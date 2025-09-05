V i c e n z a , 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - C o n 1 . 2 0 0 b r a n d e s p o s i t o r i d a 3 0 P a e s i , o l t r e 6 0 0 b u y e r d a 6 2 n a z i o n i , p i ù d i 3 0 o r e d i e v e n t i s u m e r c a t o o r a f o , n u o v e r o t t e d e l l ’ e x p o r t , t e n d e n z e d i s t i l e , s o s t e n i b i l i t à , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e f o r m a z i o n e , a p r e d o m a n i V i c e n z a o r o S e p t e m b e r , l ’ e d i z i o n e d i s e t t e m b r e d e l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e b 2 b d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p p e r l a g i o i e l l e r i a , o r e f i c e r i a e o r o l o g e r i a c o n t e m p o r a n e a . F i n o a m a r t e d ì 9 , V i c e n z a o r o a c c o g l i e l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l p r e z i o s o i n u n a n u o v a e d i z i o n e s o l d - o u t c o n i l 4 0 % d i e s p o s i t o r i e s t e r i p r o v e n i e n t i i n p r e v a l e n z a d a T u r c h i a , H o n g K o n g , I n d i a , T h a i l a n d i a e G e r m a n i a . G r a z i e a l p r o g r a m m a d i i n c o m i n g d i I C E A g e n z i a e M A E C I , s o n o 6 0 5 i b u y e r o s p i t a t i i n c r e s c i t a s o p r a t t u t t o d a U S A , E m i r a t i A r a b i U n i t i e C i n a . I l t u t t o i n u n q u a r t i e r e f i e r i s t i c o i n r i n n o v a m e n t o , c o n i l n u o v o e d i f i c i o d a 2 2 . 0 0 0 m q i n c o s t r u z i o n e e l e m u r a p e r i m e t r a l i c o m p l e t a t e e v i s i b i l i d a l l ’ e s t e r n o . I n p a r z i a l e c o n t e m p o r a n e i t à , d a d o m a n i e f i n o a l u n e d ì 8 s e t t e m b r e , V O V i n t a g e – l a m o s t r a m e r c a t o a p e r t a a l p u b b l i c o e a i n g r e s s o g r a t u i t o , p r e v i a r e g i s t r a z i o n e s u v o v i n t a g e . c o m - a c c o g l i e a p p a s s i o n a t i d i o r o l o g e r i a e g i o i e l l e r i a v i n t a g e d i p r e g i o c o n o l t r e 4 0 e s p o s i t o r i s p e c i a l i z z a t i e u n c i c l o d i i n c o n t r i c o n i m a s s i m i e s p e r t i d e l s e t t o r e . L ’ a v v i o u f f i c i a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e è p r e v i s t o a l l e 1 1 , 3 0 a l T e a t r o P a l l a d i o , n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o , c o n g l i i n t e r v e n t i i n t r o d u t t i v i d e l p r e s i d e n t e d i I E G , M a u r i z i o E r m e t i , d e l s i n d a c o d i V i c e n z a , G i a c o m o P o s s a m a i , d e l p r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a , A n d r e a N a r d i n e i s a l u t i d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e d e l V e n e t o L u c a Z a i a e d e l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o . S e g u i r a n n o i c o n t r i b u t i d i C l a u d i a P i a s e r i c o , p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i , M a t t e o Z o p p a s , p r e s i d e n t e d i I C E A g e n z i a , F a b r i z i o L o b a s s o , v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r l a p r o m o z i o n e d e l S i s t e m a P a e s e e r e s p o n s a b i l e d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e c o n o m i c a d e l M A E C I , e R o b e r t o M a r c a t o , a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , E n e r g i a , L e g g e s p e c i a l e p e r V e n e z i a d e l l a R e g i o n e d e l V e n e t o . G r a z i e a l l a m e d i a p a r t n e r s h i p c o n l ’ a g e n z i a d i s t a