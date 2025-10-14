C i v i t a v e c c h i a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l f i n e d i p o r t a r e a c o m p l e t a m e n t o l ’ a s s e t t o i s t i t u z i o n a l e d e l l ’ A d S P o g g i , c o n D e c r e t o n ° 2 0 8 / 2 0 2 5 , i l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o R a f f a e l e L a t r o f a h a n o m i n a t o i c o m p o n e n t i d e l l ’ O r g a n i s m o d i p a r t e n a r i a t o d e l l a r i s o r s a m a r e d e l l ’ A d S P d e l M a r T i r r e n o C e n t r o s e t t e n t r i o n a l e , o r g a n o c o n s u l t i v o p r e v i s t o d a l l a r i f o r m a t a L e g g e 8 4 / 9 4 , è c o m p o s t o d a u n r a p p r e s e n t a n t e p e r c i a s c u n a d e l l e c a t e g o r i e t r a a r m a t o r i , i n d u s t r i a l i , o p e r a t o r i d i c u i a g l i a r t i c o l i 1 6 e 1 8 , s p e d i z i o n i e r i , o p e r a t o r i l o g i s t i c i i n t e r m o d a l i , o p e r a t o r i f e r r o v i a r i , a g e n t i e r a c c o m a n d a t a r i m a r i t t i m i , a u t o t r a s p o r t a t o r i , l a v o r a t o r i d e l l e i m p r e s e e d u n r a p p r e s e n t a n t e d e g l i o p e r a t o r i d e l t u r i s m o e d e l c o m m e r c i o o p e r a n t i n e l l ’ a m b i t o p o r t u a l e d e s i g n a t i d a l l e r i s p e t t i v e o r g a n i z z a z i o n i n a z i o n a l i d i c a t e g o r i a , d a l l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i e d a l C o m i t a t o c e n t r a l e d e l l ’ A l b o d e g l i a u t o t r a s p o r t a t o r i . L ’ O r g a n i s m o , p r e s i e d u t o d a l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ' A d s p R a f f a e l e L a t r o f a , r i m a r r à i n c a r i c a p e r 4 a n n i e s a r à c o m p o s t o d a i s e g u e n t i m e m b r i : C o s i m o N i c a s t r o ( C o m a n d a n t e d e l l a C a p i t a n e r i a d i P o r t o d i C i v i t a v e c c h i a ) , E m i l i o C a s a l e ( C o m a n d a n t e C a p i t a n e r i a d i P o r t o d i R o m a - F i u m i c i n o ) , F e l i c e M o n e t t i ( C o m a n d a n t e C a p i t a n e r i a d i P o r t o d i G a e t a ) , i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a C a t . a r m a t o r i M a t t e o C a r a n i , D o m e n i c o F e r r a i u o l o , L u c a B r a n d i m a r t e , A l e s s a n d r o R u s s o , i R a p p r . d e l l a C a t . i n d u s t r i a l i F a b i o P a g l i a r i , A n d r e a A p r i l e , i R a p p r . d e l l a C a t . o p e r a t o r i d i c u i a g l i a r t t . 1 6 e 1 8 D a v i d L a R o s a , W a l t e r C a r d a c i , i l R a p p r . d e l l a C a t . s p e d i z i o n i e r i V a l t e r V o m i e r o , G i o v a n n i L a R o s a , i l R a p p r . C a t . o p e r a t o r i l o g i s t i c i i n t e r m o d a l i P i e t r o D i S a r n o , G u g l i e l m o G u a c c i , i R a p p r . C a t . o p e r a t o r i f e r r o v i a r i A g . F e r m e r c i G i a n l u c a B u l d r i n i , G i u s e p p e R i z z i , F i l i p p o V i l l a n i , G a i a D e l P u p , i l R a p p r . C a t . a g e n t i e r a c c . m a r i t t i m i B a r b a r a C a r a b e t t i , F a b i o F o s c h i , i l R a p p r . C a t . A u t o t r a s p o r t a t o r i , i l R a p p r . L a v o r a t o r i i m p r e s e A l e s s a n d r o B o r g i o n i , L i b e r a M a r i , i l R a p p r . L a v o r a t o r i i m p r e s e A n n i t a F a n t o z z i , P a o l o S a g a r r i g a V i s c o n t i , i l R a p p r . L a v o r a t o r i i m p r e s e R e n a t o C e r o c c h i , E m a n u e l a D i B i a g i o , i l R a p p r . O p . d e l t u r i s m o o d e l c o m m e r c i o J o h n P o r t e l l i , C r i s t i a n o A v o l i o , i l R a p p r . I m p r e s a o a g e n z i a d i c u i a l l ’ a r t . 1 7 P a t r i z i o S c i l i p o t i .