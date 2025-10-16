M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e g l i u l t i m i 1 5 a n n i a b b i a m o c a p i t o c h e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è c o m e l a r i v o l u z i o n e i n d u s t r i a l e e l a s c i a r l a c o r r e r e d a s o l a c i m e t t e i n c o n d i z i o n e d i p e r i c o l o . S e l ’ E u r o p a n o n f a n u l l a p o t r e b b e a v e r e u n o d e i d u e d e s t i n i : p o v e r t à o c o n d i z i o n e d i c o l o n i a " . L o h a d e t t o o g g i i l m a t e m a t i c o P i e r l u i g i C o n t u c c i i n t e r v e n e n d o a l l a p l e n a r i a d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o .