R o m a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i t r a t t a d i u n ' i n i z i a t i v a c h e n a s c e i n a c c o r d o c o n l e i s t i t u z i o n i c o m p e t e n t i , p e r p o r t a r e l e c o n o s c e n z e s u t u t t o i l p a n o r a m a n a z i o n a l e . I n r e a l t à n o n r i g u a r d a s o l t a n t o i l q u a n t u m , p e r c h é Q u a n t u m L a k e s a r à c o l l e g a t o a d a l t r i p r o g e t t i p e r f a v o r i r e l a c o n n e s s i o n e c o n q u e s t i m o m e n t i f o r m a t i v i e i l f u t u r o c u r r i c u l u m d e g l i s t u d e n t i " . L o d i c e A l e s s a n d r a S a n t a c r o c e , p r e s i d e n t e f o n d a z i o n e I b m e c a p o a f f a r i g o v e r n a t i v i I b m i n I t a l i a , n e l c o r s o d e l l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 , s p i e g a n d o l ' i n i z i a t i v a Q u a n t u m L a k e , c o n l a q u a l e I b m p o r t e r à l a c o n o s c e n z a d e l c a l c o l o q u a n t i s t i c o n e l l e s c u o l e i t a l i a n e . A d o c c u p a r s i d i s p i e g a r e q u e s t a n u o v a t e c n o l o g i a a i r a g a z z i è F e d e r i c o M a t t e i , I b m Q u a n t u m A m b a s s a d o r p e r l ' I t a l i a e Q u a n t u m B u s i n e s s D e v e l o p e r p e r l ' E u r o p a . S e c o n d o M a t t e i l a " m e c c a n i c a q u a n t i s t i c a è " u n e l e m e n t o e s t r e m a m e n t e a t t u a l e , m a p r i m a b i s o g n a c a p i r n e i l p o t e n z i a l e . G l i a m b i t i s o n o t r e : i l p r i m o r i g u a r d a q u e g l i s t u d i d e l l e s c i e n z e n a t u r a l i , q u i n d i l ' i n f i n i t a m e n t e p i c c o l o . I l s e c o n d o è l ' o t t i m i z z a z i o n e c h e p u ò r i g u a r d a r e i v e i c o l i , m a a n c h e , a d e s e m p i o , u n a r e t e d i d i s t r i b u z i o n e e l e t t r i c a . L ' u l t i m o è l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a l c u n i d e g l i a l g o r i t m i d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e v e r r a n n o p o t e n z i a t i d a i c o m p u t e r q u a n t i s t i c i " . M a t t e i c o n c l u d e d i c e n d o c h e l ' o b i e t t i v o f i n a l e d e l c o i n v o l g i m e n t o d e i r a g a z z i è " c r e a r e u n a n u o v a c l a s s e d i p r o f e s s i o n i s t i " .