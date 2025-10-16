R o m a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I s t a t p r o d u c e i n f o r m a z i o n i c h e r i g u a r d a n o i f e n o m e n i c h e c i i n t e r e s s a n o , t e m a t i c h e c h e p u b b l i c h i a m o s u l s i t o i s t i t u z i o n a l e . A v e v a m o l a n e c e s s i t à d i r e n d e r e q u e s t i d a t i f r u i b i l i e a c c e s s i b i l i , c i s i a m o f a t t i a i u t a r e d a l l ' A I , m a d o v e v a m o c a p i r e c o m e g o v e r n a r l a " . L o d i c e M a s s i m o F e d e l i , c a p o d e l d i p a r t i m e n t o s v i l u p p o m e t o d i t e c n o l o g i e I s t a t , n e l c o r s o d e l l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 , p a r l a n d o d i A I - I s t a t D a t a , u n a n u o v a c h a t i n t e l l i g e n t e b a s a t a s u i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e g e n e r a t i v a , i n t e g r a t a n e l l a p i a t t a f o r m a I s t a t D a t a , s v i l u p p a t a p e r l ' I s t i t u t o N a z i o n a l e d i S t a t i s t i c a d a D e d a N e x t , s o c i e t à d e l G r u p p o D e d a g r o u p s p e c i a l i z z a t a n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e e d e l l e a z i e n d e d i p u b b l i c o s e r v i z i o . U n a s o l u z i o n e , s o t t o l i n e a F e d e l i , c h e " h a u n g r a n d e p o t e n z i a l e , s o p r a t t u t t o p e r i l f u t u r o : v o r r e m o c a p i r e c o m e f a r e i n t e r a g i r e l a p i a t t a f o r m a c o n a g e n t i e s t e r n i , l ' o b i e t t i v o f i n a l e è m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e l l a c o l l e t t i v i t à q u e s t e i n f o r m a z i o n i " . L a s o l u z i o n e i d e a t a è n a t a d a " u n a s f i d a p r o p o s t a d a F e d e l i - s p i e g a F a b i o M e l o n i , C e o d i D e d a N e x t - c h e h a c h i e s t o q u a l c o s a d i o p e r a t i v o e f u n z i o n a n t e n e l l a v o r o d i t u t t i i g i o r n i . Q u e s t o è s t a t o i l c u o r e d e l p r o g e t t o , a b b i a m o u t i l i z z a t o l a t e c n o l o g i a o p e n A i e M i c r o s o f t c o m e b a s e d i p a r t e n z a , m a i l n o s t r o l a v o r o è s t a t o l a v o r a r e s u i p r o m p t i n m o d o c h e s i p o t e s s e a r r i v a r e a u n a r i c e r c a s u i d a t i I s t a t c h e p o t e s s e e s s e r e f a t t a s e m p l i c e m e n t e d a c h i u n q u e e i n g r a d o d e i r e s t i t u i r e d a t i a f f i d a b i l i e c e r t i f i c a t i " , c o n c l u d e M e l o n i .