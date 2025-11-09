R o m a , 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n o s c o M a s s i m o D ’ A l e m a d a l l o n t a n o 1 9 7 5 . N e l f r a t t e m p o è p a s s a t o m e z z o s e c o l o . A l l ’ e p o c a l u i e r a i l s e g r e t a r i o d e l l a F g c i , l ’ o r g a n i z z a z i o n e g i o v a n i l e d e l P c i . D u e a n n i d o p o i o s a r e i s t a t o e l e t t o s e g r e t a r i o d e l M o v i m e n t o G i o v a n i l e d e l l a D c . I n t u t t i q u e s t i a n n i c i è c a p i t a t o u n ’ i n f i n i t à d i v o l t e d i i n c r o c i a r c i . P i ù s p e s s o i n c o n t r a s t o . Q u a l c h e v o l t a i n s i n t o n i a . S e m p r e c o n r i s p e t t o e c o n u n a c e r t a c u r i o s i t à . U n i n t r e c c i o d i p o l i t i c a e d i v i t a c h e o g n u n o d i n o i h a s v o l t o n e i m o d i p i ù d i v e r s i . F i n o a p e r d e r e l a c o n s u e t u d i n e c h e o g g i m a g a r i s i a f f i d a a l l e c o s e c h e d i c i a m o e c h e s c r i v i a m o . M a c h e i n q u a l c h e m o d o p r o s e g u e u n c o n f r o n t o e p e r f i n o - a m o d o n o s t r o - u n a s o r t a d i a m i c i z i a a d i s t a n z a . D ’ A l e m a è l a t e n a c i a , i o s o n o l a r i n u n c i a . L u i a d o r a l a p o l e m i c a , i o f a c c i o p i ù f a t i c a n e l c o n f l i t t o . L u i è s t a t o c o m u n i s t a , e p e r c e r t i v e r s i l o è r i m a s t o . I o m i c o n s i d e r o d e m o c r i s t i a n o a n c h e a d i s t a n z a d i a n n i d a l l a f i n e d e l l a D c . I n s o m m a , s e a n c h e p e r q u a l c h e t e m p o l e n o s t r e s t o r i e p o l i t i c h e s i s o n o i n t r e c c i a t e , s o n o m o l t o p i ù l e d i f f e r e n z e a p a r l a r e d i n o i . D i f f e r e n z e d i c u i c r e d o s i a m o o r g o g l i o s i , t u t t i e d u e . Q u a n d o l ’ h o v i s t o i n q u e l d i P e c h i n o , n e i g i o r n i s c o r s i , m i s o n o t r o v a t o , l e t t e r a l m e n t e , a l l ’ a l t r o c a p o d e l m o n d o . E q u a n d o h o l e t t o d u e s u e d e n s e i n t e r v i s t e , a F a b i o M a r t i n i e a d A l d o C a z z u l l o , h o p r o v a t o i l b r i v i d o a n t i c o d e l l a d i s t a n z a p o l i t i c a c h e c i s e p a r a . U n a d i s t a n z a a c u i c r e d o c h e s i a m o a f f e z i o n a t i t u t t i e d u e . O c c i d e n t a l i , c e r t o . M a c o n u n ’ i d e a d i O c c i d e n t e a s s a i d i v e r s a . D ’ a l t r a p a r t e l a s t o r i a n o n è m a i a c q u a c h e p a s s a s u l l a p a n c i a d e l l e a n a t r e , c o m e d i c e v a K e y n e s . E s s a f a p a r t e d e l f u t u r o q u a n t o e p i ù d i t u t t i i p r o g e t t i c h e c o v i a m o n e l n o s t r o a n i m o c e r c a n d o d i a v v i c i n a r c i a q u e l t r a g u a r d o c h e r e s t a s e m p r e c o s ì l o n t a n o d a l l e n o s t r e i m m a g i n a z i o n i . E p e r ò , d a a v v e r s a r i o a n t i c o , m i v i e n e d a d i r e : l a p o l i t i c a è c o s ì , e p r o p r i o q u e s t o è