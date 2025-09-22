M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o m e p u ò u n a b i t o r a c c o n t a r e l ’ a b b r a c c i o s i l e n z i o s o d i u n a t e r r a c h e t i a c c o g l i e e t i f a s e n t i r e p a r t e d i s é ? C o m e p u ò l a m o d a d i v e n t a r e v o c e d i u n P a e s e , d e l l a s u a g e n t e , d e l l a s u a a n i m a ? A q u e s t e d o m a n d e r i s p o n d e “ I t a l i a d i M o d a ” : i l p r o g e t t o f o t o g r a f i c o d i A n d r e a V a r a n i c o n L u d m i l l a V o r o n k i n a B o z z e t t i , i n a u g u r a t o o g g i n e l l a s u g g e s t i v a c o r n i c e d e l l a G a l l e r i a D e l o i t t e , a l l ’ i n t e r n o d e l l a c h i e s a s c o n s a c r a t a d i S a n P a o l o C o n v e r s o n e l c u o r e d i M i l a n o . L a m o s t r a s a r à p r e s e n t a t a i n a n t e p r i m a p r e s s o l a G a l l e r i a D e l o i t t e , n e l l a c h i e s a s c o n s a c r a t a d i S a n P a o l o C o n v e r s o , u n g i o i e l l o d e l X V I s e c o l o c h e o g g i f a p a r t e d e l C a m p u s D e l o i t t e . “ I t a l i a d i M o d a ” n a s c e d a u n a n n o d i l a v o r o e d i v i a g g i o a t t r a v e r s o l e 2 0 r e g i o n i i t a l i a n e , t r a s f o r m a n d o t e r r i t o r i , t r a d i z i o n i e s u g g e s t i o n i i n u n r a c c o n t o v i s i v o c o m p o s t o d a 4 6 s c a t t i . I n c i a s c u n a i m m a g i n e , L u d m i l l a i n d o s s a c r e a z i o n i d e l l e p i ù p r e s t i g i o s e m a i s o n i t a l i a n e - d a G i o r g i o A r m a n i a D o l c e & G a b b a n a , d a R o b e r t o C a v a l l i a E t r o - i m m e r g e n d o s i i n s c e n a r i s i m b o l i c i e u n i c i : d a l l e D o l o m i t i a l l a S i c i l i a , d a i b o r g h i m e d i e v a l i d e l l ’ U m b r i a a l l a l a g u n a v e n e t a . N o n s o l o m o d a , m a m e m o r i a e a p p a r t e n e n z a : o g n i f o t o g r a f i a d i v e n t a s i m b o l o e r a c c o n t o , u n p o n t e t r a e l e g a n z a e i d e n t i t à . U n p r o g e t t o f o t o g r a f i c o e c u l t u r a l e c h e - c o n i l p a t r o c i n i o d i C a m e r a N a z i o n a l e d e l l a M o d a I t a l i a n a , d i P i t t i I m m a g i n e , d i F o n d a z i o n e D e l o i t t e e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n D e l o i t t e - u n i s c e i l l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e d e l l a m o d a c o n l a r i c c h e z z a d e l p a e s a g g i o , d e l l e t r a d i z i o n i e d e l l e e c c e l l e n z e p r o d u t t i v e i t a l i a n e . O g n i i m m a g i n e è u n o m a g g i o a l M a d e i n I t a l y , a l l a b e l l e z z a d e l t e r r i t o r i o e a l s a v o i r - f a i r e a r t i g i a n a l e c h e r e n d e l ’ I t a l i a u n ’ i c o n a g l o b a l e “ I t a l i a d i M o d a ” è v i s i t a b i l e f i n o a l 1 0 o t t o b r e 2 0 2 5 , s u p r e n o t a z i o n e t r a m i t e i l s i t o d e d i c a t o , n e l l a G a l l e r i a D e l o i