R o m a , 2 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - A u g u r i Z u c c h e r o . L ' i c o n a d e l r o c k - b l u e s i t a l i a n o c o m p i e o g g i , g i o v e d ì 2 5 s e t t e m b r e , 7 0 a n n i e s c e g l i e d i f e s t e g g i a r e a m o d o s u o : t r a s f o r m a n d o l ' A r e n a d i V e r o n a n e l l a s u a c a s a p e r d o d i c i n o t t i i n d i m e n t i c a b i l i , c o n u n c o n c e r t o c h e c a d r à p r o p r i o n e l l a s e r a t a d e l s u o c o m p l e a n n o . L a p r i m a d a t a , q u e l l a d e l 1 6 s e t t e m b r e , h a d a t o i l v i a a u n a c e l e b r a z i o n e c h e n o n è s o l o u n t r a g u a r d o a n a g r a f i c o , m a i l p u n t o d ' o s s e r v a z i o n e p r i v i l e g i a t o s u u n a c a r r i e r a s e n z a e g u a l i . N a t o a R o n c o c e s i n e l 1 9 5 5 , A d e l m o F o r n a c i a r i d e v e i l s u o p s e u d o n i m o a u n a m a e s t r a d e l l e e l e m e n t a r i , c h e l o d e f i n i v a " d o l c e c o m e l o z u c c h e r o " . D a q u e l s o p r a n n o m e è n a t a u n a s t e l l a d e l l a m u s i c a m o n d i a l e . C o n o l t r e 6 0 m i l i o n i d i d i s c h i v e n d u t i – d i c u i 8 m i l i o n i s o l o c o n i l c a p o l a v o r o ' O r o , i n c e n s o & b i r r a ' - Z u c c h e r o n o n è s e m p l i c e m e n t e u n c a n t a n t e d i s u c c e s s o , m a u n v e r o e p r o p r i o a m b a s c i a t o r e d e l l a m u s i c a i t a l i a n a n e l m o n d o . L a s u a s t o r i a , i n f a t t i , è c o s t e l l a t a d i p r i m a t i : è s t a t o i l p r i m o a r t i s t a o c c i d e n t a l e a e s i b i r s i a l C r e m l i n o d o p o l a c a d u t a d e l M u r o d i B e r l i n o e , a o g g i , r e s t a l ' u n i c o i t a l i a n o a d a v e r c a l c a t o i l p a l c o d e l l e g g e n d a r i o F e s t i v a l d i W o o d s t o c k n e l 1 9 9 4 . M a l a c a r r i e r a d i Z u c c h e r o s i m i s u r a a n c h e e s o p r a t t u t t o a t t r a v e r s o i p o n t i c h e h a s a p u t o c o s t r u i r e . I n d i m e n t i c a b i l e l ' i d e a z i o n e , n e l 1 9 9 2 , d e l P a v a r o t t i & F r i e n d s i n s i e m e a l M a e s t r o L u c i a n o P a v a r o t t i : u n g a l a d i b e n e f i c e n z a c h e u n ì p e r l a p r i m a v o l t a p o p e l i r i c a , d a n d o v i t a a u n e v e n t o t r a s m e s s o i n m o n d o v i s i o n e e r e p l i c a t o p e r u n d e c e n n i o . I l s u o i m p e g n o u m a n i t a r i o l o h a v i s t o p r o t a g o n i s t a d i t u t t i g l i e v e n t i 4 6 6 6 4 p e r N e l s o n M a n d e l a , d e l F r e d d i e M e r c u r y T r i b u t e ( 1 9 9 2 ) , d e l N e t A i d o r g a n i z z a t o d a B o n o a N e w Y o r k ( 1 9 9 9 ) e d i d u e e d i z i o n i d e l R a i n f o r e s t F u n d d i S t i n g . I l s u o n o m e è s i n o n i m o d i c o l l a b o r a z i o n i s t e l l a r i . L ' e l e n c o è u n ' w h o ' s w h o ' d e l l a m u s i c a m o n d i a l e : d a M i l e s D a v i s a E r i c C l a p t o n , d a R a y C h a r l e s a B B K i n g , p a s s a n d o p e r S t i n g , B o n o , J o e C o c k e r , P e t e r G a b r i e l , M a r k K n o p f l e r e Q u e e n . M o m e n t i i m p r e s s i n e l l a s t o r i a , c o m e i l c o n c e r t o a l l a R o y a l A l b e r t H a l l d e l 2 0 0 4 ( c o n o s p i t i c o m e C l a p t o n , B r i a n M a y e P a v a r o t t i ) , l a n o m i n a t i o n a i G r a m m y n e l 2 0 0 7 , o i l l i v e a L ' A v a n a n e l 2 0 1 2 , d e f i n i t o i l p i ù g r a n d e m a i t e n u t o d a u n a r t i s t a s t r a n i e r o a C u b a , c o n o l t r e 8 0 . 0 0 0 p e r s o n e . N e m m e n o l a p a n d e m i a h a f e r m a t o l a s u a s p i n t a c r e a t i v a . L e s u e e s i b i z i o n i i n u n C o l o s s e o d e s e r t o e i n u n a s p e t t r a l e p i a z z a S a n M a r c o a V e n e z i a s o n o i m m a g i n i c h e h a n n o f a t t o i l g i r o d e l m o n d o , c o s ì c o m e i l d u e t t o ' S e p t e m b e r ' c o n l ' a m i c o S t i n g . G l i u l t i m i a n n i l o h a n n o v i s t o e s p l o r a r e n u o v e s t r a d e c o n i l p r o g e t t o a c u s t i c o ' I n a c u s t i c o ' , l ' a l b u m d i c o v e r ' D i s c o v e r ' e p e r s i n o i l d o p p i a g g i o n e l f i l m d ' a n i m a z i o n e ' S i n g 2 ' . I n s t a n c a b i l e s u l p a l c o , h a c e l e b r a t o i 4 0 a n n i d i c a r r i e r a n e l l a s u a R e g g i o E m i l i a ( d i c u i è d i v e n t a t o c i t t a d i n o o n o r a r i o ) , è t o r n a t o a d a p r i r e i c o n c e r t i d e i R o l l i n g S t o n e s e h a s o r p r e s o i l p u b b l i c o d i S a n S i r o d u e t t a n d o c o n i C o l d p l a y . F i n o a l r e c e n t e ' O v e r d o s e D ' A m o r e W o r l d T o u r ' , c h e h a r i b a d i t o l a p o t e n z a d i u n r e p e r t o r i o s e n z a t e m p o , c a p a c e d i d i a l o g a r e a n c h e c o n l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c o m e d i m o s t r a l a v e r s i o n e d e l s u o c e l e b r e b r a n o r e a l i z z a t o c o n S a l m o . I d o d i c i c o n c e r t i a l l ' A r e n a d i V e r o n a n o n s o n o , q u i n d i , s o l o u n a f e s t a d i c o m p l e a n n o . S o n o l a c e l e b r a z i o n e d i u n a r t i s t a u n i c o e i l p u b b l i c o è p r o n t o , a n c o r a u n a v o l t a , a f a r s i t r a v o l g e r e d a l l a s u a ' O v e r d o s e d ' a m o r e ' .