R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ M a r i o D r a g h i n e l s u o u l t i m o i n t e r v e n t o a B r u x e l l e s i l 1 6 s e t t e m b r e l ’ h a d e t t o m o l t o b e n e : a b b i a m o b i s o g n o d i s e m p l i f i c a r e p e r d a r e m e n o o n e r i a l l e i m p r e s e e r e n d e r e l ’ a m b i e n t e e c o n o m i c o p i ù f a v o r e v o l e a q u e s t e . L e i m p r e s e s o s t e n g o n o c o s t i p e r i p e r - r e g o l a m e n t a z i o n e c h e è c e r t a m e n t e d i m a t r i c e e u r o p e a , e i n f a t t i l ’ U e s t a l a v o r a n d o s u i p a c c h e t t i ‘ o m n i b u s ’ , m a i n a l c u n i c a s i a n c h e n a z i o n a l e . ” H a d i c h i a r a t o P a o l o C a s a l i n o , d i r i g e n t e g e n e r a l e d e l l a D g p e r l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e , r i c o n v e r s i o n e e c r i s i i n d u s t r i a l e , i n n o v a z i o n e , P M I e M a d e i n I t a l y d e l M I M I T a m a r g i n e d e l l ’ i n c o n t r o ‘ S e m p l i f i c a r e p e r c o m p e t e r e : l ’ e q u i l i b r i o t r a r e g o l e , c r e s c i t a e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e n e l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e ’ , u n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a c c a d e m i c i e d e s p e r t i s u c o m e s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e e u r o p e e p e r f a v o r i r e i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , o r g a n i z z a t o d a M e t a e A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i . “ S u t e m i c o m e l ’ I A e l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i d o b b i a m o p e n s a r e a u n n u o v o ‘ o m n i b u s ’ c h e l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a l a n c e r à q u e s t o a u t u n n o s u l d i g i t a l e , e a l l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e r e g o l e t r a i l ‘ G D P R ’ - q u i n d i r e g o l a m e n t o s u l l a p r i v a c y - i l ‘ D a t a G o v e r n a n c e A c t ’ , i l ‘ D a t a M a r k e t A c t ’ e i l ‘ D i g i t a l S e r v i c e A c t ’ ”