t t e : s p a z i o e s p o s i t i v o r i c a v a t o n e l l a c h i e s a s c o n s a c r a t a d i S a n P a o l o C o n v e r s o , g i o i e l l o d e l X V I s e c o l o o g g i r e s t i t u i t o a f u n z i o n i c u l t u r a l i e a r t i s t i c h e . “ I t a l i a d i M o d a p e r m e n o n è s o l o u n a m o s t r a , m a u n d i a r i o e m o z i o n a l e . O g n i s c a t t o r a c c h i u d e u n i n c o n t r o : c o n u n p a e s a g g i o , c o n u n a t r a d i z i o n e , c o n u n g e s t o d i a c c o g l i e n z a c h e m i h a f a t t o s e n t i r e p a r t e d i q u e s t a t e r r a . H o i m p a r a t o c h e l a m o d a n o n è s o l t a n t o t e s s u t o o e s t e t i c a , m a u n l i n g u a g g i o v i s c e r a l e c h e s i i n d o s s a ; c h e s i s e n t e s u l l a p e l l e e c h e d i v e n t a a p p a r t e n e n z a . I n q u e s t o v i a g g i o h o r e s p i r a t o l a l u c e d e l l e D o l o m i t i e i l p r o f u m o d e l m a r e A d r i a t i c o , h o s e n t i t o i l v e n t o c h e s c u o t e v a g l i u l i v i s e c o l a r i d e l l a P u g l i a e i l c a l o r e d i u n a p o r t a a p e r t a i n u n b o r g o d e l l a S i c i l i a . L ’ I t a l i a n o n m i h a a c c o l t o c o n p a r o l e s o l e n n i , m a c o n g e s t i s e m p l i c i e p o t e n t i : u n p i a t t o c o n d i v i s o , u n a c h i a v e c o n s e g n a t a , u n s o r r i s o o f f e r t o . O g g i p o s s o d i r e c h e n o n s o n o p i ù u n ’ o s p i t e , m a u n a p a r t e v i v a d i q u e s t a t e r r a . I t a l i a d i M o d a è i l m i o m o d o d i r e s t i t u i r e t u t t o q u e s t o : u n a t t o d ’ a m o r e v e r s o u n P a e s e c h e m i h a i n s e g n a t o c h e l a b e l l e z z a n o n è s o l o c i ò c h e s i v e d e , m a c i ò c h e s i v i v e ” – d i c h i a r a L u d m i l l a V o r o n k i n a B o z z e t t i . “ H o v o l u t o r a c c o n t a r e c o n s e n s i b i l i t à a r t i s t i c a n o n s o l o l ’ e l e g a n z a d e l l a m o d a i t a l i a n a , m a a n c h e l ’ i d e n t i t à p r o f o n d a d e i l u o g h i , r e s t i t u e n d o a l p u b b l i c o i m m a g i n i c h e d i v e n t a n o v e r e e p r o p r i e n a r r a z i o n i v i s i v e . C o n l a m i a L e i c a h o c e r c a t o d i d i p i n g e r e u n m o n d o d o v e l a m o d a è m e z z o d i c o n n e s s i o n e t r a l ’ u o m o e l a b e l l e z z a d e l t e r r i t o r i o ” , d i c h i a r a A n d r e a V a r a n i . “ O g g i n e l l a n o s t r a G a l l e r i a D e l o i t t e v o g l i a m o r e n d e r e t r i b u t o a l l a b e l l e z z a d e l l ’ I t a l i a e a l l a m o d a M a d e i n I t a l y ” , d i c h i a r a F a b i o P o m p e i , C E O D e l o i t t e C e n t r a l M e d i t e r r a n e a n . “ I t a l i a d i M o d a r a c c o n t a l a c r e a t i v i t à i t a l i a n a e l a s u a c a p a c i t à e c c e z i o n a l e d i t r a s f o r m a r e i l b e l l o i n v a l o r e e c o n o m i c o e s o c i a l e . O l t r e a e s s e r e u n a m a n i f e s t a z i o n e d e l g e n i o i t a l i a n o , i n f a t t i , l a m o d a M a d