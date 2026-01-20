R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a d a t o i l v i a l i b e r a a l r i m b o r s o d i e n c o r a f e n i b i n c o m b i n a z i o n e c o n b i n i m e t i n i b p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n c a r c i n o m a p o l m o n a r e n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) a v a n z a t o c o n m u t a z i o n e B r a f - V 6 0 0 E . " E ' u n a b e l l a n o t i z i a - d i c h i a r a G i u s e p p e D i M a j o , G e n e r a l M a n a g e r P i e r r e F a b r e M e d i c a l C a r e I t a l i a - c h e c i r e n d e p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s i s o p r a t t u t t o p e r c h é a r r i v a d o p o u n a n n o , i l 2 0 2 5 , e n t u s i a s m a n t e p e r P i e r r e F a b r e M e d i c a l C a r e I t a l i a . C o n q u e s t a n u o v a a p p r o v a z i o n e n e l N s c l c , c h e s i a g g i u n g e a q u e l l e o t t e n u t e p e r l a P t l d E b v + , u n a r a r a m a l a t t i a e m a t o l o g i c a , e a q u e l l a p e r l a s i n t o m a t o l o g i a a s s o c i a t a a l l a s i n d r o m e d e l l a v e s c i c a i p e r a t t i v a , s i a m o r i u s c i t i a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d i m e d i c i e p a z i e n t i n u o v e i m p o r t a n t i o p z i o n i d i t r a t t a m e n t o . U n t r a g u a r d o c h e c o n f e r m a i l n o s t r o i m p e g n o n e l m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e o f f r e n d o n u o v e o p z i o n i d i c u r a a c h i n e h a b i s o g n o " . I l N s c l c - s p i e g a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a c i r c a l ' 8 5 % d e i c a s i d i t u m o r e p o l m o n a r e e n e l l ' 1 - 2 % d i q u e s t i è p r e s e n t e l a m u t a z i o n e B r a f - V 6 0 0 E , c h e g i o c a u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l l a c r e s c i t a e n e l l a s o p r a v v i v e n z a d e l t u m o r e . L a c o m b i n a z i o n e d i e n c o r a f e n i b e b i n i m e t i n i b i n i b i s c e d u e c o m p o n e n t i f o n d a m e n t a l i n e l l a v i a M a p k ( M a p c h i n a s i ) c h e r i s u l t a c o s t a n t e m e n t e a t t i v a t a n e i c a s i d i N s c l c c o n m u t a z i o n e B r a f - V 6 0 0 E . I n o l t r e , q u e s t a v i a d i s e g n a l a z i o n e c e l l u l a r e è i m p l i c a t a a n c h e i n a l t r i t i p i d i t u m o r i , i n c l u s i m e l a n o m a e t u m o r e d e l c o l o n - r e t t o B r a f m u t a t i . " P u r t r o p p o i l t u m o r e d e l p o l m o n e v i e n e a n c o r a d i a g n o s t i c a t o n e l 7 0 % d e i c a s i i n s t a d i o l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o - s o t t o l i n e a S i l v i a N o v e l l o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r i n o - Q u i n d i a v e r e n u o v e o p z i o n i d i c u r a s p e c i f i c h e p e r q u e s t i s t a d i d i m a l a t t i a è f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a , s i a i n t e r m i n i d i q u a n t i t à c h e d i q u a l i t à " . