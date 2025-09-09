R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ D e s i d e r o i n v i a r e a l n e o P r o c u r a t o r e c a p o d e l l a R e p u b b l i c a d i B o l z a n o , A x e l B i s i g n a n o , i p i ù v i v i a u g u r i d i b u o n l a v o r o . I l s u o l u n g o p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e , l a s u a p r e p a r a z i o n e e l ’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a ‘ s u l c a m p o ’ , s a r a n n o c e r t a m e n t e f o n d a m e n t a l i n e l n u o v o e d e l i c a t o i n c a r i c o d i v e r t i c e c u i è s t a t o c h i a m a t o " . L o a f f e r m a M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i C i v i c i D ’ d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " M i h a n n o m o l t o c o l p i t o - a g g i u n g e - l e s u e p a r o l e a l m o m e n t o d e l l ’ i n s e d i a m e n t o q u a n d o h a i n d i v i d u a t o l e p r i o r i t à d e l s u o i m p e g n o i n P r o c u r a . L e q u e s t i o n i a t t i n e n t i a l c o d i c e r o s s o e a l l a s i c u r e z z a s u i n o s t r i t e r r i t o r i s o n o i n f a t t i m o l t o s e n t i t e d a l l a p o p o l a z i o n e e i n p i ù c i r c o s t a n z e s o n o a s s u r t e , p u r t r o p p o , a v e r e e p r o p r i e e m e r g e n z e c h e d e s t a n o a l l a r m e e p r e o c c u p a z i o n e t r a i c i t t a d i n i b o l z a n i n i d a f r o n t e g g i a r e q u i n d i c o n g r a n d e d e t e r m i n a z i o n e e e f f i c a c i a . E q u e l l o d e l l a P r o c u r a i n s i e m e c o n l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e e d i p o l i z i a , c o l P r e f e t t o , l a P r o v i n c i a , i s i n d a c i e g l i a l t r i e n t i c o i n v o l t i c o n i q u a l i c o o r d i n a r e u n c o n t r a s t o e f f i c a c e , è u n r u o l o f o n d a m e n t a l e . I c i t t a d i n i c o n f i d a n o n e l l a p r o t e z i o n e s o c i a l e d i u n a g i u s t i z i a g i u s t a c h e i l d o t t o r B i s i g n a n o s a p r à g a r a n t i r e , a v e n d o t u t t i i r e q u i s i t i p e r o t t e n e r e g r a n d i s u c c e s s i c h e s i r i v e r b e r a n n o p o s i t i v a m e n t e s u l l a n o s t r a c o m u n i t à ” .