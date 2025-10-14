R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A r r e t r a i l m e r c a t o e u r o p e o , a v a n z a n o i c o s t r u t t o r i c i n e s i e n e l 2 0 3 0 r a g g i u n g e r a n n o q u o t a 1 3 % . È a n d a t o i n s c e n a a M i l a n o l ’ e v e n t o d a l t i t o l o “ A u t o m o t i v e , q u a l e f u t u r o - R e a g i r e c o n d e c i s i o n e : b a s t a p a r o l e ! ” , p r o m o s s o d a # F o r u m A u t o M o t i v e , i l m o v i m e n t o d i o p i n i o n e s u i t e m i l e g a t i a l l a m o b i l i t à a m o t o r e i d e a t o d a l g i o r n a l i s t a P i e r l u i g i B o n o r a , i n o c c a s i o n e d e l d e c e n n a l e d e l l e a t t i v i t à . A l c e n t r o d e l l ' e v e n t o i l “ G r e e n d e a l ” e l ’ o p p o r t u n i t à , o r m a i c o n d i v i s a d a s e t t o r i c r e s c e n t i d e l l a p o l i t i c a e d e l m o n d o a u t o m o t i v e , d i a f f r o n t a r e c o n g r a n d e p r a g m a t i s m o l e s f i d e i n s e r i t e n e l p i a n o e u r o p e o , p r e v e d e n d o d i v e r s e m o d a l i t à e t e m p i s t i c h e , c o m e a n c h e r e c e n t e m e n t e r i b a d i t o a n c h e d a l l ’ e x p r e m i e r i t a l i a n o M a r i o D r a g h i . I l p r o m o t o r e d i # F o r u m A u t o M o t i v e , i l g i o r n a l i s t a P i e r l u i g i B o n o r a , h a i n t r o d o t t o i l a v o r i : “ A b b i a m o r a c c o l t o l a r i c h i e s t a d e l l e a s s o c i a z i o n i a u t o m o t i v e d i p o t e r e s p o r r e d i r e t t a m e n t e i s t a n z e e r i c h i e s t e a i p a r l a m e n t a r i c h e c i r a p p r e s e n t a n o a n c h e a l l ’ E u r o p a r l a m e n t o . N e è s c a t u r i t o u n d i b a t t i t o v i v a c e e c o s t r u t t i v o c o n u n a s e r i e d i p r o p o s t e p e r f a r i n m o d o c h e a B r u x e l l e s d a l l e p a r o l e s i p a s s i r a p i d a m e n t e a i f a t t i . P e n a i l “ g a m e o v e r ” d e l s i s t e m a a u t o m o t i v e e u r o p e o . C o n i r r i m e d i a b i l i d a n n i a l l ’ o c c u p a z i o n e e l a c o n s e g u e n z a d i f i n i r e u n a v o l t a p e r t u t t e n e l l e m a n i d e g l i a b i l i e u r o p e i d e l s e t t o r e ” . E m a n u e l e C o r d o n e , D i r e c t o r d e l l a P r a c t i c e A u t o m o t i v e d i A l i x P a r t n e r s , h a p r e s e n t a t o u n a g g i o r n a m e n t o d e l l ' A l i x P a r t n e r s G l o b a l A u t o m o t i v e O u t l o o k . S e c o n d o l o s t u d i o , i l m e r c a t o e u r o p e o d e l l ' a u t o n e l 2 0 2 5 è p r e v i s t o i n r a l l e n t a m e n t o ( - 2 % ) , c o n c r e s c i t a m o d e s t a a t t e s a n e g l i a n n i s u c c e s s i v i . I n t a n t o , i c o s t r u t t o r i c i n e s i c o n t i n u a n o a g u a d a g n a r e t e r r e n o n e l “ v e c c h i o C o n t i n e n t e ” , c o n u n a q u o t a i n a u m e n t o d a l l ’ 8 % d e l 2 0 2 4 a l 1 3 % d e l 2 0 3 0 ( + 0 , 8 m i l i o n i d i v e i c o l i f i n o a l 2 0 3 0 , p a r i a l l a q u a s i t o t a l i t à d e l l a c r e s c i t a d e l m e r c a t o ) , a s p e s e d e i c o s t r u t t o r i e u r o p e i c h e v e d o n o l a l o r o q u o t a r i d u r s i d a l 6 2 % a l 5 8 % . C o r d o n e h a e v