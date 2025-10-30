M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r o c u r a t o r e d i B r e s c i a F r a n c e s c o P r e t e e l a p m C l a u d i a M o r e g o l a h a n n o d a t o i n c a r i c o a l c o n s u l e n t e t e c n i c o M a t t e o G h i g h o d i p r o c e d e r e " a l l ' e s t r a z i o n e d i c o p i a f o r e n s e d e i c o n t e n u t i d e i d i s p o s i t i v i e d e i s u p p o r t i " g i à s e q u e s t r a t i a G i u s e p p e S e m p i o , p a d r e d i A n d r e a e a l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , n e l l ' i n d a g i n e s u l l a c o r r u z i o n e c h e s a r e b b e s t a t a l e g a t a a l l ' a r c h i v i a z i o n e r i c h i e s t a p r o p r i o d a V e n d i t t i n e l 2 0 1 7 p e r A n d r e a S e m p i o , o r a n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i . I l s o s p e t t o d e g l i i n q u i r e n t i è c h e s e c o r r u z i o n e c ' è s t a t a a d ' o r c h e s t r a r l a ' s a r e b b e s t a t a G i u s e p p e S e m p i o p e r a s s i c u r a r s i - d i e t r o i l p a g a m e n t o d i 2 0 - 3 0 m i l a e u r o - l ' u s c i t a d i s c e n a d e l f i g l i o d a l l ' i n c h i e s t a s u l d e l i t t o d i G a r l a s c o . L ' a t t o s u l l ' a t t i v i t à i n f o r m a t i c a i r r i p e t i b i l e c o n f e r m a l ' i s c r i z i o n e n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i d i G i u s e p p e S e m p i o c o m e p r e s u n t o c o r r u t t o r e . L ' a t t i v i t à a f f i d a t a a l c o n s u l e n t e v a " e s t e s a s i a a i d a t i p r e s e n t i c h e a q u e l l i e v e n t u a l m e n t e c a n c e l l a t i , m e d i a n t e a p p l i c a t i v i i n g r a d o d i g a r a n t i r e l ' i n t e g r i t à d e i d a t i , r i v e r s a n d o i d a t i c o s ì e s t r a t t i i n u n a p p o s i t o s u p p o r t o ( c o s i d d e t t a c o p i a - m e z z o ) , d i c u i a u t o r i z z a s i n d ' o r a l ' a c q u i s t o " . L e o p e r a z i o n i i n i z i e r a n n o n e l p o m e r i g g i o d i l u n e d ì 3 n o v e m b r e i n u n o s t u d i o d i P i n e r o l o ( T o r i n o ) . S i t r a t t a d i u n a n u o v a r i c h i e s t a , l a t e r z a p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' e x m a g i s t r a t o V e n d i t t i , d i p o t e r a c c e d e r e a l c o n t e n u t o d e i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i .