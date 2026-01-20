R o m a , 2 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a G i o r n a t a d e l R i s p e t t o r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o f o n d a m e n t a l e d i r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a s u l b e n e s s e r e d e i n o s t r i c i t t a d i n i p i ù g i o v a n i . I n u n ’ e p o c a c a r a t t e r i z z a t a d a s f i d e s o c i a l i s e m p r e p i ù c o m p l e s s e , p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o r e c i p r o c o , d e l l ' i n c l u s i o n e e d e l c o n t r a s t o a o g n i f o r m a d i d i s c r i m i n a z i o n e n o n è s o l o u n d o v e r e i s t i t u z i o n a l e , m a u n i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r i l f u t u r o d e l l a n o s t r a c o m u n i t à ” . L o h a d i c h i a r a t o i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , A n t o n e l l o A u r i g e m m a , i n o c c a s i o n e d e l l a r i c o r r e n z a d e d i c a t a a l l a p r o m o z i o n e d e i v a l o r i d e l r i s p e t t o e d e l l a c o n v i v e n z a c i v i l e . “ I l r i s p e t t o – h a s o t t o l i n e a t o A u r i g e m m a – è i l p i l a s t r o s u c u i p o g g i a o g n i s o c i e t à d e m o c r a t i c a . E d u c a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ’ a l t r o e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e d i v e r s i t à s i g n i f i c a g e t t a r e l e b a s i p e r u n a r e g i o n e p i ù c o e s a , s i c u r a e u m a n a . L e i s t i t u z i o n i h a n n o i l c o m p i t o d i a f f i a n c a r e l e f a m i g l i e e l e s c u o l e i n q u e s t o p e r c o r s o e d u c a t i v o , f o r n e n d o a i r a g a z z i g l i s t r u m e n t i p e r r e s p i n g e r e o g n i f o r m a d i p r e v a r i c a z i o n e e b u l l i s m o ” . “ I l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o – h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e – c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e c o n f o r z a o g n i i n i z i a t i v a v o l t a a t u t e l a r e l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a e a f a v o r i r e u n c l i m a d i a s c o l t o e p a r t e c i p a z i o n e . I n v e s t i r e o g g i s u l l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o s i g n i f i c a g a r a n t i r e a i n o s t r i g i o v a n i u n d o m a n i i n c u i i l d i a l o g o p r e v a l g a s u l c o n f l i t t o e l ’ i n c l u s i o n e s i a l a n o r m a l i t à , n o n l ’ e c c e z i o n e ” .