m p a A d n k r o n o s , l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a è t r a s m e s s a a n c h e i n s t r e a m i n g s u l s i t o a d n k r o n o s . c o m e i n r e s t r e a m i n g s u Q n . n e t ( I l R e s t o d e l C a r l i n o , L a N a z i o n e , I l G i o r n o ) , T i s c a l i . i t e I l t e m p o . i t . A n t i c i p a t a d a l l a p r i m a e d i z i o n e d i T h e V i c e n z a S y m p o s i u m , l ’ e v e n t o t e c n i c o - s c i e n t i f i c o o r g a n i z z a t o d a I E G i n p a r t n e r s h i p c o n L e g o r G r o u p e P r o g o l d c h e c h i u d e o g g i d o p o u n a t r e g i o r n i d i s u c c e s s o c h e h a r i u n i t o i n B a s i l i c a P a l l a d i a n a u n p u b b l i c o d i e s p e r t i e p r o t a g o n i s t i i n t e r n a z i o n a l i d e l l a p r o d u z i o n e o r a f a d i s e t t o r e s u l l e s f i d e e l e e v o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e d e l g i o i e l l o , V i c e n z a o r o s i c o n f e r m a J e w e l l e r y B o u t i q u e S h o w p o r t a n d o i n f i e r a i b r a n d d i a l t a g a m m a d e l l ’ a r e a I c o n , l a m a n i f a t t u r a o r a f a e i s e m i l a v o r a t i d i C r e a t i o n , e i l p a c k a g i n g d i E x p r e s s i o n . L o o k o s p i t a i m a r c h i p i ù i n l i n e a c o n l e t e n d e n z e d e l m o m e n t o , p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t i p e r i r e t a i l e r i n v i s t a d e l l e f e s t i v i t à i n v e r n a l i , m e n t r e l a G l a m r o o m d à v i s i b i l i t à a i b r a n d e m e r g e n t i . U n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e è d e d i c a t a a n c h e a l m o n d o d e l l e g e m m e c o n i l d i s t r e t t o E s s e n c e , c h e a c c a n t o a g l i e s p o s i t o r i d i d i a m a n t i , p i e t r e p r e z i o s e e c o l o r a t e , r i u n i s c e l e e c c e l l e n z e i n c a m p o g e m m o l o g i c o e n e l l a l a v o r a z i o n e . I n f i n e , T i m e è l a c o m m u n i t y d e l l ’ o r o l o g e r i a c o n t e m p o r a n e a e d e g l i a c c e s s o r i . N o n s o l o r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p e r i l m e r c a t o d e i p r e z i o s i . V i c e n z a o r o S e p t e m b e r è i l p a l c o s c e n i c o d e l l e n u o v e t e n d e n z e : p r o t a g o n i s t i i t o p b r a n d d e l l ’ a l t a g a m m a , l ’ o r e f i c e r i a e g i o i e l l e r i a M a d e i n I t a l y d a i p r i n c i p a l i d i s t r e t t i p r o d u t t i v i e l e e c c e l l e n z e i n t e r n a z i o n a l i . C u o r e d e l l ’ e d i z i o n e è l a p r e s e n t a z i o n e d e l T r e n d b o o k a c u r a d i T r e n d v i s i o n J e w e l l e r y + F o r e c a s t i n g , l ’ o s s e r v a t o r i o i n d i p e n d e n t e d i I E G c h e a n t i c i p a s t i l i , c o n s u m i e s c e n a r i f u t u r i d e l l a g i o i e l l e r i a : a p p u n t a m e n t o l a m a t t i n a d i d o m e n i c a 7 s e t t e m b r e a l T e a t r o P a l l a d i o . L a m a n i f e s t a z i o n e s i e s t e n d e a n c h e o l t r e i l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o c o n l a q u a t t o r d i c e s i m a e d i z i o n e d i V I O F F – G o l d e n B l o o m , i n p r o g r a m m a d a v e n e r d ì 5 a d o m e n i c a 7 s e t t e m b r e . I l f u o r i f i e r a o r g a n i z z a t o d a I E G i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o m u n e d i V i c e n z a e a l t r i p a r t n e r i s t i t u z i o n a l i a n i m e r à i l c e n t r o s t o r i c o c o n e v e n t i , i n s t a l l a z i o n i e i n i z i a t i v e c u l t u r a l i .