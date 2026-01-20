R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ T r o v o r i d i c o l o c h i o g g i f e s t e g g i a p e r l a s e n t e n z a d e l T a r s u B o l o g n a C i t t à 3 0 " . C o s ì d i c h i a r a A n n a l i s a C o r r a d o , e u r o d e p u t a t a S & D e R e s p o n s a b i l e a m b i e n t e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . “ P a r l i a m o d i u n p r o v v e d i m e n t o c h e s i n d a l p r i m o a n n o h a d i m o s t r a t o l a s u a e f f i c a c i a i n t e r m i n i d i m a g g i o r e s i c u r e z z a e m i n o r i n q u i n a m e n t o . C o s a c ’ è d a f e s t e g g i a r e n e l l o s t o p a u n p r o v v e d i m e n t o c h e , c o m e d i m o s t r a n o i n u m e r i , h a s a l v a t o l e v i t e d i t a n t e p e r s o n e , a z z e r a n d o l e v i t t i m e d e l l a s t r a d a ? C h i o g g i g i o i s c e c o m e S a l v i n i e B i g n a m i s e n e f a c c i a u n a r a g i o n e , l e C i t t à 3 0 s o n o i l f u t u r o , n o n p e r i d e o l o g i a , m a p e r c h é f u n z i o n a n o . I n q u e s t o m o m e n t o p i ù c h e m a i m i s c h i e r o c o n i l s i n d a c o d i B o l o g n a M a t t e o L e p o r e , c h e s o n o s i c u r o c o n t i n u e r à l a s u a ( e n o s t r a ) b a t t a g l i a , s u p e r a n d o l e c r i t i c i t à s o l l e v a t e ” , c o n c l u d e A n n a l i s a C o r r a d o .