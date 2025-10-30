M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o i l t e r z o s e q u e s t r o s u i m e d e s i m i a p p a r a t i , a d e s s o s i p r o v a c o n l ’ u r g e n z a e i n d i f f e r i b i l i d e l l a p r o v a . O g g i l a P r o c u r a d i B r e s c i a h a n o t i f i c a t o u n a v v i s o d i a c c e r t a m e n t o t e c n i c o u r g e n t e e i r r i p e t i b i l e , s u b e n i c h e p e r n a t u r a s o n o d e s t i n a t i a c o n s e r v a r e n e l t e m p o f i l e e i n f o r m a z i o n i , a p p u n t o g l i a p p a r a t i s e q u e s t r a t i t r e v o l t e a M a r i o V e n d i t t i , e g i à d a u n m e s e s o t t o c h i a v e a P a v i a , t e l e f o n i n i p c e h a r d d i s k " . L o s c r i v e i n u n a n o t a l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i n e l c a s o G a r l a s c o . I l c o r r u t t o r e , è l a n o v i t à d i o g g i , s a r e b b e G i u s e p p e S e m p i o , p a d r e d i A n d r e a , o r a n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i d o p o l a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e d e l 2 0 1 7 f i r m a t a p r o p r i o d a V e n d i t t i . " C o m e m a i n o n s i s e g u e l a v i a o r d i n a r i a d e l R i e s a m e ? i n u n a v i c e n d a g i à d e n s a d i d u b b i e i n c e r t e z z e n o n s i a t t e n d e u n g i u d i c a t o v a l i d o p e r t u t t e l e p a r t i d e l p r o c e s s o ? e s o p r a t t u t t o n o n s i r i s p e t t a l a d e c i s i o n e d i u n g i u d i c e t e r z o … . ? I l p r i m o R i e s a m e ( s u l s e q u e s t r o d e l 2 6 s e t t e m b r e , n d r ) h a g i à a n n u l l a t o i l s e q u e s t r o p e r t u t t i g l i a p p a r a t i o g g e t t o d e l l a n u o v a i s t a n z a d i a c c e r t a m e n t o t e c n i c o d ’ u r g e n z a . D i s p o n e n d o g u a r d a c a s o l ’ i n u t i l i z z a b i l i t à e l a d i s t r u z i o n e d i o g n i f i l e e s t r a t t o n e l f r a t t e m p o . M a n o n s i è d a t o a s c o l t o , s i i g n o r a i l T r i b u n a l e " . P e r l ' a v v o c a t o A i e l l o " d o p o i l f u n e r a l e d e l l a o b b l i g a t o r i e t à d e l r i s p e t t o d e l g i u d i c a t o a b b i a m o l o s m a n t e l l a m e n t o d e l l a f u n z i o n e d e l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e , a p e r t a m e n t e i g n o r a t o e n e u t r a l i z z a t o c o n u n a p r e c i s a s t r a t e g i a " . I l r i f e r i m e n t o è a l l a r e c e n t e n u o v a r i c h i e s t a d i s e q u e s t r o ( d a f i s s a r e i l R i e s a m e ) i n c u i " l ’ a c c u s a p r e t e n d e r e b b e d i p r e s u p p o r r e l e f u t u r e m o t i v a z i o n i , a n c o r a n o n d e p o s i t a t e , d i q u e l p r i m o a n n u l l a m e n t o d e l R i e s a m e , c h e s e c o n d o i p u b b l i c i m i n i s t e r i s a r e b b e f o n d a t o s o l t a n t o s u v i z i ' f o r m a l i ' , ( l ’ i m p r o p r i e t à t e r m i n o l o g i c a s o r p r e n d e ) , r i c o s t r u z i o n e s t r u m e n t a l e p e r p o t e r r i p r o p o r r e u n t e r z o d e c r e t o d i s e q u e s t r o i n c u i a m m e t t e d i n o n e s s e r e i n g r a d o d i i n d i v i d u a r e c o s a c e r c a n o d i p r e c i s o e c h i c e r c a n o , m a s o p r a t t u t t o q u a l e r e a t o i n d a g a n o " s o t t o l i n e a . " D e s i d e r a n o s o l t a n t o a v e r e a c c e s s o i n d i s t u r b a t i a g l i u l t i m i 1 1 a n n i d i v i t a p r i v a t a e p r o f e s s i o n a l e d i u n e x m a g i s t r a t o i n p e n s i o n e . U n d i c i a n n i " d a l 2 0 1 4 a o g g i , c o m e s i l e g g e n e l d e c r e t o . " S t a a c c a d e n d o , i n I t a l i a n e l 2 0 2 5 . D i s c u t e r e m m o v o l e n t i e r i i l s e c o n d o R i e s a m e l u n e d ì 3 a B r e s c i a ( p e r i l s e q u e s t r o s c a t t a t o n e l l ' i n c h i e s t a s u l c o s i d d e t t o ' s i s t e m a P a v i a ' , n d r ) , m a l ' a c c u s a c i v o r r e b b e a l l e 1 5 . 0 0 a P i n e r o l o , p e r u n a c c e r t a m e n t o t e c n i c o , s u p p o s t o u r g e n t e . A n c h e s t a v o l t a l a c o i n c i d e n z a d e l l e d a t e è p u r a m e n t e c a s u a l e " c o n c l u d e i r o n i c a m e n t e l ' a v v o c a t o A i e l l o .