e i n I t a l y c u s t o d i s c e u n a t r a d i z i o n e d i s a p e r i e “ s a p e r f a r e ” c h e l a r e n d o n o u n i c a n e l m o n d o . È a q u e s t o s t r a o r d i n a r i o p a t r i m o n i o c h e i n t e n d i a m o c o n t i n u a r e a d a r e i m p u l s o , v a l o r i z z a n d o l o a l l ’ i n t e r n o d i u n p r o g e t t o p i ù a m p i o c h e t r o v a n e l l a G a l l e r i a D e l o i t t e u n l u o g o d ’ e c c e l l e n z a ” . “ L a v a l o r i z z a z i o n e d e l l ’ a r t e e d e l l a c u l t u r a s o n o d a s e m p r e a l c e n t r o d e l l ’ a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e ” , a f f e r m a G u i d o B o r s a n i , P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e D e l o i t t e . “ P e r q u e s t o a b b i a m o d e c i s o d i p a t r o c i n a r e I t a l i a d i M o d a , u n v i a g g i o v i s u a l e c h e e s p r i m e a l m e g l i o l ’ a m o r e p e r l a b e l l e z z a d e l l ’ I t a l i a . C o m e F o n d a z i o n e , p e r a l t r o , s t i a m o p u n t a n d o s e m p r e d i p i ù s u l l i n g u a g g i o f o t o g r a f i c o c o m e m e z z o e s p r e s s i v o d e l l a c o n t e m p o r a n e i t à : i l n o s t r o s o s t e g n o a l l a m o s t r a I t a l i a d i M o d a s i i n s e r i s c e i n q u e s t o i m p e g n o d i l u n g o r e s p i r o ” . A c c a n t o a l l a m o s t r a p r e n d e f o r m a i l v o l u m e “ I t a l i a d i M o d a . V i a g g i o t r a l e b e l l e z z e i t a l i a n e . I m m a g i n i e d e m o z i o n i ” e d i t o d a S k i r a , i n c u i l e f o t o g r a f i e d i A n d r e a V a r a n i e l ’ i n t e n s i t à d i L u d m i l l a V o r o n k i n a B o z z e t t i d i v e n t a n o u n a t l a n t e e m o z i o n a l e d e l l ’ I t a l i a . N o n u n s e m p l i c e c a t a l o g o , m a u n l i b r o c h e r a c c o g l i e l u o g h i , s t o r i e e t r a d i z i o n i : u n r a c c o n t o i n c u i l a m o d a s i i n t r e c c i a c o n l a m e m o r i a e l a l u c e c h e r e n d e u n i c a o g n i r e g i o n e . U n ’ o p e r a c h e p r o l u n g a l ’ e s p e r i e n z a d e l l a m o s t r a e n e c u s t o d i s c e l o s p i r i t o , t r a s f o r m a n d o o g n i i m m a g i n e i n u n a p o e s i a v i s i v a d e d i c a t a a l P a e s e e a l l a s u a b e l l e z z a s e n z a t e m p o . L u d m i l l a h a i n d o s s a t o l e c r e a z i o n i d i n u m e r o s i p r e s t i g i o s i b r a n d , q u a l i A l e s s a n d r o A n g e l o z z i , A l e s s a n d r o E n r i q u e z , A n t o n i o R i v a , B o g l i o l i , B o r s a l i n o , B r i o n i , C e s a r e P a c i o t t i , C h a n t e c l e r , C h i a r a B o n i , C o l m a r , C r i s t i n a F e r r a r i , D o l c e & G a b b a n a , E r m a n n o S c e r v i n o , E t r o , G a s , G i o r g i o A r m a n i , G i u s e p p e Z a n o t t i , H e r n o , I l T a b a r r o , K i t o n , L a u r a B i a g i o t t i , L u i s a B e c c a r i a , M i l a S c h o n b y F r a n c o J a c a s s i , P r a d a , R o b e r t o C a v a l l i , S a l v a t o r e F e r r a g a m o e V e r s a c e .