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o r e g i s t r a t i v o P h a r o s , s u c u i s i è b a s a t a l ' a p p r o v a z i o n e d i E m a , l ' A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i - r i c o r d a l a n o t a - h a n n o m o s t r a t o c o m e l ' e n d p o i n t p r i m a r i o c h e c o n s i s t e v a n e l t a s s o d i r i s p o s t a o b i e t t i v a ( O r r ) d e t e r m i n a t o d a u n a r e v i s i o n e r a d i o l o g i c a i n d i p e n d e n t e ( I r r ) s i a s t a t o r a g g i u n t o . " D a l l ' u l t i m o u p d a t e d e l l o s t u d i o r e g i s t r a t i v o P h a r o s - p r e c i s a N o v e l l o - e m e r g e c o m e n e i p a z i e n t i n a ï v e a l t r a t t a m e n t o e n c o r a f e n i b p i ù b i n i m e t i n i b a b b i a f o r n i t o u n b e n e f i c i o c l i n i c o s i g n i f i c a t i v o i n p r i m a l i n e a c o n u n O r r d e l 7 5 % , d i c u i i l 2 0 % d i r i s p o s t e c o m p l e t e . Q u i n d i s i p r o s p e t t a u n a n u o v a e v a l i d a o p z i o n e t e r a p e u t i c a c h e d a o g g i a n c h e i m e d i c i i t a l i a n i p o s s o n o p r o p o r r e a i p a z i e n t i c o n N s c l c B r a f - V 6 0 0 E m u t a t o " . G l i a l t r i e n d p o i n t v a l u t a t i d a l l ' I r r s o n o s t a t i : l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e m e d i a n a , p a r i a 3 0 , 4 m e s i ; l a d u r a t a d e l l a r i s p o s t a m e d i a n a , p a r i a 4 0 m e s i ; l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a , p a r i a 4 7 , 6 m e s i . N e l c o m p l e s s o - p r e c i s a l ' a z i e n d a - i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i e n c o r a f e n i b i n c o m b i n a z i o n e c o n b i n i m e t i n i b è r i s u l t a t o g e s t i b i l e e c o e r e n t e c o n i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a g i à n o t o , o s s e r v a t o n e i p a z i e n t i c o n m e l a n o m a m e t a s t a t i c o c o n m u t a z i o n e B r a f - V 6 0 0 E . G l i e v e n t i a v v e r s i c o r r e l a t i a l t r a t t a m e n t o ( T r a e ≥ 3 0 % ) p i ù f r e q u e n t e m e n t e s e g n a l a t i s o n o s t a t i n a u s e a ( 5 2 % ) , d i a r r e a ( 4 4 % ) , s t a n c h e z z a ( 3 3 % ) e v o m i t o ( 3 0 % ) . L a f e b b r e c o r r e l a t a a l t r a t t a m e n t o è s t a t a r i s c o n t r a t a n e l l ' 8 % d e i c a s i e n o n h a c o m p o r t a t o r i d u z i o n i d e l l a d o s e n é i n t e r r u z i o n i p e r m a n e n t i d e l l a t e r a p i a . I n o l t r e , v i s t a l a c o m p l e s s i t à e l a g r a v i t à d i q u e s t o s p e c i f i c o t u m o r e , i r i c e r c a t o r i d e l l o s t u d i o P h a r o s r i t e n g o n o s i a i m p o r t a n t e u t i l i z z a r e l a t e r a p i a p i ù e f f i c a c e g i à d a l l a p r i m a l i n e a d i t r a t t a m e n t o p e r m a s s i m i z z a r e l a s o p r a v v i v e n z a . L e m u t a z i o n i g e n e t i c h e , c o m e q u e l l a B r a f - V 6 0 0 E , r a p p r e s e n t a n o b e r s a g l i c r u c i a l i p e r i t r a t t a m e n t i o n c o l o g i c i m i r a t i . I d e n t i f i c a r e e c o m p r e n d e r e q u e s t e m u t a z i o n i - c o n c l u d e l a n o t a - p e r m e t t e d i s v i l u p p a r e t e r a p i e p i ù e f f i c a c i e p e r s o n a l i z z a t e , m i g l i o r a n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l e p r o s p e t t i v e d i t r a t t a m e n t o p e r i p a z i e n t i . Q u e s t o p r o g r e s s o n e l l a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a d e l l a r i c e r c a c o n t i n u a e d e l l ' i n n o v a z i o n e n e l c a m p o d e l l e t e r a p i e o n c o l o g i c h e .