R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l b o i c o t t a g g i o s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d i I s r a e l e a l l e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e è u n a s t r a d a d a p e r s e g u i r e . I p a r l a m e n t a r i h a n n o f i r m a t o u n a p p e l l o p e r s o s p e n d e r e I s r a e l e d a t u t t e l e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e i n t e r n a z i o n a l i c o m e è a c c a d u t o i n p a s s a t o c o n i l S u d a f r i c a e l a R u s s i a . T u t t i g l i s t a t i c h e v i o l a n o i d i r i t t i u m a n i , c h e s o n o c o i n v o l t i i n g u e r r e e c h e p r o d u c o n o t r a g e d i e u m a n i t a r i e d e v o n o s u b i r e l a p r e s s i o n e m a s s i m a d i t u t t i , a n c h e d a l m o n d o d e l l o s p o r t . L ’ i s o l a m e n t o s p o r t i v o h a p r o d o t t o i n m o l t i c a s i r i v o l g i m e n t i e c a p o v o l g i m e n t i d i m o l t i r e g i m i p o l i t i c i . N o n c a p i s c o p e r c h é a n c h e i n q u e s t o q u a d r o s i t r a t t i d i u n d o p p i o s t a n d a r d " . L o d i c e A r t u r o S c o t t o d e l P d a r a d i o C r c n e l l a t r a s m i s s i o n e ' A p r a n z o c o n C h i a r i e l l o ' . " N e t a n y a h u t e r r o r i s t a ? I l c o m p o r t a m e n t o d i I s r a e l e n e i c o n f r o n t i d e l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e p u ò e s s e r e c l a s s i f i c a t o i n q u e s t o m o d o . D a l l a r e a z i o n e a d u n a t t e n t a t o t e r r o r i s t i c o s i a m o p a s s a t i a d u n a p u n i z i o n e c o l l e t t i v a . D o p o 6 3 . 0 0 0 , 1 8 m i l a b a m b i n i u c c i s i e l a f a m e u s a t a c o m e a r m a d i g u e r r a , h o f a t i c a a t r o v a r e a l t r i t e r m i n i . P a r o l e G a t t u s o ? I l c a l c i o h a a v u t o u n s i g n i f i c a t o p o l i t i c o i n a l c u n i p a s s a g g i d e l l a s t o r i a c o m e d i c e v a l o s c r i t t o r e a r g e n t i n o O s v a l d o S o r i a n o . I l c a l c i o r a p p r e s e n t a g l i o r i e n t a m e n t i p o l i t i c i d e l p o p o l o . I l c a l c i o è p a c e e d i a l o g o t r a p o p o l i d i v e r s i " . " S e s i a s s u m e u n a t t e g g i a m e n t o n e u t r a l e r i s p e t t o a l l e t r a g e d i e c o m e s e n o n f o s s e u n a c o s a d i c u i o c c u p a r s i e n o n c h e r i e n t r i n e l l e f u n z i o n i d e l p r o p r i o m e s t i e r e è u n a d i m i n u t i o p o i c h é n o n p a r l i a m o s o l i d i a l l e n a t o r i d i c a l c i o , m a a n c h e d i p e r s o n a g g i p u b b l i c i c h e h a n n o u n c o m p i t o i n p i ù r i s p e t t o a d a l t r i c i t t a d i n i " . " M i p e r m e t t o d i d a r e u n c o n s i g l i o a G a t t u s o - a g g i u n g e S c o t t o - s e v e d i u n a t r a g e d i a c o m e q u e l l a c h e s t a a c c a d e n d o a G a z a c h e t i f a o r r o r e , c o n g l i s t r u m e n t i e n e i m o d i c h e h a i a d i s p o s i z i o n e d e v i p r o v a r e a d e s s e r e c o n s e g u e n t e . N o n c o m m e n t o l e p a r o l e d e l M i n i s t r o A b o d i , è r o b a d a C e t t o L a Q u a l u n q u e . L ’ I t a l i a n o n h a m e s s o a l c u n a l e v a i n c a m p o p e r f e r m a r e l a g u e r r a c o m e h a n n o f a t t o a l t r i p a e s i e u r o p e i c o m e l a S p a g n a , l a S l o v e n i a , l a N o r v e g i a e l a F r a n c i a c h e h a d e c i s o d i r i c o n o s c e r e l o s t a t o d i P a l e s t i n a a l l a p r o s s i m a a s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l ’ O n u " . " A l c o n t r a r i o , l ’ I t a l i a s i è r i f i u t a t a d i p r a t i c a r e l ’ e m b a r g o d e l l e a r m i s u c u i a n c h e i l g o v e r n o d i B e r l i n o h a f a t t o q u e s t a s c e l t a . L ’ I t a l i a h a d e c i s o d i s a b o t a r e q u a l s i a s i s u s s u l t o d a p a r t e d e l l ’ E u r o p a , s o s p e n d e n d o i l t r a t t a t o d i c o o p e r a z i o n e U n i o n e E u r o p e a e I s r a e l e v o l u t o d a 1 7 p a e s i m a c h e h a s u b i t o i l v e t o d e l l ’ I t a l i a o i l M e m o r a n d u m c o n I s r a e l e c h e è s t a t o c o n f e r m a t o . L ’ I t a l i a n o n h a f a t t o n i e n t e d i t u t t o q u e s t o . C o n d i v i d o l e p a r o l e d i C r o s e t t o , m a n o n c a p i s c o p e r c h é n o n s i a n o c o n s e g u e n t i e n o n f a c c i a n o a t t i c h e v a d a n o o l t r e l e s e m p l i c i d i c h i a r a z i o n i . L ’ I t a l i a h a a v v i a t o d e i p r o g r a m m i n e g l i o s p e d a l i p e r a l c u n i b a m b i n i p a l e s t i n e s i f e r i t i d a l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o , è u n ' a z i o n e c h e v a m o l t i p l i c a t a . L ’ I t a l i a p o t r e b b e f a r e m o l t o a m o n t e , m a c o s ì l ’ I t a l i a d i v e n t a c o m p l i c e d i q u e l l o c h e f a I s r a e l e " .