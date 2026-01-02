R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a r i p r e s a d e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i , c i s a r à u n a r i u n i o n e d e l g r u p p o e d i s c u t e r e m o t u t t i i n s i e m e . S u l m e r i t o , p r i m a d e l c o n f r o n t o , n o n è p o s s i b i l e a n c o r a d i r e n u l l a " . I l s e n a t o r e P d , A n d r e a G i o r g i s , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s r i s p o n d e c o s ì s u l l o s t a t o d e i l a v o r i s u l t e s t o d e m s u l l ' a n t i s e m i t i s m o . A G i o r g i s , i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i P d , F r a n c e s c o B o c c i a , p r i m a d e l l a p a u s a n a t a l i z i a a v e v a d a t o i l m a n d a t o d i c o o r d i n a r e i l l a v o r o p e r a r r i v a r e a u n t e s t o c h e f a c c i a s i n t e s i t r a l e v a r i e s e n s i b i l i t à i n t e r n e a i d e m . C o m p r e s o G r a z i a n o D e l r i o c h e a v e v a g i à p r e s e n t a t o u n s u o d d l , s o t t o s c r i t t o d a d i v e r s i r i f o r m i s t i d e m , e c h e a l m o m e n t o i l s e n a t o r e n o n h a r i t i r a t o . " I l 7 g e n n a i o c i s a r à l a r i u n i o n e d e l l a c o m m i s s i o n e m a - s p i e g a G i o r g i s - s i i n c a r d i n e r a n n o s o l t a n t o i l a v o r i . N e i g i o r n i s u c c e s s i v i , c i r i u n i r e m o e c i c o n f r o n t e r e m o c o n D e l r i o e t u t t o i l g r u p p o " .