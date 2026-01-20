R o m a , 2 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L a C o n s o b è u n a a u t o r i t à m o l t o i m p o r t a n t e , v i g i l a s u i m e r c a t i f i n a n z i a r i e l a s u a i n d i p e n d e n z a e ’ d u n q u e e s s e n z i a l e . P e r g u i d a r l a o c c o r r e u n a p e r s o n a l i t à s o p r a l e p a r t i , n o n l ’ e s p r e s s i o n e d i u n p a r t i t o " . L o d i c e L u a n a Z a n e l l a , C a p o g r u p p o d i A V S a l l a C a m e r a . " C o n t u t t o i l r i s p e t t o p e r i l s o t t o s e g r e t a r i o F r e n i , l a s u a c a n d i d a t u r a i n c o n t r a g i à o p p o s i z i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l l a s u a s t e s s a m a g g i o r a n z a p e r c h é o g n u n o t i r a l a g i a c c a d a l l a s u a p a r t e - p r o s e g u e Z a n e l l a - . M a n o n è c o s ì c h e s i g o v e r n a n o l e a u t h o r i t y , s o p r a t t u t t o i n u n m o m e n t o i n c u i a l c u n e n o n h a n n o e s p r e s s o i l m e g l i o d i s é m e t t e n d o a r i s c h i o l a c r e d i b i l i t à e a u t o r e v o l e z z a d i q u e s t i o r g a n i s m i ” .