t i , n o n a b b i a m o p r e c l u s i o n i e n o n s i a m o a n t a g o n i s t i d i a l c u n p a r t i t o d i c e n t r o s i n i s t r a . V o g l i a m o e s s e r e u n a n u o v a f o r z a p o l i t i c a c h e u n i s c e , c h e a g g i u n g e t e m i , p r o p o s t e e s o l u z i o n i a l n o s t r o c a m p o ” , i l c o m m e n t o d i O n o r a t o .