i d e n z i a t o c o m e s i s t i a a s s i s t e n d o a u n c a l o d e l l a p r o f i t t a b i l i t à p e r g l i O e m e u r o p e i e a m e r i c a n i , m e n t r e i p l a y e r c i n e s i m i g l i o r a n o i p r o p r i m a r g i n i . I n I t a l i a , i l m e r c a t o r e s t a d e b o l e r i s p e t t o a l p r e - C o v i d , f r e n a t o d a p r e z z i i n a u m e n t o e m i n o r e a c c e s s i b i l i t à . C r e s c o n o i n v e c e i b r a n d c i n e s i c o n u n p r o d o t t o c o m p e t i t i v o e t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t o . S u l f r o n t e p r o d u t t i v o , p e r r a g g i u n g e r e l ’ o b i e t t i v o d i u n m i l i o n e d i u n i t à s e r v i r e b b e r o o g g i p i ù d i d u e a n n i . R i s p e t t o a l l a d i f f u s i o n e d e l l ’ e l e t t r i c o , l a c r e s c i t a d e i v e i c o l i è m o d e s t a e a n c o r a l o n t a n a d a g l i o b i e t t i v i d e l G r e e n D e a l . L ’ o f f e r t a d e i v e i c o l i B E V è p r e v i s t a i n a u m e n t o c o n l a n c i o d i n u o v i m o d e l l i n e l 2 0 2 5 - 2 0 2 7 , m a l a d i f f e r e n z a d i p r e z z o r e s t a s i g n i f i c a t i v a i n p a r t i c o l a r e s u i s e g m e n t i A e B , m e n t r e i v e i c o l i c o n r a n g e e x t e n d e r ( R e e v ) p o t r e b b e r o a i u t a r e a s u p e r a r e l a “ r a n g e a n x i e t y ” e f a v o r i r e l a d i f f u s i o n e d e l l ’ e l e t t r i c o . “ I n I t a l i a ” , h a c o n c l u s o C o r d o n e , “ l e e m i s s i o n i d e l l e n u o v e a u t o v e n d u t e r e s t a n o s t a b i l i d a l 2 0 1 7 , m a i l p a r c o c i r c o l a n t e c o n t i n u a a i n v e c c h i a r e , e l a q u o t a d i B e v e P h e v r i m a n e c o n t e n u t a ( c i r c a 1 0 % n e l l a p r i m a m e t à d e l 2 0 2 5 ) , c o n l ’ I t a l i a c h e r e s t a f a n a l i n o d i c o d a n e l l a c r e s c i t a d e l l ’ e l e t t r i c o r i s p e t t o a i p r i n c i p a l i p a e s i e u r o p e i . I n I t a l i a , l a q u o t a d i B e v e P h e v è p e r ò p i ù a l t a n e l l e f l o t t e a z i e n d a l i r i s p e t t o a l m e r c a t o g e n e r a l e , c o n u l t e r i o r e s p i n t a p o t e n z i a l e p e r i l n u o v o s c h e m a d i i n c e n t i v o f i s c a l e p r e v i s t o p e r i l 2 0 2 5 . I l v a l o r e r e s i d u o d e i B e v r i m a n e p e r ò b a s s o , s o p r a t t u t t o i n I t a l i a , m a q u e s t o p o t r e b b e a p r i r e n u o v e o p p o r t u n i t à n e l m e r c a t o d e l l ’ u s a t o ” . P o i , s p a z i o a l l a n u o v a A u t o m o t i v e E u r o t r i b u n a P o l i t i c a d a l t i t o l o “ A u t o m o t i v e a l b i v i o . I l s i s t e m a e u r o p e o è a f i n e c o r s a ? ” , e a l c o n f r o n t o c o n i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a f i l i e r a d e l l a m o b i l i t à , a f f i a n c a t i d a e s p e r t i e d e a l e r , m o d e r a t i d a P i e r l u i g i B o n o r a , c o n i n t e r v e n t i d e i g i o r n a l i s t i D a v i d G i u d i c i , D i r e t t o r e d e “ L ’ A u t o m o b i l e ” , e U m b e r t o Z a p e l l o n i , r e s p o n s a b i l e d e l l e p a g i n e M o b i l i t à d e " I l F o g l i o " , A l c o s p e t t o d e l m o n d o d e l l a p o l i t i c a e u r o p e a i d i v e r s i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a