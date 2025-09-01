( A d n k r o n o s ) - N e l t e r z o e p i s o d i o d i “ S t a t e s i c u r i . D e n t r o l a s i c u r e z z a c h e c a m b i a ” , F r a n c e s c o D i M a i o ( E l t G r o u p ) , G i u l i o G r a v i n a ( A n i v i p – I t a l p o l ) e N u n z i a C i a r d i ( A c n ) d i s e g n a n o u n a s i c u r e z z a “ d i s i s t e m a ” : b u s i n e s s c o n t i n u i t y l u n g o l ’ i n t e r a f i l i e r a , p r e s i d i o f i s i c o d e i n o d i s t r a t e g i c i e c o n t r a s t o a m i n a c c e d i g i t a l i p o t e n z i a t e d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . D a l j a m m i n g a i d r o n i , f i n o a i r a n s o m w a r e s u l l a s a n i t à : p e r s o n e , p r o c e s s i e t e c n o l o g i a d e v o n o l a v o r a r e i n s i e m e . L a b u s s o l a d e l l a p u n t a t a è l a c o n t i n u i t à o p e r a t i v a . F r a n c e s c o D i M a i o , c h i e f s e c u r i t y , r i s k m a n a g e m e n t & b u s i n e s s c o n t i n u i t y o f f i c e r d i E l t G r o u p , r i c o r d a c h e o g g i i s e r v i z i c r i t i c i n o n s o n o “ s o l t a n t o i s e r v i z i d e l l ’ a z i e n d a , m a s o n o s e r v i z i e r o g a t i a f a v o r e d e l l a c o m u n i t à ” , e c h e l a r e s i l i e n z a r i c h i e d e u n a p p r o c c i o “ s i s t e m a t i c o , m e t o d o l o g i c o ” , f i n o a p o r s i l a d o m a n d a - c h i a v e : “ q u a n t o t e m p o p o s s i a m o r i m a n e r e f e r m i i n a s s o l u t o p e r p o i r i p r e n d e r e i s e r v i z i s e n z a p r e g i u d i c a r e i l n o s t r o b u s i n e s s , m a a n c h e l ’ i d e n t i t à d i u n a c o l l e t t i v i t à ” . N e l l a p i ù r e c e n t e s t r a t e g i a d e l l a N a t o , o s s e r v a , i l t e r m i n e “ r e s i l i e n z a ” è c i t a t o 1 2 v o l t e p r o p r i o p e r e s t e n d e r e l ’ a t t e n z i o n e a i s o g g e t t i c i v i l i . L ’ e s e m p i o c o n c r e t o a r r i v a d a l l ’ a t t a c c o d e l l ’ 8 d i c e m b r e 2 0 2 3 a u n p r o v i d e r c l o u d i t a l i a n o : “ s e t t e m i l i o n i d i p e r s o n e p e r g i o r n i s o n o r i m a s t i p r i v e d i s e r v i z i e s s e n z i a l i ” . P e r D i M a i o l a l e z i o n e è c h i a r a : s e r v o n o p i a n i f i c a z i o n e , l e g a m i s t r e t t i c o n l e i s t i t u z i o n i e u n ’ a t t e n z i o n e r e a l e a l l a c a t e n a d e i f o r n i t o r i , p e r c h é “ i n t e r r o m p e r e q u e s t e f o r n i t u r e s i g n i f i c a b l o c c a r c i ” , s o p r a t t u t t o i n u n P a e s e f a t t o d i P m i . “ L a s e c u r i t y n o n è u n c o s t o … è u n i n v e s t i m e n t o ” . I l f r o n t e t e c n o l o g i c o s i a l l a r g a a l l a g u e r r a e l e t t r o m a g n e t i c a : d a l d i s t u r b o d e i s e g n a l i g p s ( j a m m i n g ) a l c o n t r a s t o d e i d r o n i . “ P e r n o i l a m i g l i o r e a r m a c o n t r o i l c a r r o a r m a t o e r a l o s t e s s o c a r r o a r m a t o . O g g i è d i v e n t a t o i l d r o n e ” , a f f e r m a D i M a i o . E c c o p e r c h é s e r v e u n a c o g n i z i o n e “ a 3 6 0 ° ” c h e a f f i a n c h i a l l a c o m p o n e n t e c o n v e n z i o n a l e q u e l l a e l e t t r o m a g n e t i c a , d o m i n i o i n c u i l ’ a l l e a n z a o c c i d e n t a l e p u n t a i l p r o p r i o v a n t a g g i o t