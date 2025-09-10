R o m a , 1 0 s e t ( A d n k r o n o s ) - S o n o 2 2 i c a s i d i v i o l e n z a s e s s u a l e " d o c u m e n t a t e " e 3 4 g l i o m i c i d i " a c c e r t a t i " ( " q u a t t r o p e r f e r i t e d a a r m a d a f u o c o , d o d i c i p e r t o r t u r e , s e d i c i p e r m a n c a n z a d i c u r e m e d i c h e e d u e p e r e s p o s i z i o n e a c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e e s t r e m e " ) c h e e m e r g o n o d a g l i a t t i d e l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e r e l a t i v i a l A l m a s r i . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a r e l a z i o n e d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a p e r l ' e s a m e d e l l a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a N o r d i o , d e l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o P i a n t e d o s i e d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a M a n t o v a n o . " C o m e e m e r g e d a l m a n d a t o d ’ a r r e s t o s p i c c a t o d a l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e ( p u b b l i c a t o s u l s i t o i n t e r n e t d e l l a C o r t e m e d e s i m a ) , l e i m p u t a z i o n i a c a r i c o d i A l m a s r i r i g u a r d a n o u n a p l u r a l i t à d i c o n d o t t e c r i m i n o s e d i e c c e z i o n a l e g r a v i t à t e n u t e , i n p a r t i c o l a r e , n e l l a p r i g i o n e d i M i t i g a , i n L i b i a , d o v e A l m a s r i a v r e b b e a v u t o u n r u o l o d i r e t t i v o " , s i l e g g e n e l l a r e l a z i o n e e f f e t t u a t a n e l l a r i u n i o n e d i o g g i d e l l a G i u n t a d a F e d e r i c o G i a n a s s i ( P d ) . " I n p a r t i c o l a r e , A l m a s r i r i v e s t e p o s i z i o n e a p i c a l e n e l S p e c i a l D e f e n c e F o r c e ( S D F ) R a d a , u n g r u p p o i s l a m i c o r a d i c a l e , l e c u i a z i o n i s i i n d i r i z z a n o v e r s o s o g g e t t i e s t r a n e i a l c o n f l i t t o . I n p a r t i c o l a r e , g l i a t t a c c h i s i i n d i r i z z a n o c o n t r o l e o l t r e 5 . 0 0 0 m i l a u n i t à d i p e r s o n e d e t e n u t e n e l l a p r i g i o n e d i M i t i g a , v e r s o c o l o r o c h e s o n o i d e n t i f i c a t i c o m e o p p o s i t o r i d e l l a R A D A e d e l l e m i l i z i e a d e s s a a l l e a t e , p e r r a g i o n i r e l i g i o s e ( c o n t r o c r i s t i a n i e a t e i ) , p e r p r e t e s i m o t i v i m o r a l i ( a d e s e m p i o , c o n t r o o m o s e s s u a l i ) e i n g e n e r a l e c o n f i n a l i t à d i c o s t r i z i o n e " , p r o s e g u e l a r e l a z i o n e . ( A d n k r o n o s ) - " L a C a m e r a i n v i a p r e l i m i n a r e h a r i t e n u t o s u s s i s t e n t i e f o n d a t i m o t i v i p e r a f f e r m a r e c h e e g l i a b b i a c o m m e s s o c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à e c r i m i n i d i g u e r r a , c o n f o r m e m e n t e a l l o s t a n d a r d p r o b a t o r i o r i c h i e s t o d a l l ’ a r t i c o l o 5 8 d e l l o S t a t u t o d i R o m a . L a d e t e n z i o n e i l l e g a l e d i e s s e r i u m a n i a v r e b b e c o s t i t u i t o p r a t i c a s i s t e m a t i c a : p e r s o n e p r i v e d i e f f e t t i v e g a r a n z i e d i f e n s i v e s a r e b b e r o s t a t e i n c a r c e r a t