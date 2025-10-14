M i l a n o , 1 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ R i s u l t a c h e l ’ I t a l i a a b b i a s c a l a t o 7 p o s i z i o n e n e g l i a n n i d i g o v e r n o M e l o n i i n a t t r a t t i v i t à . N e l 2 0 2 2 e r a v a m o 2 2 e s i m i , o r a 1 6 e s i m i , i n c o n t r o t e n d e n z a c o n l ’ E u r o p a . A b b i a m o a t t r a t t o 3 5 m i l i a r d i i n i n v e s t i m e n t i g r e e n f i e l d , p i ù d i q u a n t i n e a b b i a n o o t t e n u t i g l i a l t r i p a e s i e u r o p e i ” . L o h a d e t t o o g g i i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , i n t e r v e n e n d o a l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m .