f i l i e r a d e l l a m o b i l i t à p r e s e n t i h a n n o p o t u t o e v i d e n z i a r e l e p r i n c i p a l i c r i t i c i t à c h e f r e n a n o l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e . “ I l m o n d o d e l l a c o m p o n e n t i s t i c a è i n a p n e a . O g g i l a d i a g n o s i è c h i a r a , m a n o n s i a p p l i c a l a c u r a . S i a m o s t a n c h i d e l l e s o l e p a r o l e . L o s c o r s o a n n o a b b i a m o p e r s o 1 0 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o . D e c i d i a m o o g g i l a p o s s i b i l i t à d i r i n v i a r e d i 5 a n n i l a s c a d e n z a d e l 2 0 3 5 d i e d i p r e v e d e r e u n a q u o t a d i v e i c o l i n o n B e v a n c h e d o p o i l 2 0 3 5 . I l m e r c a t o è s t a t o t o t a l m e n t e d i m e n t i c a t o d a i r e g o l a m e n t i e u r o p e i ” , h a d e n u n c i a t o R o b e r t o V a v a s s o r i , P r e s i d e n t e A n f i a . A n d r e a C a r d i n a l i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i U n r a e : “ I n I t a l i a a b b i a m o u n p r o b l e m a e v i d e n t e d i f i s c o s u l l ’ a u t o a z i e n d a l e c h e c i t r a s c i n i a m o d a a n n i , u l t e r i o r m e n t e a p p e s a n t i t o d a u n a r e c e n t e n o r m a s u l f r i n g e b e n e f i t c h e h a p e g g i o r a t o l a s i t u a z i o n e . O c c o r r e i n t e r v e n i r e . L e C a s e a u t o m o b i l i s t i c h e c h i e d o n o c h i a r e z z a i n u n a d i r e z i o n e o n e l l ’ a l t r a p e r p o t e r c o n t i n u a r e a p i a n i f i c a r e i n v e s t i m e n t i d i m i l i o n i d i e u r o ” . I n r a p p r e s e n t a n z a d e l l a f i l i e r a e l e t t r i c a è i n t e r v e n u t o F a b i o P r e s s i , P r e s i d e n t e d i M o t u s - E : “ A b b i a m o p e r s o d i v i s t a l ’ o b i e t t i v o . I l p r o b l e m a o g g i n o n è l ’ e l e t t r i c o , m a c h e i p r o d u t t o r i c i n e s i r i s u l t a n o p i ù c o m p e t i t i v i . C e r c h i a m o d i c a p i r e c o m e e s s e r e c o m p e t i t i v i s u l l e b a t t e r i e e s u l l o r o r i c i c l o , s i a m o g i à i n r i t a r d o ” . G i a n n i M u r a n o , P r e s i d e n t e d i U n e m : “ L ’ a t t u a l e n o r m a t i v a e u r o p e a p e r l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e i t r a s p o r t i s t r a d a l e n o n s o l o n o n s t a g e n e r a n d o l ’ a t t e s o c a m b i a m e n t o d e l p a r c o v e i c o l a r e m a h a g e n e r a t o u n a s e n s i b i l e r i d u z i o n e d e l l e v e n d i t e a u t o c o n p e s a n t i r i p e r c u s s i o n i s u l l ’ i n d u s t r i a a u t o m o t i v e e s u l l ' o c c u p a z i o n e . A b b i a m o p i ù v o l t e r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i c o r r e t t i v i c h e l e g i t t i m i n o r e a l m e n t e l a l i b e r t à t e c n o l o g i c a l i b e r a n d o i n v e s t i m e n t i i n n u o v i c a r b u r a n t i r i n n o v a b i l i e l o w c a r b o n . N o n o s t a n t e l e t a n t e p a r o l e s p e s e s u l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a , a d o g g i s i è a n c o r a f e r m i a l l ’ e n u n c i a z i o n e s e n z a c h e s i v e d a n o a t t i c o n c r e t i . I l s e t t o r e r i c h i a m a a n c o r a q u e l s e n s o d i u r g e n