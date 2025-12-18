R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C a m p a r i G r o u p c e d e a m a r o A v e r n a e m i r t o Z e d d a P i r a s p e r 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o a I l l v a S a r o n n o H o l d i n g , p r o p r i e t a r i a , t r a g l i a l t r i , d e l l ’ i c o n i c o D i s a r o n n o e d e g l i s t o r i c i v i n i s i c i l i a n i F l o r i o e D u c a d i S a l a p a r u t a . C a m p a r i G r o u p s i r i f o c a l i z z a s u l b r a n d p r i o r i t a r i o B r a u l i o n e l l a c a t e g o r i a d e g l i a m a r i . E ' q u a n t o s i l e g g e i n u n a n o t a i n c u i s i s p i e g a c h e q u e s t a t r a n s a z i o n e r a p p r e s e n t a u n a l t r o p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l l ’ a t t u a z i o n e d e l l a s t r a t e g i a d i r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l p o r t a f o g l i o p e r r a f f o r z a r e i l f o c u s s u i c o r e b r a n d c o n t r i b u e n d o a l l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l b u s i n e s s e a l l a r i d u z i o n e d e l l a l e v a f i n a n z i a r i a . I l c o r r i s p e t t i v o t o t a l e d e l l ’ o p e r a z i o n e è p a r i a 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o p e r i l 1 0 0 % d i N e w C o e d e l m a g a z z i n o d e i p r o d o t t i f i n i t i d e t e n u t o d a C a m p a r i G r o u p , i n a s s e n z a d i c a s s a o d e b i t o f i n a n z i a r i o . I l c o r r i s p e t t i v o , d a c o r r i s p o n d e r s i i n c a s s a , è s o g g e t t o a i c o n s u e t i m e c c a n i s m i d i a g g i u s t a m e n t o p r e z z o . L a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a p l u s v a l e n z a è a t t u a l m e n t e i n c o r s o . I l c l o s i n g d e l l ’ o p e r a z i o n e è p r e v i s t o e n t r o l a p r i m a m e t à d e l 2 0 2 6 .