e s e n z a b a s i g i u r i d i c h e , s e n z a c u r e m e d i c h e e s e n z a c o n t a t t i f a m i l i a r i , s u b e n d o t o r t u r e , i n t e r r o g a t o r i c o e r c i t i v i e c o n d i z i o n i d e t e n t i v e d i s u m a n e , c o n c e l l e s o v r a f f o l l a t e , n o n v e n t i l a t e , c a r a t t e r i z z a t e d a m a l n u t r i z i o n e e i s o l a m e n t o f o r z a t o . N u m e r o s i c a s i a v r e b b e r o a v u t o e s i t o l e t a l e " , s i l e g g e n e l l a r e l a z i o n e . " L e a c c u s e c o m p r e n d o n o a l t r e s ì t o r t u r e a t t r a v e r s o p e r c o s s e c o n p u g n i , t u b i i n p l a s t i c a , b a s t o n i , s c a r i c h e e l e t t r i c h e , c o s t r i z i o n i a p o s i z i o n i d i s t r e s s c o m e i l b a l a n c o o l a f a l q a , n o n c h é l a d e t e n z i o n e i n s p a z i a n g u s t i . A t a l i c o n d o t t e s i a g g i u n g o n o n u m e r o s e a c c u s e d i v i o l e n z e s e s s u a l i ( v e n t i d u e d e l l e q u a l i d o c u m e n t a t e ) , c h e s a r e b b e r o s t a t e p e r p e t r a t e d a l p e r s o n a l e d e l l a m i l i z i a S D F / R A D A e d a l l o s t e s s o A l m a s r i - p r o s e g u e l a r e l a z i o n e - . E s s i a v r e b b e r o c o l p i t o d o n n e , m i n o r i e u o m i n i d e t e n u t i ; a v r e b b e r o e f f e t t u a t o s t u p r i , m o l e s t i e e p e r q u i s i z i o n i c o r p o r a l i u m i l i a n t i , a n c h e p u b b l i c h e " . " L a C o r t e h a i n o l t r e a c c e r t a t o a l m e n o t r e n t a q u a t t r o o m i c i d i n e l l a p r i g i o n e : q u a t t r o p e r f e r i t e d a a r m a d a f u o c o , d o d i c i p e r t o r t u r e , s e d i c i p e r m a n c a n z a d i c u r e m e d i c h e e d u e p e r e s p o s i z i o n e a c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e e s t r e m e . I n f i n e , è s t a t a c o n t e s t a t a u n a c o n d o t t a p e r s e c u t o r i a s i s t e m a t i c a , c h e s i s a r e b b e c o n c r e t i z z a t a i n p r i v a z i o n i d i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i , l a v o r i f o r z a t i , m a l t r a t t a m e n t i e i n d o t t r i n a m e n t o r e l i g i o s o . I l p e r s o n a l e i m p r i g i o n a t o s a r e b b e p o i s t a t o d i s c r i m i n a t o p e r o r i g i n e , c r e d o , g e n e r e , o r i e n t a m e n t o s e s s u a l e o o p i n i o n i p o l i t i c h e . A i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 2 5 d e l l o S t a t u t o , l a C P I h a r i t e n u t o A l m a s r i r e s p o n s a b i l e q u a l e a u t o r e m a t e r i a l e , c o a u t o r e , m a n d a n t e , i s t i g a t o r e o c o m p l i c e , i n r a g i o n e d e l s u o p o t e r e d i c o m a n d o , d e l l a s u a d i r e t t a p a r t e c i p a z i o n e e d e l l a s i s t e m a t i c i t à d e l l e v i o l e n z e p o s t e i n e s s e r e . I n p a r t i c o l a r e l e v i o l e n z e v e n i v a n o r i f e r i t e a d A l m a s r i c h e o r d i n a v a d i p e r c u o t e r e i d e t e n u t i s e n z a l a s c i a r e t r a c c e v i s i b i l i e p u n i v a l e g u a r d i e c h e , i m p i e t o s i t e , c o n s e n t i v a n o a i d e t e n u t i c o n t a t t i c o n i f a m i l i a r i o a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i c i b o d i m i g l i o r e q u a l i t à ” , d i c e a n c o r a l a r e l a z i o n e .