z a p e r i n t e r v e n i r e s u g l i a t t u a l i r e g o l a m e n t i e u r o p e i c h e c o n s e n t a n o r e a l m e n t e d i c o n t e g g i a r e l e e m i s s i o n i d i C O 2 s u l l ’ i n t e r o c i c l o d i v i t a e l i b e r i l e p o t e n z i a l i t à d i s v i l u p p o d e i l o w c a r b o n f u e l s ” . M a r i a R o s a B a r o n i , P r e s i d e n t e d i N g v : “ S e n o n v e r r a n n o p r e s e a d e g u a t e d e c i s i o n i p e r a c c o g l i e r e a n c h e i l b i o m e t a n o t r a l e m o t o r i z z a z i o n i a z e r o e m i s s i o n i , s i a m o p r o n t i a m a n i f e s t a r e c o n c a m i o n e v e t t u r e d a v a n t i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o ” . M a t t e o C i m e n t i , P r e s i d e n t e d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a s i è r i v o l t o a i p o l i t i c i d a n d o l o r o p i e n a d i s p o n i b i l i t à a s u p p o r t a r e l e s c e l t e p o l i t i c h e d i c o n t r a s t o a l d i k t a t e u r o p e o a l t u t t o e l e t t r i c o , a g g i u n g e n d o : “ L e p o s i z i o n i d e l l e a s s o c i a z i o n i s o n o o g g i a l l i n e a t e : s e l e a u t o n o n s i c o m p r a n o , p r o t e s t a r e a B r u x e l l e s d i v e n t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a ” . S i m o n p a o l o B u o n g i a r d i n o , P r e s i d e n t e d i C o n f c o m m e r c i o M o b i l i t à - F e d e r m o t o r i z z a z i o n e h a p o i e v i d e n z i a t o : “ O g g i c ’ è u n a l a r g a m a g g i o r a n z a c h e r i t i e n e c h e v a d a n o c a m b i a t e l e r e g o l e a f f i d a n d o s i a l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a , m a e s c l u s i v a m e n t e p e r r a g i o n i p o l i t i c h e e d i p o l t r o n e n o n s i p o s s o n o m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l e d e c i s i o n i a s s u n t e c o n i l G r e e n D e a l ” . I n r i s p o s t a a l l e i s t a n z e e s p r e s s e d a l s e t t o r e , P a o l o B o r c h i a , E u r o d e p u t a t o , C o o r d i n a t o r e I D i n C o m m i s s i o n e I t r e , h a p r e c i s a t o : “ P r e n d o a t t o c h e o g g i m o l t i d i q u e l l i c h e h a n n o a v a l l a t o d e t e r m i n a t e d e c i s i o n i s u l g r e e n d e a l s t a n n o c a m b i a n d o i d e a . O g g i n o n c ’ è p i ù t e m p o , i l i m i t i p r e v i s t i p e r l a t r a n s i z i o n e a l 2 0 2 5 a l f u l l e l e c t r i c s o n o o r m a i e v i d e n t i a t u t t i . R e s t a i n e v a s a l a d o m a n d a : c o m e g e n e r e r e m o l ’ e l e t t r i c i t à n e c e s s a r i a a l l a t r a n s i z i o n e d e l n o s t r o p a r c o c i r c o l a n t e ? C i a u g u r i a m o d i f a r e p r e s t o p a s s i i n a v a n t i a l i v e l l o e u r o p e o i n d i r e z i o n e d e l l a r e v i s i o n e d e i r e g o l a m e n t i ” . G u i d o G u i d e s i , P r e s i d e n t e d e l l ' A l l e a n z a t r a l e 4 0 R e g i o n i E u r o p e e A u t o m o t i v e e A s s e s s o r e a l l a S v i l u p p o e c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a : “ I l p r o s s i m o d i a l o g o s t r a t e g i c o r i s c h i a d i e s s e r e t a r d i v o p e r i l m e r c a t o a u t o m o t i v e . L e s c e l t e p r e s e a l i v e l l o e u r o p e o s t a n n o p r o v o c a n d o e v i d