e c n o l o g i c o . S u l t e r r e n o , l a v i g i l a n z a p r i v a t a è p a r t e s t a b i l e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a d e l P a e s e . G i u l i o G r a v i n a r i c o s t r u i s c e l a s v o l t a d e l D m 2 6 9 / 2 0 1 0 : “ c ’ è s t a t a u n a v e r a e p r o p r i a r i v o l u z i o n e ” , c o n l ’ i n g r e s s o d e l l e g u a r d i e g i u r a t e n e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e . “ O g g i l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e i t a l i a n e s i s e r v o n o q u a s i t o t a l m e n t e d e l l a v i g i l a n z a p r i v a t a ” , s p i e g a , r i c o r d a n d o c h e i s t i t u t i e o p e r a t o r i o p e r a n o c o n l i c e n z a d e l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o e c o n t r o l l i p e r i o d i c i s u p r o f i l i e t i c i e f o r m a t i v i . I l p a s s o s u c c e s s i v o è l a v e r a i n t e g r a z i o n e t r a s i c u r e z z a f i s i c a e s i c u r e z z a l o g i c a : n e l l e g r a n d i a z i e n d e e s i s t o n o g i à c e n t r i d i m o n i t o r a g g i o d i g i t a l e , m a “ a n c h e l a s t e s s a t e l e c a m e r a ” p u ò d i v e n t a r e v e t t o r e o v i t t i m a d i u n a t t a c c o . I l q u a d r o d e i r i s c h i c y b e r l o c o m p l e t a N u n z i a C i a r d i , v i c e d i r e t t r i c e g e n e r a l e d e l l ’ A c n : l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è “ u n ’ a l l e a t a p r e z i o s a ” a n c h e p e r g l i a g g r e s s o r i , p e r c h é r e n d e p i ù e f f i c i e n t i m o l t e f a s i d e l l ’ a t t a c c o , d a l l ’ i n d i v i d u a z i o n e a u t o m a t i c a d e l l e v u l n e r a b i l i t à a i m a l w a r e a d a t t i v i , f i n o a i d e e p f a k e “ i n d i s t i n g u i b i l i ” . L ’ i m p a t t o p i ù d o l o r o s o : l a s a n i t à . “ T r a 2 0 2 3 e 2 0 2 4 c i r c a 5 0 a t t a c c h i a d A s l ” h a n n o i n t e r r o t t o s e r v i z i e s s e n z i a l i ; “ n e l l ’ a r e a d i R h o u n s o l o a t t a c c o h a c o l p i t o u n b a c i n o d i o l t r e 5 0 0 . 0 0 0 u t e n t i ” , f e r m a n d o r a d i o t e r a p i e , p r o n t o s o c c o r s o , t r a s f u s i o n i e s a l e o p e r a t o r i e . G l i o p e r a t o r i d e l l ’ A c n “ v a n n o s u l p o s t o ” p e r a c c e l e r a r e i l r i p r i s t i n o . M a c ’ è a n c h e u n d a n n o s i l e n t e : i l f u r t o d i c a r t e l l e c l i n i c h e , i n c l u s i d a t i d i m i n o r i , p o i r i v e r s a t i n e l d a r k w e b . P e r q u e s t o “ l a c y b e r s i c u r e z z a n o n è u n a s i c u r e z z a t e c n i c a ” : r i g u a r d a l a v i t a q u o t i d i a n a e r i c h i e d e c o n s a p e v o l e z z a d i f f u s a o l t r e a l l a t e c n o l o g i a . I l m e s s a g g i o d e l l ’ e p i s o d i o è n e t t o : p e r s o n e , p r o c e s s i e t e c n o l o g i a d e v o n o m u o v e r s i i n s i e m e . L a c o n t i n u i t à d e l s e r v i z i o p u b b l i c o d i p e n d e d a l l a p r o g r a m m a z i o n e d e l l e i m p r e s e ; i l p r e s i d i o f i s i c o d i s i t i e r e t i v a c o n n e s s o a l m o n i t o r a g g i o d i g i t a l e ; l a r i s p o s t a d e l l o S t a t o s i r a f f o r z a c o n s t a n d a r d c o n d i v i s i e f i l i e r e p r e p a r a t e , d a i g r a n d i g r u p p i a l l e P m i , d a l l a s a l a o p e r a t i v a d i u n ’ u t i l i t y a l r e p a r t o o s p e d a l i e r o .