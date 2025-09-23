R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D a l 3 0 s e t t e m b r e a l 1 o t t o b r e t o r n a c o n l a s u a q u a r t a e d i z i o n e A m e r i c a B u y s I t a l i a n , l ’ i n i z i a t i v a i n t e r n a z i o n a l e o r g a n i z z a t a d a E x p o r t U s a e d a l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o I t a l o a m e r i c a n a d i N e w Y o r k , c o n i l s o s t e g n o d i B p e r B a n c a , p e r r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a d e l M a d e i n I t a l y s u l m e r c a t o s t a t u n i t e n s e . L ’ e v e n t o , a n n u n c i a u n a n o t a , s i t e r r à p r e s s o i l R e s o r t L e A l i d e l F r a s s i n o d i P e s c h i e r a d e l G a r d a e v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d e i p r i n c i p a l i o p e r a t o r i d e l l e c a t e n e d i s u p e r m e r c a t i i n d i p e n d e n t i a m e r i c a n i , c h e i n c o n t r e r a n n o l e i m p r e s e i t a l i a n e d e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e . U n a v e t r i n a s t r a t e g i c a c h e c o n s e n t e a i p r o d u t t o r i d i a c c e d e r e a m e r c a t i d i f f i c i l i d a r a g g i u n g e r e e d i p r e s e n t a r e d i r e t t a m e n t e l e p r o p r i e e c c e l l e n z e a i d e c i s i o n m a k e r s d e l l a d i s t r i b u z i o n e d i n i c c h i a s t a t u n i t e n s e . " A m e r i c a B u y s I t a l i a n r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r l e a z i e n d e i t a l i a n e d e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e . L ’ i n i z i a t i v a c o n s e n t e d i e n t r a r e i n c o n t a t t o d i r e t t o c o n i b u y e r a m e r i c a n i , n o r m a l m e n t e d i f f i c i l i d a r a g g i u n g e r e , e d i t e s t a r e l a r e a l e f a t t i b i l i t à d i p o s i z i o n a r e i p r o d o t t i s u g l i s c a f f a l i d e l l a G d o i n d i p e n d e n t e . G r a z i e a l s u p p o r t o d i E x p o r t U s a , l e i m p r e s e h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i c o m p r e n d e r e i l m e r c a t o , a d a t t a r e i p r o d o t t i e i n t r a p r e n d e r e r a p p o r t i c o m m e r c i a l i s o l i d i e d u r a t u r i " , h a c o m m e n t a t o M u r i e l N u s s b a u m e r , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E x p o r t U s a . " L ’ o b i e t t i v o d i A m e r i c a B u y s I t a l i a n è v a l o r i z z a r e i d u e a t t o r i c h i a v e d e l l a f i l i e r a : p r o d u t t o r i i t a l i a n i e c a t e n e a m e r i c a n e . D a u n l a t o , l e i m p r e s e i t a l i a n e p o s s o n o c o l l o c a r e i p r o p r i p r o d o t t i s e n z a i n t e r m e d i a r i ; d a l l ’ a l t r o , i s u p e r m e r c a t i U S A h a n n o l ’ o c c a s i o n e d i d i v e r s i f i c a r e l a l o r o o f f e r t a c o n e c c e l l e n z e a u t e n t i c h e i t a l i a n e a p r e z z i c o m p e t i t i v i . A b i s i i n s e r i s c e i n u n p i ù a m p i o i m p e g n o d e l l a n o s t r a C a m e r a d i C o m m e r c i o p e r r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e l a c a t e n a d i s t r i b u t i v a n e g l i S t a t i U n i t i " , h a i n v e c e d e t t o F e d e r i c o T o z z i , d i r e t t o r e e s e c u t i v o d e l l a I t a l y A m e r i c a C h a m b e r o f C o m m e r c e d i N e w Y o r k . " S i a m o o r g o g l i o s i d i s o s t e n e r e q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e s i n d a l l a s u a p r i m a e d i z i o n e . L ’ i n c o n t r o c o n i b u y e r a m e r i c a n i è u n p a s s a g g i o s t r a t e g i c o p e r f a v o r i r e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e e p e r g a r a n t i r e l o r o n u o v e p r o s p e t t i v e c o m m e r c i a l i . A m e r i c a b u y s I t a l i a n è u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a d e l M a d e i n I t a l y n e g l i S t a t i U n i t i " , h a p o i d e t t o S t e f a n o B e l l u c c i , H e a d o f G l o b a l T r a n s a c t i o n B a n k i n g d i B p e r . L e c a t e n e s t a t u n i t e n s i p r e s e n t i a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s o n o L i p a r i F o o d s - F o n d a t a n e l 1 9 6 3 , s e r v e o l t r e 1 4 . 0 0 0 p u n t i v e n d i t a i n 3 2 S t a t i a m e r i c a n i , d a l N o r t h e S o u t h D a k o t a f i n o a l l a E a s t C o a s t ; S e n d i k ’ s F o o d M a r k e t - S t o r i c a i n s e g n a d e l W i s c o n s i n , n a t a n e l 1 9 2 6 , c o n 2 . 0 0 0 d i p e n d e n t i e 1 8 p u n t i v e n d i t a ; R u d y ’ s M a r k e t – F o n d a t a n e l 1 9 9 1 i n O r e g o n , c o n 2 . 0 0 0 d i p e n d e n t i e 4 b o u t i q u e s t o r e s d i a l t a g a m m a , c o n t r o l l a a n c h e i m a r c h i N e w p o r t A v e n u e M a r k e t , O l i v e r L e m o n ’ s e O l l i e ’ s K i t c h e n ; G l e a s o n ’ s M a r k e t s – C a t e n a c a l i f o r n i a n a n a t a n e l 1 9 5 1 , c o n t a o g g i 2 . 1 0 0 d i p e n d e n t i e 2 6 p u n t i v e n d i t a ; N i c h o l a s M a r k e t s – S t o r i c o r e t a i l e r d e l N e w J e r s e y , d i s p o n e d i 4 p u n t i v e n d i t a . C a t e g o r i e d i p r o d o t t i : D a i r y ( f o r m a g g i , l a t t i c i n i e d e r i v a t i d e l l a t t e ) , B a k e d G o o d s e S t a b l e - S h e l f L i f e P r o d u c t s ( p a s t a , s u g h i , o l i o , a c e t o , c o n d i m e n t i , c o n s e r v e , p r o d o t t i d a f o r n o , d o l c i u m i , s n a c k s , c a f f è , a c q u a , b e v a n d e , s u c c h i , p r o d o t t i s u r g e l a t i , e c c . ) D e l i ( s a l u m i e i n s a c c a t i ) , W i n e & S p i r i t s ( v i n o , b i r r a , a l c o l i c i e s u p e r a l c o l i c i ) .