R o m a , 2 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - L a G i u n t a p e r i l R e g o l a m e n t o d e l l a C a m e r a , d o p o l a r i f o r m a ( g i à e n t r a t a i n v i g o r e ) d e i p r i m i d u e t e r z i d e l t e s t o p r o s e g u e i l p r o p r i o l a v o r o p e r i l c o m p l e t a m e n t o d e l n u o v o r e g o l a m e n t o . N e l l a s e d u t a d i o g g i , i n t r o d o t t a e p r e s i e d u t a d a l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a , s o n o s t a t i d a t i i p a r e r i a l l e p r o p o s t e e m e n d a t i v e , a l t e r m i n e d e l c o n f r o n t o t r a i r e l a t o r i F e d e r i c o F o r n a r o , I g o r I e z z i e A n g e l o R o s s i . L o r e n d e n o t o l a C a m e r a . L o s p i r i t o - h a n n o s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e F o n t a n a e i r e l a t o r i - è q u e l l o c h e h a i s p i r a t o i l l a v o r o d i r i f o r m a d e l l e p r i m e d u e p a r t i d e l r e g o l a m e n t o , n e l s e g n o d e l l a m a s s i m a c o n d i v i s i o n e . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o t e m i c o m e i r e q u i s i t i m i n i m i p e r l a c o m p o s i z i o n e d e i g r u p p i , m i s u r e p e r s c o r a g g i a r e i l c o s i d d e t t o t r a s f o r m i s m o , u n a p i ù s n e l l a d i s c i p l i n a d e g l i o r d i n i d e l g i o r n o , m i s u r e d i g a r a n z i a p e r l e o p p o s i z i o n i e l a v a l o r i z z a z i o n e d i s t r u m e n t i o r d i n a r i p e r g a r a n t i r e c e r t e z z a n e i t e m p i d i d i s c u s s i o n e d e i p r o g e t t i d i l e g g e . I l p e r c o r s o c o n t i n u a . N e l l a p r o s s i m a s e d u t a d e l l a G i u n t a s i v o t e r a n n o g l i e m e n d a m e n t i , q u i n d i s e g u i r à l ' a p p r o d o d e l t e s t o i n a u l a .