Roma, 3 set. (Adnkronos) - Non potendo far rinascere Mao Tze Tung , di cui campeggiava il ritratto, hanno portato una copia di Massimo DAlema nella piazza di Pechino. Pare che fosse identico alloriginale. È incredibile, a volte i fantasmi del passato ritornano. Per fortuna non aveva la celebre molotov che lancio da studente alluniversità di Pisa e di cui si è a lungo vantato. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.