e n t i d a n n i s u l p i a n o s o c i a l e e i n d u s t r i a l e . È s t a t o u n e r r o r e c l a m o r o s o l i m i t a r e i l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à a l s o l o e l e t t r i c o . N o n s i è d a t a o p p o r t u n i t à a l l a r i c e r c a e a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a d i p o t e r o p e r a r e l i b e r a m e n t e ” . M a s s i m i l i a n o S a l i n i , E u r o d e p u t a t o I n C o m m i s s i o n e I n d u s t r i a U , h a e v i d e n z i a t o : “ L a l e t t e r a d i d u e m i n i s t r i i t a l o - t e d e s c h i s u l l a p o s s i b i l i t à d i u n c a m b i o d i p a s s o s u l l a s t r a t e g i a d e l g r e e n d e a l s u l l ’ a u t o è u n b u o n s e g n a l e , m a r e s t a m o l t o d a f a r e . N o n e s i s t o n o l e c o n d i z i o n i a b i l i t a n t i p e r a t t i v a r e u n a t r a n s i z i o n e e l e t t r i c a n e i m o d i e n e i t e m p i i n d i v i d u a t i e q u e s t o s a r à r e c e p i t o n e l l a p r o p o s t a d i r e v i s i o n e c h e v e d r à l a l u c e t r a l a f i n e d e l 2 0 2 5 e l ’ i n i z i o d e l 2 0 2 6 . L a c o n v i v e n z a t r a l e d i v e r s e t e c n o l o g i e è l a v e r a e s s e n z a d e l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a . D o b b i a m o s o s t e n e r e r i c e r c a e i n n o v a z i o n e , l i b e r a n d o l a d a i d o g m i d e l t u t t o e l e t t r i c o ” . G l i h a f a t t o e c o F a b i o R a i m o n d o , C a p o g r u p p o F r a t e l l i d ’ I t a l i a C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i C a m e r a d e i D e p u t a t i : “ L e n a v i c i n e s i c h e t r a s p o r t a n o o l t r e 9 m i l a v e i c o l i n e i p o r t i i t a l i a n i s o n o l a c h i a r a t e s t i m o n i a n z a d e l l a d i s t r u z i o n e d i d i v e r s e d e c i n e d i m i g l i a i a d i p o s t i l a v o r o d e l l a c o m p o n e n t i s t i c a e d e l l ’ i n d o t t o a u t o m o t i v e . P e r c a m i o n , v e i c o l i c o m m e r c i a l i e b u s b i s o g n a i n v e s t i r e s u c a r b u r a n t i s t r a t e g i c i ( b i o f u e l s u t u t t i ) , a l t e r n a t i v i a l l ’ e l e t t r i c o . È n e c e s s a r i o r i p r i s t i n a r e i l p r i n c i p i o d e l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a ” . T r a g l i i n t e r v e n t i d i i n t e r e s s e a n c h e q u e l l o d i A n d r e a T a s c h i n i , M a n a g e r e A d v i s o r A u t o m o t i v e e M a r i o V e r n a , G e n e r a l M a n a g e r d i Q u e e n C a r T o r i n o , e A l e s s a n d r o M o r t a l i , S e n i o r A d v i s o r . T a s c h i n i h a i n d i c a t o c o m e : “ C h i p e n s a d i b a t t e r e i c o n c o r r e n t i c i n e s i s u l l e a u t o è d e s t i n a t o a e s s e r e s c o n f i t t o . E c c o p e r c h é b i s o g n e r e b b e s o t t o p o r l e a d a z i o o a d d i r i t t u r a c o n t i n g e n t a r l e ” . V e r n a s i è c h i e s t o e h a d o m a n d a t o a i r a p p r e s e n t a n t i p o l i t i c i s e l ’ a u t o m o t i v e r e s t i a n c o r a u n s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r l ’ E u r o p a . M o r t a l i h a i n f i n e p o s t o l ’ a c c e n t o s u l l a c o m p o n e n t i s t i c a e s u c o m e m o l t e i n d u s t r i e i n I t a l i a s t i a n o s p a r e n d o .