i l b e l l o . E ’ l a t e n a c i a c o n c u i s i r e s t a l e g a t i a s e s t e s s i , a l l e p r o p r i e c o n v i n z i o n i . E ’ l a c a p a c i t à d i a f f e r m a r e u n p u n t o d i v i s t a c h e s u o n a i m p o p o l a r e e r i s u l t a q u a s i s e m p r e a s s a i m e n o c o n v e n i e n t e d e l l a f a c i l e r e s a a l c o n f o r m i s m o . E ’ i l c a r a t t e r e d i c h i r e s t a s e s t e s s o a n c h e q u a n d o s a r e b b e p r u d e n t e m i m e t i z z a r s i . E ’ q u e l t a n t o d i c o e r e n z a c h e u n i s c e i l c o m e e r a v a m o e q u e l l o c h e n e l f r a t t e m p o s i a m o d i v e n t a t i . F i g u r e d i a l t r e s t a g i o n i , c h e a p p a i o n o d e s u e t e . C r e d o a n c h e a n o i s t e s s i - a l m e n o q u a l c h e v o l t a . C o s ì o g g i m i v i e n e d i c r i t i c a r l o i n n o m e d i u n a g e o p o l i t i c a c h e c i d i v i d e . E a n c h e d i u n a s t o r i a c o s ì l u n g a m e n t e d i v e r s a . M a p o i m i d i c o c h e è p r o p r i o l a r i v e n d i c a z i o n e c h e o g n u n o d i n o i f a d e l l a p r o p r i a s t o r i a a d a r c o n t o d i u n m o n d o e d i u n a g e n e r a z i o n e . L a n o s t r a è s t a t a f o r s e l ’ u l t i m a g e n e r a z i o n e c h e è c r e s c i u t a d e n t r o u n s i s t e m a p o l i t i c o c h e a n c o r a f a c e v a s c u o l a . D o v e c i i n s e g n a v a n o a t e n e r e i l p u n t o , a n o n i n s e g u i r e l e m o d e p i ù d i t a n t o , a c o l l e g a r e i d e a l m e n t e i l p a s s a t o d i c u i e r a v a m o e r e d i e i l f u t u r o c h e c i i l l u d e v a m o d i p a d r o n e g g i a r e . S i a m o s t a t i f i g l i d i p a r t i t o - s i a p u r e d i p a r t i t i c h e n o n e s i s t o n o p i ù . I l t e m p o c h e è p a s s a t o - t a n t o , f o r s e t r o p p o - n o n c i c o n s e n t e g r a n d i i l l u s i o n i . I l m o n d o è u n a l t r o , e a l t r i n e s o n o i p r o t a g o n i s t i . M a s e c ’ è u n d o v e r e a c u i l a n o s t r a g e n e r a z i o n e è t e n u t a è p r o p r i o q u e l l o d i e v i t a r e t r a v e s t i m e n t i . P e r d i s c u t i b i l i c h e s i a n o l e s t o r i e c h e a b b i a m o a l l e s p a l l e , p e r d i s c u t i b i l i s s i m i c h e s i a m o n o i , c i a s c u n o d i n o i , p e r q u a n t i e r r o r i s i s i a n o c o m m e s s i e p e r q u a n t i d i s s e n s i a n c h e a s p r i c i p o r t i a m o d i e t r o , n o i s i a m o q u e l l a s t o r i a l ì . L o s i a m o t e s t a r d a m e n t e , m i v i e n e d a d i r e . L o s i a m o p o r t a n d o c i d i e t r o u n r e t a g g i o c h e è f o r s e l a p a r t e p i ù i m p o r t a n t e d i n o i . L a t e n a c i a c o n c u i D ’ A l e m a r e s t a t a l e m e r i t a r i s p e t t o . N o n s i t r a v e s t e , n o n c o m p i a c e . E ’ o s t i c o , o s t i n a t o . E a u t e n t i c o . N o n è c o s a d a p o c o . A n c h e p e r q u a n t i , c o m e m e , s i t r o v a n o a g l i a n t i p o d i d i m o l t i d e i s u o i p e n s i e r i d i i e r i e d i o g g i " . ( d i M a r c o F o l l i n i )